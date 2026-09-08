/नानी की सीक्रेट रेसिपी से बदला बिहार के खाने का अंदाज, जानिए पूजा साहू के इस सफर की पूरी इनसाइड स्टोरी

The Potbelly Bihari Kitchen: जब इस कैफे की फाउंडर पूजा साहू ने 'द पॉटबेली' की शुरुआत की थी, तब उनके पास कोई 5 साल का बड़ा बिजनेस प्लान नहीं था. वह बस अपने घर की रसोई के स्वादों को लोगों तक पहुंचाना चाहती थीं. आज 15 साल बाद भी वह लगातार नए-नए प्रयोग कर रही हैं. उनकी सोच यही थी कि मुजफ्फरपुर के पैतृक किचन का स्वाद लोगों की थाली तक लाया जाए. इस कैफे ने बिहार के खाने को लेकर बनी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है.
नानी की रसोई से दिल्ली की थाली तक
इस कैफे की सबसे खास बात यह है कि यहां मिलने वाली रेसिपीज कोई आम शेफ की बनाई हुई नहीं हैं. यह सब खानदानी रेसिपीज हैं, जो नानी से मां और मां से पूजा साहू तक पहुंची हैं. जब आप यहां बैठते हैं, तो आपको महसूस होता है कि असली स्वाद सिर्फ रेसिपी में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के प्यार में होता है. यही वजह है कि यहां का खाना हर किसी को अपने घर की याद दिलाता है.
यूथ के लिए क्यों खास है यह कैफे
आज के यूथ को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है. 'द पॉटबेली' का एम्बियंस काफी कूल और वाइब्रेंट है, जहां आप दोस्तों के साथ बैठकर आराम से वक्त बिता सकते हैं. यहां का देसी ट्विस्ट वाला खाना आजकल की यंग जनरेशन को खूब पसंद आ रहा है. फाउंडर पूजा साहू ने कहा, "सच्चाई तो यह है कि 'पॉटबेली' की शुरुआत बोरियत की वजह से हुई थी. उस वक्त मैं कपड़े डिजाइन कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरा काम एक जगह रुक गया है, मुझे जिंदगी में इससे कुछ बेहतर करना चाहिए. रूटीन लाइफ की नीरसता से बाहर निकलने के लिए मैंने एक छोटा सा कैफे खोलने का सोचा. शाहपुर जाट में मेरा अपना स्टोर था, तो मैंने वहीं अपने मकान मालिक से 200 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह कैफे के लिए ले ली."
पूजा ने आगे कहा, "शुरुआत में दोस्तों ने सलाह दी कि 'तुम अपनी मां के हाथ का खाना क्यों नहीं परोसतीं?' पहले तो इसे 'बिहारी खाना' कहने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि सच कहूं तो जो चीज अक्सर मजाक का विषय रही हो, उसे खाने भला कौन आता? लेकिन फिर मुझे अहसास हुआ कि नाम को थोड़ा मॉडर्न रखा जा सकता है और जगह को एक कैजुअल कैफे का लुक दिया जा सकता है. इस तरह अपनी मां के हाथ का बना बिल्कुल असली स्वाद वाला खाना परोसने का विचार मुझे सही लगा और यहीं से मेरे सफर की शुरुआत हुई."
बिहारियों के लिए खानों का खजाना
अगर आप यहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके मेन्यू में कई तरह के अमेजिंग ऑप्शंस मौजूद हैं. अंडे का हलवा, यह नाम सुनने में जितना अजीब लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है. मुजफ्फरपुर की सर्दियों का यह खास स्वाद जब आप एक बार चखेंगे, तो इसके दीवाने हो जाएंगे. शाकाहारी लोगों के लिए यहां 'पटाखा फ्राइज' और 'बिहारी भूजा भेल' का बढ़िया कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा 'साबूदाना बास्केट', 'प्याज और चना दाल कछरी' और 'बगिया' भी बेहद मशहूर हैं.
नॉन-वेज के शौकीनों के लिए 'कीमा गोली' और 'मछली गोली' का ऑप्शन है. इसके साथ 'कीमा पटाखा फ्राइज', 'फिश चोखा ऑन मारुआ रोटी' और 'कीमा बगिया' काफी पॉपुलर हैं. लार्ज प्लेट्स और मेन कोर्स में 'मेहर', 'तरकारी थाली' और 'रांची का पुलाव' शामिल हैं. बिहार का सबसे फेमस 'लिट्टी चोखा' और 'तहरी' यहां की स्पेशल डिशेज हैं. इसके अलावा 'धुसका विथ खट्टा आलू' और 'खड़ा मसाला कटहल' का स्वाद भी आप ले सकते हैं.