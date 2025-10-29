नवंबर में घूमने के लिए भारत के 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन, बर्फबारी के बीच खूब कर सकेंगे इंजॉय

India best hill stations in November: नवंबर का महीना आते ही पहाड़ों पर हल्की-हल्की ठंड दस्तक देने लगती है. यह वो समय होता है जब कई खूबसूरत हिल स्टेशनों पर पहली बर्फबारी (First Snowfall) शुरू हो जाती है. अगर आप बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ों का नजारा देखना चाहते हैं, ठंडी हवाओं का मजा लेना चाहते हैं और एक यादगार छुट्टी मनाना चाहते हैं तो नवंबर में पहाड़ों का रुख करना सबसे अच्छा है. इस मौसम में भीड़ भी कम होती है और नजारे बिल्कुल किसी स्वर्ग जैसे लगते हैं. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर इन बर्फीली वादियों में घूमने का प्लान बनाएं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश (Manali, Himachal Pradesh)

मनाली हमेशा से टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह रही है. नवंबर के आखिर तक यहां के ऊंचे इलाकों जैसे सोलंग वैली (Solang Valley) और रोहतांग पास (Rohtang Pass) के आस-पास बर्फबारी शुरू हो जाती है. मनाली शहर में भी मौसम बहुत ठंडा और सुहावना हो जाता है. यहां आप बर्फ के बीच पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं. ब्यास नदी के किनारे बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है.

गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर (Gulmarg, Jammu & Kashmir)

गुलमर्ग को "फूलों का मैदान" कहा जाता है, लेकिन नवंबर आते ही यह बर्फीले स्वर्ग में बदल जाता है. कश्मीर की वादियों में सबसे पहले बर्फबारी गुलमर्ग में ही शुरू होती है. चारों ओर चीड़ और देवदार के पेड़ बर्फ से ढके होते हैं, जो इसे एक जादुई नजारा देते हैं. यहां आप एशिया की सबसे ऊंची गोंडोला राइड (केबल कार) का मजा लें, जहां से बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नजारा दिखता है. यह स्कीइंग के लिए भी फेमस है.

Add Zee News as a Preferred Source

औली, उत्तराखंड (Auli, Uttarakhand)

औली, उत्तराखंड का एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो स्कीइंग के लिए जाना जाता है. नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते से यहां बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है. बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, जैसे नंदा देवी का नजारा यहां से देखने लायक होता है. यहां के ढलान बर्फ से ढके होते हैं, जो स्कीइंग के शौकीनों के लिए एकदम सही हैं. शांत और कम भीड़-भाड़ वाली जगह पसंद करने वालों के लिए यह परफेक्ट है.



लेह-लद्दाख (Leh-Ladakh)

नवंबर में लद्दाख का मौसम काफी सर्द हो जाता है और यहां पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है. यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम भीड़ में पहाड़ों की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं. इस दौरान यहां की जमी हुई झीलें और सफेद रेगिस्तान का नजारा मन को मोह लेता है. यहां आप ठंडी रेगिस्तानी हवाओं और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बौद्ध मठों (Monasteries) की शांति अनुभव करें.

कुफरी, हिमाचल प्रदेश (Kufri, Himachal Pradesh)

शिमला से कुछ ही दूरी पर स्थित कुफरी, नवंबर में बर्फबारी के लिए एक बेहतरीन जगह है. शिमला से ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण, कुफरी में बर्फ जल्दी गिरती है. यह एक छोटा-सा हिल स्टेशन है, जो बर्फबारी के बाद बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा दिखता है. यहां आप घुड़सवारी (Horse Riding) और याक की सवारी (Yak Riding) का मजा ले सकते हैं.