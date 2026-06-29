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बुक लवर्स के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें; कॉफी, पहाड़ और किताबों के बीच मिलेगा असली सुकून

अगर आपको किताबों के साथ सुकून भरे पल बिताना पसंद है, तो भारत की ये जगहें आपके लिए किसी सपने से कम नहीं हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा, लकड़ी का पुराना इंटीरियर, कॉफी की खुशबू और शानदार किताबों का कलेक्शन मिलकर इन बुकस्टोर को खास बनाता है. ये जगहें सिर्फ किताब खरीदने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय खुद से जुड़ने और एक यादगार अनुभव लेने के लिए जानी जाती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:42 PM IST
बुक लवर्स के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें; कॉफी, पहाड़ और किताबों के बीच मिलेगा असली सुकून
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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