बरमूडा ट्रायंगल का वो रहस्यमयी साया, जो निगल गया सैंकड़ों जहाज और प्लेन! आज तक नहीं मिला मलबा

Bermuda Triangle mystery: बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतानी त्रिकोण (Devil's Triangle) भी कहा जाता है, लंबे समय से रहस्य का विषय रहा है. यह अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कई जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:15 PM IST
Mystery of the Bermuda Triangle: दुनिया में रहस्यों से भरी जगहों की कमी नहीं है. यहां आपको कई ऐसी जगहें मिल जाएंगी, जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी सटीक जानकारियां नहीं दे पाए हैं. आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो शैतानी ट्राएंगल के नाम से भी फेमस है. इस जगह पर कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए, जिनके बारे में आज तक करा नहीं लग पाया है. बता दें कि ये जगह बरमूडा ट्रायंगल है, जो कई रहस्यों से भरी हुई है.

क्या है यह रहस्य?
बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच का एक काल्पनिक त्रिभुजाकार क्षेत्र है. 1950 के दशक से कई लेखों और किताबों में यह दावा किया गया कि इस क्षेत्र में असामान्य रूप से कई दुर्घटनाएं हुईं. इन कहानियों में अक्सर अलौकिक शक्तियों, एलियंस या किसी रहस्यमयी ताकत का जिक्र होता था, जिसने इन जहाजों और विमानों को निगल लिया.

वैज्ञानिकों का स्पष्टीकरण
वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारण हैं.

हेक्सागोनल बादल 
वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षेत्र में कुछ खास तरह के बादल बनते हैं, जिन्हें हेक्सागोनल बादल कहते हैं. इन बादलों के कारण बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें 'एयर बम' (Air Bombs) कहा जाता है. ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये जहाजों को डुबो सकती हैं और विमानों को गिरा सकती हैं.

मिथेन गैस
एक और सिद्धांत यह है कि समुद्र तल में भारी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट गैस है. किसी भूवैज्ञानिक एक्टिविटी के कारण यह गैस अचानक सतह पर आ सकती है. जब यह गैस पानी में घुल जाती है तो पानी का घनत्व (density) कम हो जाता है, जिससे जहाज आसानी से डूब जाते हैं.

तेज समुद्री धाराएं
इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज समुद्री धाराएं बहती हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त जहाजों और विमानों के मलबे को जल्दी से दूर बहा ले जाती हैं, जिससे उन्हें खोजना मुश्किल हो जाता है.

मानवीय भूल और मौसम
अधिकांश दुर्घटनाएं खराब मौसम, तूफान, और मानवीय गलतियों के कारण हुईं. यह क्षेत्र अक्सर तूफानों का सामना करता है, और पुराने समय में नेविगेशन तकनीक भी इतनी बढ़िया नहीं थी.

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक शोध के अनुसार, बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमय जगह नहीं है. यहां होने वाली दुर्घटनाओं को वैज्ञानिक और तार्किक तरीकों से समझाया जा सकता है. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे कि तेज हवाएं, समुद्री धाराएं और गैस का रिसाव मिलकर इसे एक खतरनाक जगह बनाती हैं. इसलिए यह कहना गलत होगा कि यहां कोई अलौकिक शक्ति काम करती है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Bermuda Triangle MysteryBermuda triangle Impacttravel

;