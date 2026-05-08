भूल जाइए साड़ी-मिठाई! इस Mother's Day पर मां को घुमा लाएं ये 5 जगहें, गिफ्ट से ज्यादा कीमती होंगे ये पल

Bes Places to visit on Mothers Day: मदर्स डे पर हर साल हम फूल, केक या कोई तोहफा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सालों से घर और जिम्मेदारी संभाल रही आपकी मां को असल में किस चीज की जरूरत है? उन्हें जरूरत है थोड़े सुकून की, ताजी हवा की और आपके साथ बिताए गए कुछ क्वालिटी टाइम की. इस मदर्स डे, उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाइए जहाँ वो फिर से मुस्कुरा सकें. हमने आपके लिए 5 ऐसे बुटीक स्टे चुने हैं, जो न सिर्फ लग्जरी हैं बल्कि आपकी मां के दिल को भी छू लेंगे.

1. पंगोट पर्च, उत्तराखंड

अगर आपकी मां को प्रकृति से प्यार है और वो अक्सर कहती हैं कि शहरों में अब चिड़ियों की आवाज नहीं सुनाई देती, तो 'सेक्लूड पंगोट पर्च' उनके लिए स्वर्ग है. यह किलबरी पक्षी अभयारण्य के बीच स्थित है. यहाँ सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, बल्कि चहचहाहट से होती है. डाइनिंग एरिया के बीच से गुजरता पेड़ और बड़ी कांच की खिड़कियां आपको जंगल के बेहद करीब महसूस कराती हैं. यहाँ चाय की चुस्की लेना भी एक अलग अनुभव है.

2. एनीज सॉन्ग, कसौली

कसौली हर मां की पसंदीदा जगह रही है. पुराने बाजार की सैर, बन समोसा और चाय के स्टॉल पर रुकना उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिला देगा. यहाँ का 'सेक्लूड एनीज़ सॉन्ग' जॉन डेंवर के गानों से प्रेरित है. यहाँ शाम को बारबेक्यू और मूवी नाइट्स का आनंद लिया जा सकता है. यह जगह उन मांओं के लिए परफेक्ट है जो धीमी रफ्तार वाली जिंदगी और पुरानी यादों को संजोना पसंद करती हैं.

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3. बाय द लेक, अलाप्पुझा

केरल के बैकवाटर्स में बिताया गया समय किसी थैरेपी से कम नहीं है. यहाँ अलाप्पुझा में आपकी मां को किचन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. यहाँ का खास आकर्षण है 'कुकिंग विद कोकोनट' सेशन. जिस मां ने पूरी जिंदगी आपके लिए खाना बनाया, इस बार आप उनके साथ मिलकर केरल की नई रेसिपी सीखें. बैकवाटर्स में कयाकिंग और पानी के किनारे लंबी बातचीत इस ट्रिप को खास बना देगी.

4. सेक्लूड हम्पी 1800, कर्नाटक

अगर आपकी मां को इतिहास और कहानियों में दिलचस्पी है, तो हम्पी से बेहतर कुछ नहीं. यह रिजॉर्ट संदूर के शाही घोरपड़े परिवार का घर था. यहाँ के कमरों के नाम हम्पी के रंगों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं, जैसे 'सुग्रीव रेड' या 'तुंगभद्रा ब्लू'. दिन में मंदिरों की सैर और शाम को तारों की छांव में प्राइवेट बालकनी पर डिनर करना उन्हें किसी महारानी जैसा महसूस कराएगा.

5. बैंटनी कॉटेज, नाहन

हिमाचल का नाहन एक शांत और खूबसूरत जगह है. बैंटनी कॉटेज कभी सिरमूर के महाराजा का निवास हुआ करता था. यहाँ देवदार के निजी जंगलों में टहलना और बोनफायर के पास बैठना सुकून देता है. बुजुर्गों के लिए यह जगह इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ का सफर बहुत थका देने वाला नहीं है. यहाँ का 'रॉयल कैंडललाइट डिनर' आपकी मां के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने के लिए काफी है.

तोहफे तो आते-जाते रहेंगे लेकिन आपकी मां के साथ बिताए ये पल हमेशा उनके पास रहेंगे. इन 5 जगहों में से अपनी मां की पसंद की जगह चुनें और इस मदर्स डे को उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बनाएं. याद रखिए, उन्हें लग्जरी से ज्यादा आपके साथ की जरूरत है. तो बस, बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए एक हसीन सफर पर.