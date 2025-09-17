अक्टूबर में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन कौन से हैं? जहां विदेशी टूरिस्ट्स भी जमकर करते हैं इंजॉय

Best hill stations to visit in October: अक्टूबर घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है, खासकर हिल स्टेशनों के लिए. इस समय तक मॉनसून खत्म हो चुका होता है और कड़ाके की ठंड शुरू नहीं होती. मौसम काफी जबरदस्त होता है, जिससे पहाड़ों के नजारे बेहद साफ और खूबसूरत दिखते हैं. यही वजह है कि इस दौरान विदेशी टूरिस्ट्स भी बड़ी संख्या में भारत के इन हिल स्टेशनों का रुख करते हैं. अगर आप भी अक्टूबर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको देश के 5 सबसे बेस्ट हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्टूबर में घूमने के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

अक्टूबर के महीने में घूमने के लिए मनाली बेहतरीन हिल स्टेशन है. एडवेंचर लवर्स के लिए तो यह लगभग स्वर्ग जैसा ही है. अक्टूबर में यहां का मौसम बहुत सुहाना होता है, जो रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए एकदम सही है. आप यहां सोलंग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं और रोहतांग पास की बर्फीली खूबसूरती का भी मजा ले सकते हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां के शांत पुराने मनाली के कैफे कल्चर और प्राकृतिक नजारों को बहुत पसंद करते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों और हिमालय के शानदार नजारों के चलते टूरिस्ट्स को काफी पसंद आता है. अक्टूबर में यहां का मौसम साफ होता है, जिससे कंचनजंगा चोटी के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. आप यहां की टॉय ट्रेन राइड का भी अनुभव ले सकते हैं और पीस पैगोडा में शांति फील कर सकते हैं. विदेशी टूरिस्ट्स यहां के चाय बागानों और ब्रिटिशों के समय के आर्किटेक्चर को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऊटी, तमिलनाडु

दक्षिण भारत में स्थित ऊटी को 'हिल स्टेशनों की रानी' कहा जाता है. अक्टूबर में यहां बारिश कम होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है. आप यहां बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील में बोटिंग कर सकते हैं और डोड्डाबेट्टा चोटी से खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. यहां के चाय के बागान और सुकून भरा माहौल विदेशी टूरिस्ट्स को भी खूब अट्रैक्ट करता है.

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

अक्टूबर में श्रीनगर एक अलग ही दुनिया बन जाता है. यहां इस महीने में हल्की ठंड शुरू हो जाती है, जो घूमने के लिए बहुत ही खुशनुमा है. डल झील में शिकारा राइड, मुगल गार्डन की सैर, और शानदार चिनार के पेड़ों का नज़ारा यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है. अक्टूबर में फॉरेन टूरिस्ट्स यहां की शांत सुंदरता, स्वादिष्ट खाने और कश्मीरी संस्कृति को अनुभव करने आते हैं.

शिमला, हिमाचल प्रदेश

भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका शिमला अपने आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. अक्टूबर में यहां का मौसम ठंडा होता है. आप द रिज पर घूम सकते हैं, वाइसरेगल लॉज देख सकते हैं और शिमला-कालका टॉय ट्रेन का मजा ले सकते हैं. यहां की साफ हवा और एडवेंचर के मौके दोनों तरह के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं.