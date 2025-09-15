हैदराबाद में हैं तो ये ट्रेक मिस न करें! 360 डिग्री का नजारा देख आप भी कह उठेंगे- 'मजा आ गया'
हैदराबाद में हैं तो ये ट्रेक मिस न करें! 360 डिग्री का नजारा देख आप भी कह उठेंगे- 'मजा आ गया'

Koilkonda Fort Trek​: अगर आप घूमने और एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए एक ट्रेक काफी जबरदस्त हो सकता है. यहां घूमने के दौरान आपको बहुत ही शानदार अनुभव मिलेगा. यहां घूमने के लिए आपको काफी संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं. 

Sep 15, 2025
हैदराबाद में हैं तो ये ट्रेक मिस न करें! 360 डिग्री का नजारा देख आप भी कह उठेंगे- 'मजा आ गया'

Best Adventure Trip in Hyderabad: अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और किसी बेहतरीन जगह की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको एक बेहतरीन जगह के बारे में बताएंगे, जो आपको ट्रिप को यादगार बना सकती है. दरअसल ये जगह हैदराबाद में है. ऐसे में अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या यहां घूमने का प्लान है और कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तेलंगाना का सबसे रोमांचक ट्रेक महा कोइलकोंडा किला है. यह ट्रेक सिर्फ तीन घंटे की दूरी पर है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कुछ नया और बेहतरीन अनुभव चाहते हैं. यह जगह इतिहास और एडवेंचर से भरपूर है. 

इतिहास और एडवेंचर का संगम
यह ट्रेक एक हिस्टोरिकल खजाने की ओर ले जाता है. कोइलकोंडा को महा कोइलकोंडा भी कहते हैं. यह किला विजयनगर साम्राज्य के समय का है और बाद में इस पर कुतुब शाही शासकों का राज रहा. कहा जाता है कि कुतुब शाही राजाओं ने हैदराबाद को बसाने से पहले इसे अपनी राजधानी बनाने का विचार किया था. इस किले की बनावट बहुत मजबूत है और इसकी सुरक्षा प्रणाली भी लाजवाब थी.

एक कठिन, लेकिन खूबसूरत रास्ता
कोइलकोंडा ट्रेक का रास्ता ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जंगली और मुश्किल है. ट्रेकिंग के दौरान आपको घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है और कई बार हाथ-पैर का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है. यही वजह है कि यह ट्रेक तेलंगाना का सबसे एडवेंचर अनुभव माना जाता है. इसे पूरा करने में करीब तीन से चार घंटे लग सकते हैं और यह फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लगता है.

जब पहुंचेंगे शिखर पर, तो मिलेगा खूबसूरत नजारा
जब आप इस ट्रेक को पूरा करके किले के शिखर पर पहुंचते हैं, तो सारी थकान गायब हो जाती है. ऊपर आपको पुराने किले के टूटे हुए दरवाजे, बारूद घर और मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो आपको सदियों पुराने इतिहास की याद दिलाते हैं. लेकिन सबसे खास वहां का 360 डिग्री का शानदार व्यू है. चारों तरफ हरियाली से भरी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, जो एक खूबसूरत समुद्र जैसा लगता है. सनराइज और सनसेट के समय का नजारा यहां से बेहद मनमोहक होता है, जो फोटोग्राफी के लिए एकदम बेस्ट है. 

