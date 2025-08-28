भारत ही नहीं इन देशों में भी मिलता है भरपूर वेज फूड, वेजिटेरियन टूरिसट्स के लिए हैं जन्नत!
भारत ही नहीं इन देशों में भी मिलता है भरपूर वेज फूड, वेजिटेरियन टूरिसट्स के लिए हैं जन्नत!

Best Countries for Vegetarian Travelers: अगर आप घूमने के शौकीन हैं और पूरी दुनिया विजिट करना चाहते हैं, लेकिन इस बात से भी डर लगता है कि दूसरे देशों में शाकाहारी फूड मिलेगा या नहीं तो अब आप इसकी चिंता को कम कर सकते हैं. दरअसल हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे, जहां शाकाहारी खाना भी मिलता है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:08 PM IST
भारत ही नहीं इन देशों में भी मिलता है भरपूर वेज फूड, वेजिटेरियन टूरिसट्स के लिए हैं जन्नत!

Best Countries for Vegetarian Travelers: यह कहना गलत होगा कि दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से शाकाहारी है, क्योंकि हर देश में कुछ लोग तो नॉन वेज खाते हैं. हालांकि दुनियाभर में कुछ ऐसे देश जरूर हैं, जहां पर वेज और प्लांट बेस्ड भोजन करने वाले लोगों का प्रतिशत अच्छा खासा है. इसका कारण धार्मिक, सांस्कृतिक या स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है. यह देश घूमने के शौकीन उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो वेजिटेरियन हैं और इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं कि दूसरे देशों में वेज फूड मिलेगा या नहीं. 

भारत
भारत दुनिया में सबसे अधिक शाकाहारी आबादी वाला देश है. इसका मुख्य कारण यहां कई हिंदू धर्म सहित कई धर्मों की परंपराएं हैं, जो अहिंसा और जीवों के प्रति दया पर जोर देती हैं. वहीं भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बड़ी संख्या में हैं, जो पूरी तरह से शाकाहार का पालन करते हैं. गुजरात और राजस्थान सहित कई राज्यों में वेज फूड काफी फेमस है. यहां का पारंपरिक भोजन दाल, रोटी, चावल, और तरह-तरह की शाकाहारी सब्जियां होती हैं.

थाईलैंड
घूमने के लिए शाकाहारी देश की तलाश कर रहे लोगों के लिए थाईलैंड भी बेस्ट ऑप्शन है. बता दें कि यहां के बैंगकॉक और चियांग में आप वेज पैड थाई, टॉम यम वेज सूप और टोफू ग्रीन करी फेमस फूड आइटम हैं. यानी यहां वेजिटेरियन लोग भी आराम से घूमने के साथ ही खाना भी खा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- "विदेश घूमने का है प्लान तो फ्लाइट पर खर्चा क्यों करना? भारत से सीधे फॉरेन जाती हैं ये ट्रेन!"

जापान
घूमने के लिए जापान भी अच्छा देश है. इस देश में भी आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा. यानी की घूमने के दौरान यहां भी वेजिटेरियन लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी. यहां का फूड भी आपको टेस्टी लगेगा. 

इटली 
वेजिटेरियन लोगों की संख्या यहां भी अच्छी है. ऐसे में आप यहां घूमकर वेजिटेरियन फूड का लुफ्त उठा सकते हैं. बता दें कि यह देश पिज्जा और पास्ता के लिए फेमस है. यहां आपको ज्यादातर इटालियन डिशेज वेज ही मिल जाएंगी. 

इजराइल
वेजिटेरियन देशों में इजराइल का नाम भी शामिल है. इस देश में भी आपको कई वेज ऑप्शन मिल जाएंगे. यहां हुमुस और फलाफल काफी फेमस है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है. Zee News Hindi किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं नहीं करता है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Best Countries for Vegetarian Travelerstravel

