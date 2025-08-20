Goa को टक्कर देते हैं भारत के ये Beaches, जहां भीड़ नहीं सिर्फ सुकून मिलेगा

Best beaches: भारत में आपको घूमने के लिए कई जगहें मिल जाएंगी पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक आपको भारत में मिल जाएंगे, भारत का हर राज्य कुछ ना कुछ खूबसूरती को समेटे बैठे हैं और कुछ शहर ऐसे भी है जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आप विदेश में आ गए हों. यहां पर आपको शानदार Beaches देखने को मिलेंगे जिसे देख आपको लगेगा जैसे आप विदेश में आ गए हों. अक्सर ऐसा होता है कि जब भी beaches का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम गोवा का ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है भारत में कई ऐसे शानदार समुद्र के किनारे हैं जो गोवा से भी ज्यादा सुकून भरे लगते हैं, आज हम आपको इन्हीं जगहों के बारे में बताएंगे.

कन्याकुमारी बीच

भारत के सबसे आखिरी छोर पर बसे इस तट को कन्याकुमारी beach कहते हैं. इस समुद्र तट के किनारे पहुंचकर आप पाएंगे यहां की रेत अलग अलग रंगों के साथ दिखती है जिसकी वजह से ये beach भी बहुत शानदार नजर आता है. इस जगह पर आपको हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम देखने को मिल सकता है. यहां पहुंचकर आपको सुकून मिलेगा और नजारों को तस्वीरों में कैद कर सकते हैं.

राधानगर बीच

यह beach अंडमान में है और इसे सबसे खूबसूरत sea beach का खिताब भी मिल चुका है और आपको बता दें कि एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में इसका नाम भी गिना जाता है. यहां के नजारे इतने जबरदस्त होते हैं जिसे सिर्फ तस्वीरों से बताया नहीं जा सकता है.

मिनिकॉय द्वीप बीच

यब बीच लक्षद्वीप में है और यहां पर आपको लाइटहाउस भी देखने को मिल जाएगा. यहां पर कई सारी वॉटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, इस खूबसूरत जगह पर वातावरण बहुत ही शांत होता है. यह भीड़-भाड़ से दूर है और यहां आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है.

वर्कला बीच

केरल का यह बीच पापनासम के नाम से भी जाना जाता है और यह केरल के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहां आप पहुंचते हैं तो आपको मन को बहुत ही शांति मिलती है. ऐसे में अगर आप यहां जाते हैं तो इससे आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा और यहां की प्राकृतिक सुंदरता से दो-चार होने का मौका मिलेगा.

