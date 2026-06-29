/बुक लवर्स के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें; कॉफी, पहाड़ और किताबों के बीच मिलेगा असली सुकून

कई लोगों के लिए किताब पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक एहसास होता है. भागती-दौड़ती जिंदगी में जब कुछ पल शांति के चाहिए होते हैं, तो एक अच्छी किताब और शांत माहौल से बेहतर कुछ नहीं लगता. भारत में कुछ ऐसे बुकस्टोर भी हैं, जो सिर्फ किताबों की दुकान नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुके हैं.
इन जगहों पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो. पहाड़ों के बीच बने ये छोटे-छोटे बुकस्टोर अपनी खास थीम, पुराने अंदाज की सजावट और साहित्यिक माहौल के कारण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में.
तमिलनाडु के खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाइकनाल की पहाड़ियों में मौजूद यह बुकस्टोर किताबों और कला का शानदार मेल है. यहां पहुंचते ही आपको एक अलग ही शांत माहौल महसूस होता है. लकड़ी का इंटीरियर, हाथ से बनी आर्ट और चुनिंदा किताबों का कलेक्शन इस जगह को खास बनाता है. यहां लोग सिर्फ किताब खरीदने नहीं आते, बल्कि घंटों बैठकर पढ़ने, लिखने और क्रिएटिव काम करने का आनंद लेते हैं. नेचर के बीच किताब पढ़ने का यह अनुभव उन लोगों के लिए खास है, जो भीड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं.
उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लंढौर इलाका अपने पुराने ब्रिटिश दौर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है. इसी शांत माहौल में बना द लंढौर बुकस्टोर और कैफे किताब प्रेमियों की पसंदीदा जगहों में शामिल है. यहां का लकड़ी वाला इंटीरियर, पुरानी किताबों की खुशबू और कैफे का गर्म माहौल लोगों को अपनी तरफ खींचता है. ठंडी हवाओं के बीच कॉफी या सूप के साथ किताब पढ़ना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. यह जगह खासतौर पर उन लोगों को पसंद आती है, जो किताबों के साथ एक शांत और यादगार समय बिताना चाहते हैं.
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बादलों और पहाड़ों के बीच बना नेर्डवाना बुकस्टोर और कैफे युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है. यहां ट्रैवल, फिक्शन, मोटिवेशनल और कई तरह की किताबों का अच्छा कलेक्शन मिलता है. ठंडे मौसम में गर्म कॉफी और नूडल्स के साथ अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना यहां आने वाले लोगों के लिए खास अनुभव बन जाता है. इस जगह की सबसे बड़ी खासियत इसका आरामदायक माहौल है, जहां लोग कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ भूल जाते हैं.
सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मौजूद रचना बुक्स सिर्फ एक बुकस्टोर नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति और साहित्य को समझने की एक जगह है. यहां आपको स्थानीय साहित्य से लेकर अलग-अलग विषयों की किताबें मिल जाती हैं. शांत वातावरण, अच्छी सजावट और किताबों का शानदार कलेक्शन इसे छात्रों और किताब पसंद करने वालों के लिए खास जगह बनाता है. गंगटोक घूमने आने वाले कई लोग इस जगह पर कुछ समय बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां का माहौल उन्हें आराम और शांति का एहसास देता है.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद मिनर्वा बुक हाउस एक पुरानी और मशहूर जगह है. कई सालों से यह किताब प्रेमियों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है. यहां क्लासिक किताबों से लेकर फिक्शन, अकादमिक और कई दूसरे विषयों की किताबें मिलती हैं. शिमला की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बैठकर किताब पढ़ने का अनुभव इसे और खास बना देता है. पुराने समय की याद दिलाने वाला इसका अंदाज आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है.
आज के डिजिटल दौर में जहां लोग ज्यादातर समय मोबाइल और स्क्रीन पर बिताते हैं, वहीं ऐसी जगहें लोगों को किताबों और खुद से जुड़ने का मौका देती हैं. इन बुकस्टोर की खास बात सिर्फ इनकी किताबें नहीं हैं, बल्कि इनका पूरा माहौल है. लकड़ी की सजावट, पहाड़ों की ठंडी हवा, गर्म कॉफी और शांत वातावरण मिलकर इन्हें एक खास डेस्टिनेशन बना देते हैं. अगर आप भी ट्रैवल के साथ कुछ अलग अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन जगहों पर जाना आपकी यादों में हमेशा के लिए बस सकता है. क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जातीं, बल्कि महसूस की जाती हैं.