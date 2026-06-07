/भागदौड़ और रीलबाजी से दूर, भारत की ये जगहें हैं स्लो ट्रेवल के लिए परफेक्ट, महीनेभर रहने का खर्च भी नहीं पड़ेगा ज्यादा

स्लो ट्रैवल का मतलब है किसी जगह को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना. वहां के लोगों से मिलना, स्थानीय संस्कृति को समझना, प्रकृति के बीच समय बिताना और कुछ दिनों के लिए अपनी व्यस्त जिंदगी को पीछे छोड़ देना. यही वजह है कि अब लोग भीड़भाड़ वाले स्थानों की बजाय शांत और कम चर्चित जगहों का रुख कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी अगली यात्रा को यादगार, सुकूनभरी और तनावमुक्त बनाना चाहते हैं, तो भारत की ये खूबसूरत जगहें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.