'शिमला-मनाली' को भूल जाइए! मुंबई से सिर्फ 80 किमी दूर बसा है ये खूबसूरत हिल स्टेशन, गर्मी में घूमने का है बेस्ट ठिकाना!

Best hill station Matheran: अगर आप मुंबई में रहते हैं और मानसून या गर्मी में हरी-भरी वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो माथेरान आपके लिए परफेक्ट है. मुंबई से केवल 80 किलोमीटर दूर स्थित यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत वादियों, कोहरे और शांत वातावरण के लिए मसहूर है. बारिश के मौसम में यहां का नज़ारा बेहद रोमांचक होता है. चारों ओर हरियाली और झरनों की आवाज़ किसी जन्नत से कम नहीं लगती. पैंथर लूप, लुईसा पॉइंट और मंकी पॉइंट जैसी जगहें बेस्ट प्लेस है.

नो व्हीकल जोन का अनुभव

माथेरान एशिया का एकमात्र "नो व्हीकल ज़ोन" हिल स्टेशन है. जहां कार या बसें नहीं जा सकतीं, जिससे हवा साफ और ताज़ी रहती है. यहां घूमने के लिए आपको टॉय ट्रेन, पैदल या घोड़े का सहारा लेना पड़ता है. वाहनों की आवाजाही न होने की वजह से यह जगह शहरी शोरगुल से दूर एक शांतिपूर्ण अनुभव देती है. प्राकृतिक वातावरण, ठंडी हवा और हरियाली का संगम माथेरान को शहर के पास छुट्टी मनाने के लिए एक आदर्श हिल स्टेशन बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पहुंचें माथेरान

माथेरान मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर है. मुंबई या पुणे से नेरल स्टेशन तक ट्रेन यात्रा सबसे आसान विकल्प है. मुंबई से ट्रेन द्वारा नेरल पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं. नेरल से माथेरान तक टॉय ट्रेन, कैब या शेयर टैक्सी के जरिए पहुंच सकते हैं. रास्ते में हरे-भरे पहाड़ और घाटियां आपका सफर यादगार बना देंगे टॉय ट्रेन ना चलने पर दस्तूरी नाका तक शेयर टैक्सी सबसे आसान विकल्प है.

दस्तूरी नाका और माथेरान बाजार

आप अपनी कार या टैक्सी से सीधे दस्तूरी नाका तक जा सकते हैं. यह माथेरान का आखिरी पॉइंट है जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं और यहां पार्किंग की सुविधा भी है. दस्तूरी नाका से माथेरान बाजार तक पैदल लगभग 2.5 किलोमीटर चलना होगा या घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प, चाय और खाने-पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं. माथेरान का यह अनुभव हर उम्र के लोगों के लिए रोमांचक और यादगार साबित होता है.