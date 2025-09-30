Advertisement
Gen-Z क्यों चुन रहा है 'माइंडफुल ट्रैवल'? बिजी लाइफ में इस कारण से बदल रहा घूमने का ट्रेंड

Mindful traveling meaning: घूमने के लिए भी आज की बिजी लाइफ में वक्त निकालना काफी मुश्किल हो गया है. जब वक्त मिलता भी है तो जल्दी-जल्दी में घूमकर वापस आ जाते हैं. हालांकि यह ट्रिप काफी थकाने वाली तो हो ही जाती है और साथ में ही कई तरह की टेंशन भी दिमाग में रहती है. ऐसे में हम आपको ट्रैवल के एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं, जो Gen-Z अपना रहा है और आपको बहुत कुछ समझने का मौका देगा. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:23 AM IST
Mindful traveling benefits: आजकल की बिजी लाइफ में लोग ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन उस जगह को बेहतर तरीके से फील नहीं कर पाते हैं. ज्यादातर लोग छुट्टियों में बस फोटो खींचते हैं, लिस्ट में जगहें टिक करते हैं और वापस आ जाते हैं. हालांकि Gen-Z के बीच ट्रैवलिंग का एक नया और गहरा तरीका है, जिसे माइंडफुल ट्रैवल कहते हैं. इसका मतलब है अपनी ट्रिप के हर पल में पूरी तरह से बिना टेंशन के वहीं मौजूद रहना. यह सिर्फ नई जगहें देखना नहीं है, बल्कि उस जगह के एक्सपीरिएंस को अपने अंदर महसूस करना है. यह कॉन्सेप्ट माइंडफुलनेस पर आधारित है, जिसका मतलब है आप वर्तमान में जिएं और उन चीजों को खुलकर फील करें, जो आस-पास हैं. 

क्या है माइंडफुल ट्रैवल?
माइंडफुल ट्रैवल ऐसी ट्रिप है, जहां आप फोन से दूरी बनाते हैं. आप सोशल मीडिया या काम के ईमेल्स में खोने की जगह अपने आस-पास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं. किसी बड़े होटलों की जगह लोकल गेस्ट हाउस में रुकते हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं. साथ ही स्थानीय लोगों से खुलकर बात करते हैं. जहां आप एक दिन में 10 जगहें देखने की होड़ में नहीं भागते, बल्कि एक जगह पर रुककर उसकी शांति, खुशबू और आवाज को गहराई से फील करते हैं.

पर्सनैलिटी को कैसे बदलता है?
ट्रैवल का यह तरीका न सिर्फ आपकी छुट्टियों को यादगार बनाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है. ये बदलाव कई तरह के हो सकते हैं. 

स्ट्रेस फ्री
जब आप माइंडफुल ट्रैवल करते हैं, तो आप प्लान बनाने के स्ट्रेस और टाइम लिमिट से खुद को आजाद करते हैं. नेचर और शांत माहौल में मौजूद रहने से आपका दिमाग रिलैक्स होता है. यह मेंटल पीस आपको घर लौटने के बाद भी तनावपूर्ण स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है.

क्रिएटिवटी
माइंडफुल ट्रैवल के जरिए आप नया माहौल, नई संस्कृतियां आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं. जब आप अपनी रोजाना की समस्याओं से दूर होते हैं तो आपका दिमाग क्रिएटिवटी के साथ सोचना शुरू कर देता है. कई बड़ी समस्याओं के समाधान अक्सर ट्रैवल करने के दौरान ही मिलते हैं.

लोगों को समझने की समझ
स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने से आपको उनके जीवन, चुनौतियों और खुशी के पलों को समझने का मौका मिलता है. जब आप देखते हैं कि दुनिया में हर कोई अपनी जगह पर सही है, तो आपके अंदर विभिन्न संस्कृतियों और लोगों की फीलिंग को स्वीकार करने के साथ ही समझने की भावना बढ़ती है. यह आपको एक बेहतर और अधिक समझदार इंसान बनाता है.

खुद को बेहतर जानने का मौका
माइंडफुल ट्रैवल में आप अकेले या अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं. आप विचारों में खोते हैं अपने जीवन और प्राथमिकताओं पर विचार करते हैं. यह आपको अपनी इच्छाओं, सीमाओं और ताकत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए

