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भागदौड़ और रीलबाजी से दूर, भारत की ये जगहें हैं स्लो ट्रेवल के लिए परफेक्ट, महीनेभर रहने का खर्च भी नहीं पड़ेगा ज्यादा

Best Destination For Slow Travel: अगर आप भी 2026 में भागदौड़ वाली ट्रिप से हटकर कुछ नया, शांत और यादगार समय बिताना चाहते हैं, तो भारत में ऐसे कई बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं, जो स्लो ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. इन जगहों पर हफ्तों रुकने का खर्च भी बेहद कम हो सकता है और मानसिक शांति भी मिलेगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:58 PM IST
भागदौड़ और रीलबाजी से दूर, भारत की ये जगहें हैं स्लो ट्रेवल के लिए परफेक्ट, महीनेभर रहने का खर्च भी नहीं पड़ेगा ज्यादा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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