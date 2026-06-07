/भागदौड़ और रीलबाजी से दूर, भारत की ये जगहें हैं स्लो ट्रेवल के लिए परफेक्ट, महीनेभर रहने का खर्च भी नहीं पड़ेगा ज्यादा

Best Destination For Slow Travel: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोग छुट्टियों को भी एक मिशन की तरह पूरा करते हैं. तीन दिन में पांच जगहें घूमना, हर जगह फोटो लेना और फिर जल्दबाजी में वापस लौट आना अब आम बात हो गई है. लेकिन 2026 में ट्रैवल की दुनिया में एक नया ट्रेंड तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जिसे 'स्लो ट्रैवल' कहा जाता है.
स्लो ट्रैवल का मतलब है किसी जगह को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना. वहां के लोगों से मिलना, स्थानीय संस्कृति को समझना, प्रकृति के बीच समय बिताना और कुछ दिनों के लिए अपनी व्यस्त जिंदगी को पीछे छोड़ देना. यही वजह है कि अब लोग भीड़भाड़ वाले स्थानों की बजाय शांत और कम चर्चित जगहों का रुख कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी अगली यात्रा को यादगार, सुकूनभरी और तनावमुक्त बनाना चाहते हैं, तो भारत की ये खूबसूरत जगहें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.
हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जो पहाड़ों और नदियों के बीच कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं. यहां बहती तीर्थन नदी, छोटे-छोटे गांव और हरे-भरे जंगल मन को तुरंत सुकून देते हैं. यहां पहुंचने के बाद लोगों को किसी जल्दबाजी की जरूरत महसूस नहीं होती. सुबह नदी किनारे बैठकर चाय पीना, गांव की गलियों में घूमना और शाम को पहाड़ों के बीच सूरज ढलते देखना यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है.
मसूरी के पास स्थित लैंडौर आज भी अपनी पुरानी पहचान और शांत माहौल के लिए मशहूर है. यहां की संकरी सड़कें, ब्रिटिश दौर की इमारतें और देवदार के घने जंगल इसे खास बनाते हैं. लैंडौर उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है, जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या कुछ दिन डिजिटल दुनिया से दूर रहना चाहते हैं. यहां का वातावरण ऐसा है कि कुछ ही घंटों में शहर का तनाव गायब होने लगता है.
अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली भारत की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में गिनी जाती है. यहां अपातानी जनजाति की संस्कृति, धान के खेत और पहाड़ों से घिरी घाटियां एक अलग ही अनुभव देती हैं. जीरो उन यात्रियों के लिए खास है, जो सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि किसी जगह की संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं. यहां का शांत वातावरण मन को पूरी तरह तरोताजा कर देता है.
असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में शामिल है. यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है, जैसे समय की रफ्तार धीमी हो गई हो. माजुली अपनी पारंपरिक संस्कृति, वैष्णव मठों और ग्रामीण जीवनशैली के लिए काफी मशहूर है. यहां कुछ दिन बिताने के बाद लोगों को एहसास होता है कि जीवन की असली खुशियां छोटी-छोटी चीजों में छिपी होती हैं.
उत्तराखंड का बिनसर उन लोगों की पसंदीदा जगह है, जो भीड़ से दूर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं. घने जंगलों और हिमालय की शानदार चोटियों से घिरा यह इलाका शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है और रात में सिर्फ जंगलों की आवाजें सुनाई देती हैं. लेखक, कलाकार और डिजिटल डिटॉक्स की तलाश करने वाले लोग अक्सर इस जगह को चुनते हैं.
हिमाचल प्रदेश का जिभी अभी भी बड़े पैमाने पर पर्यटन की भीड़ से बचा हुआ है. लकड़ी के घर, झरने और हरे-भरे पहाड़ इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. यहां आने वाले लोग अक्सर कई दिनों तक एक ही जगह ठहरकर प्रकृति का आनंद लेते हैं. जिभी की सबसे बड़ी खासियत इसका शांत और सरल जीवन है, जो शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है.
अगर आप पहाड़ों की बजाय समुद्र के किनारे सुकून तलाशना चाहते हैं, तो पुडुचेरी बेहतरीन ऑप्शन है. यहां फ्रेंच संस्कृति और भारतीय परंपराओं का अनोखा मेल देखने को मिलता है. समुद्र किनारे लंबी सैर, शांत कैफे, साइकिलिंग और आरामदायक माहौल स्लो ट्रैवल के लिए इसे आदर्श बनाते हैं. यहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि कुछ समय खुद के साथ बिताने आते हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ते तनाव, डिजिटल थकान और व्यस्त जीवनशैली के कारण लोग अब ऐसी यात्राएं पसंद कर रहे हैं, जो मानसिक शांति दें. स्लो ट्रैवल न सिर्फ यात्रा को ज्यादा खास बनाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाता है. इस तरह की यात्रा में लोग कम जगहें देखते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. यही वजह है कि युवाओं से लेकर परिवारों तक, हर वर्ग के लोग इस ट्रेंड को अपना रहे हैं.
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