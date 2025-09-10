हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्मों में दिखते हैं नेपाल के ये बेस्ट डेस्टिनेशन! जानेंगे तो आप भी बना लेंगे प्लान

Nepal Travel Plan: फॉरेन ट्रिप के लिए कई देशों के टूरिस्ट्स नेपाल घूमने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये देश खूबसूरत होने के साथ ही बजट फ्रेंडली भी है. यहां घूमना टूरिस्ट्स के लिए बेहतरीन अनुभव तो होता ही है और साथ में ही बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है.
Nepal Tourism: आजकल सिर्फ भारतीयों के बीच ही नहीं, बल्कि कई देशों के टूरिस्ट्स के बीच भी नेपाल घूमने के लिहाज से काफी फेमस है. अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया भर के लोग नेपाल की तरफ इतने खींचे चले आ रहे हैं, तो जवाब सीधा है यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, गौरवशाली इतिहास और वहां की शांत और सुकून भरी जिंदगी. टूरिस्ट्स के लिए नेपाल सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव भी है. यहां की संस्कृति, पहाड़ों का जादू, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जो टूरिस्ट्स को बार-बार यहां आने के लिए मजबूर करता है. यहां के कई सीन हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में दिखते हैं.
माउंटेन एडवेंचर
टूरिस्ट्स को एडवेंचर बहुत पसंद होता है और नेपाल इस मामले में नंबर वन है. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में ही है और यहीं से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा शुरू होती है. इसके अलावा अन्नपूर्णा सर्किट और लैंगटांग घाटी जैसी जगहें ट्रेकिंग के लिए बहुत फेमस हैं. ब्रिटेन में इतनी ऊंची पहाड़ियां नहीं हैं, इसलिए यहां के बर्फीले पहाड़ों को देखना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं होता है. नेपाल का शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच ट्रेकिंग करना टूरिस्ट्स को सुकून देता है. हॉलीवुड की 'एवरेस्ट' और 'लिटिल बुद्धा' मूवी में माउंटेन के नजारे दिखाए गए हैं. साथ ही बॉलीवुड की 'हरे राम हरे कृष्ण' मूवी में काठमांडू को दिखाया गया था.
गौरवशाली इतिहास
नेपाल का गौरवशाली इतिहास भी टूरिस्ट्स को यहां घूमने के लिए मजबूर करता है. लोग यहां घूमकर कई ऐतिहासिक स्थलों को भी देखते हैं. टूरिस्ट्स के लिए यहां एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगहें मौजूद हैं.
जेब पर भारी नहीं
नेपाल घूमना काफी सस्ता है. पश्चिमी देशों और खासकर यूरोप की तुलना में, नेपाल में रहना, खाना और घूमना बहुत सस्ता है. टूरिस्ट्स जितने पैसों में यूरोप में एक हफ्ते की छुट्टी मनाते हैं, उतने में वह नेपाल में आराम से एक महीने से ज्यादा घूम सकते हैं. यही वजह है कि कम बजट में घूमने वाले टूरिस्ट्स नेपाल को अपनी पहली पसंद बनाते हैं.
संस्कृति और धार्मिक स्थल
नेपाल की संस्कृति बहुत पुरानी है. यहां जगह-जगह प्राचीन मंदिर, मठ और स्तूप हैं. पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप जैसी जगहें टूरिस्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं. यहां के लोग भी टूरिस्ट्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे अपने घर में हैं. यहां घूमने के दौरान टूरिस्ट्स यहां की संस्कृति को करीब से जानते हैं और प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करते हैं.