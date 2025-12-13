भारत के वो 4 खूबसूरत जगह जहां घूमने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं काफी, देखें पूरा लिस्ट

घूमने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है. कहां जाएं? लंबा वीकेंड मिले तो आधा समय प्लान बनाने में निकल जाता है और आखिर में लोग अपने ही शहर में शॉपिंग कर वापस लौट आते हैं. अगर आप भी कम समय में सुकून, ताजगी और नया अनुभव चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है. भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां घूमने के लिए लंबी छुट्टी नहीं चाहिए. सिर्फ 2 दिन में आप यहां घूमकर नई एनर्जी के साथ अपने काम पर लौट सकते हैं.

लैंसडाउन- सुकून भरा पहाड़ी हिल स्टेशन

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा लैंसडाउन एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है. गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल, रेजिमेंट म्यूजियम और सनसेट प्वाइंट जैसे स्थान देखने लायक हैं. ट्रैकिंग और बाइकिंग पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह बेहतरीन है. दिल्ली से करीब 270 किमी दूर लैंसडाउन 5–6 घंटे में पहुंचा जा सकता है.

धर्मकोट- भीड़ से दूर सादगी और शांति

मैक्लोडगंज के ऊपर पहाड़ी पर बसा धर्मकोट एक छोटा और कम भीड़ वाला गांव है. यह जगह खास तौर पर शांति पसंद करने वालों के लिए है. यहां के कैफे, हर्बल चाय और पास्ता लोगों को खूब पसंद आते हैं. अकेले समय बिताने या किताब के साथ सुकून ढूंढने वालों के लिए यह परफेक्ट जगह है. दो दिन में यहां का अनुभव मन को पूरी तरह रिफ्रेश कर देता है.

भरतपुर- प्रकृति और इतिहास का संगम

अगर आप पहाड़ों की बजाय मैदानों में घूमना चाहते हैं, तो भरतपुर एक बेहतरीन विकल्प है. राजस्थान में स्थित यह जगह अपने प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी के लिए जानी जाती है, जहां सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं. पास ही स्थित 18वीं शताब्दी का लोहागढ़ किला इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है. दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए यहां सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है.

शोघी- शिमला के पास छुपा सुकून

शिमला-अंबाला हाईवे से करीब 13 किमी दूर स्थित शोघी एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है. ओक के ऊंचे पेड़ों और ठंडी हवा के बीच यहां घूमना बेहद सुकून देता है. ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए यह जगह खास है. टहलते हुए आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं और लोकल फलों से बने जैम, जूस और सिरप भी चख सकते हैं.