अक्टूबर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन कौन से हैं? जहां विदेशी टूरिस्ट्स भी जमकर करते हैं इंजॉय
Advertisement
trendingNow12925639
Hindi Newsट्रैवल

अक्टूबर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन कौन से हैं? जहां विदेशी टूरिस्ट्स भी जमकर करते हैं इंजॉय

October travel destinations: बारिश के मौसम के बाद अब धीरे-धीरे सर्दियों की दस्तक होगी. ऐसे में अगर आप ठंडियां बहुत ज्यादा होने से पहले घूमने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एकदम बेस्ट है. यहां घूमना आपके लिए काफी अच्छा अनुभव होगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्टूबर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन कौन से हैं? जहां विदेशी टूरिस्ट्स भी जमकर करते हैं इंजॉय

Best hill stations to visit in October: अक्टूबर घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है, खासकर हिल स्टेशनों के लिए. इस समय तक मॉनसून खत्म हो चुका होता है और कड़ाके की ठंड शुरू नहीं होती. मौसम काफी जबरदस्त होता है, जिससे पहाड़ों के नजारे बेहद साफ और खूबसूरत दिखते हैं. यही वजह है कि इस दौरान विदेशी टूरिस्ट्स भी बड़ी संख्या में भारत के इन हिल स्टेशनों का रुख करते हैं. अगर आप भी अक्टूबर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको देश के 5 सबसे बेस्ट हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्टूबर में घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश
अक्टूबर के महीने में घूमने के लिए मनाली बेहतरीन हिल स्टेशन है. एडवेंचर लवर्स के लिए तो यह लगभग स्वर्ग जैसा ही है. अक्टूबर में यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है, जो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए एकदम सही है. आप यहां सोलंग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं और रोहतांग पास की बर्फीली खूबसूरती का भी मजा ले सकते हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां के शांत पुराने मनाली के कैफे कल्चर और प्राकृतिक नजारों को बहुत पसंद करते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों और हिमालय के शानदार नजारों के चलते टूरिस्ट्स को काफी पसंद आता है. अक्टूबर में यहां का मौसम साफ होता है, जिससे कंचनजंगा चोटी के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. आप यहां की टॉय ट्रेन राइड का भी अनुभव ले सकते हैं और पीस पैगोडा में शांति फील कर सकते हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां के चाय बागानों और ब्रिटिशों के समय के आर्किटेक्चर को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऊटी, तमिलनाडु
दक्षिण भारत में स्थित ऊटी को 'हिल स्टेशनों की रानी' कहा जाता है. अक्टूबर में यहां बारिश कम होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है. आप यहां बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील में बोटिंग कर सकते हैं और डोड्डाबेट्टा चोटी से खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. यहां के चाय के बागान और सुकून भरा माहौल विदेशी टूरिस्ट्स को भी खूब अट्रैक्ट करता है.

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
अक्टूबर में श्रीनगर एक अलग ही दुनिया बन जाता है. यहां इस महीने में हल्की ठंड शुरू हो जाती है, जो घूमने के लिए बहुत ही खुशनुमा है. डल झील में शिकारा राइड, मुगल गार्डन की सैर, और शानदार चिनार के पेड़ों का नज़ारा यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है. अक्टूबर में फॉरेन टूरिस्ट्स यहां की शांत सुंदरता, स्वादिष्ट खाने और कश्मीरी संस्कृति को अनुभव करने आते हैं.

शिमला, हिमाचल प्रदेश
भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका शिमला अपने आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. अक्टूबर में यहां का मौसम ठंडा होता है. आप द रिज पर घूम सकते हैं, वाइसरेगल लॉज देख सकते हैं और शिमला-कालका टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं. यहां की साफ हवा और एडवेंचर के मौके दोनों तरह के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

October travel destinationsBest hill stations to visit in Octobertravel

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;