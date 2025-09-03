पंजाब के पास हैं गर्लफ्रेंड को बारिश के बीच प्रपोज करने के लिए 4 सबसे बेस्ट हिल स्टेशन, खूबसूरत नजारे हमेशा के लिए यादगार बना देंगे ट्रिप
Advertisement
trendingNow12907767
Hindi Newsट्रैवल

पंजाब के पास हैं गर्लफ्रेंड को बारिश के बीच प्रपोज करने के लिए 4 सबसे बेस्ट हिल स्टेशन, खूबसूरत नजारे हमेशा के लिए यादगार बना देंगे ट्रिप

Best hill station near Punjab: बारिश के मौसम में किसी शानदार ट्रिप की प्लानिंग कर रहे टूरिस्ट्स के लिए पंजाब के पास बसे कुछ हिल स्टेशन काफी जबरदस्त ऑप्शन रहेंगे. यहां आप अपनी प्रेमिका के साथ भी विजिट कर सकते हैं और शानदार नजारों के बीच उसे प्रपोज भी कर सकते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब के पास हैं गर्लफ्रेंड को बारिश के बीच प्रपोज करने के लिए 4 सबसे बेस्ट हिल स्टेशन, खूबसूरत नजारे हमेशा के लिए यादगार बना देंगे ट्रिप

Best hill station to to propose girlfriend: मॉनसून में अगर आप एक रोमांटिक ट्रिप पर जाना चाहते हैं और गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे. दरअसल ये जगहें पंजाब के पास में बसी हुई हैं और खूबसूरती के मामले में यह किसी से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं यहां के आस- पास के 4 बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में, जहां घूमकर आपकी ट्रिप तो यादगार होगी ही और प्रेमिका भी खुश हो जाएगी....

कसौली हिल स्टेशन 
पंजाब के पास यह एक शांत और रोमांटिक हिल स्टेशन है, जो अपने शानदार नजारों, घुमावदार सड़कों और सुंदर चर्चों के लिए फेमस है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच प्रपोज करना एक यादगार पल बन जाएगा. बता दें कि यहां के हर नजारे में गजब की खूबसूरती है. 

चैल हिल स्टेशन
चैल अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है. यह शिमला और कुफरी के पास स्थित है. यहां के शांत पहाड़ और खूबसूरत नजारे एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपकी प्रेमिका भी काफी खुश हो जाएगी. इसलिए गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए यह शानदार हिल स्टेशन है. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिमला हिल स्टेशन
"पहाड़ों की रानी" नाम से फेमस शिमला हिल स्टेशन तो टूरिस्ट्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यह एक शानदार हिल स्टेशन है, जो अपने मॉल रोड के चलते भी टूरिस्ट्स को खूब भाता है. यहां सुंदर पहाड़ों के नजारे आपकी ट्रिप को रोमांटिक बना सकते हैं. यहां घूमना यागगार लम्हा होगा.

डलहौजी हिल स्टेशन
पंजाब के पास बसा डलहौजी भी एक शांत और कम भीड़-भाड़ वाला हिल स्टेशन है. यहां का शांत और रोमांटिक माहौल गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक अच्छा विकल्प है. यहां आपको भीड़ कम मिलेगी. इसलिए कपल्स के घूमने के लिए ये बेस्ट जगह भी है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Best hill station near PunjabPropose Girlfriendtravel

Trending news

अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
;