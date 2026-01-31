ठंड, ट्रैफिक और महंगे होटल्स से तंग? जानिए 4 ऐसी जगहें, जहां घूमने से मिलेगा दिल और दिमाग दोनों को सुकून

हर साल सर्दियों में लोगों का मन बर्फीले पहाड़ों और स्नोफॉल की तरफ खिंचता है. सोशल मीडिया पर व्हाइट वंडरलैंड की तस्वीरें देखकर लगता है कि यही असली सुकून है. लेकिन हकीकत यह है कि बर्फ के साथ भीड़, ट्रैफिक जाम और महंगे होटल्स जैसी परेशानियां भी आती हैं. अब लोग सोच रहे हैं कि क्या बर्फ ही सुकून है? सच यह है कि सुकून खुली हवा, शांति और बिना भागदौड़ वाली जगहों में मिलता है. भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां न बर्फ है, न ठंड, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को सुकून जरूर मिलता है.

कोडैकनाल

तमिलनाडु का कोडैकनाल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हल्की ठंड और शांति चाहते हैं. यहां हरियाली, झीलें और धुंध की छटा है, लेकिन भीड़ नहीं. सुबह की सैर और झील के किनारे समय बिताना, या शाम को कॉफी का मज़ा लेना, अपने आप में एक तरह की थेरेपी है. कोडैकनाल में ट्रैफिक जाम और महंगे होटल्स की चिंता नहीं रहती. यह जगह न सिर्फ फोटोज़ के लिए सुंदर है बल्कि मानसिक सुकून के लिए भी बेहतरीन है. अगर आप बर्फ के बिना ठंड का मज़ा लेना चाहते हैं, तो यह सही विकल्प है.

वायनाड और उदयपुर

केरल का वायनाड और राजस्थान का उदयपुर दोनों ही सुकून के लिए अलग अनुभव देते हैं. वायनाड में कॉफी बागान, झरने और छोटे गांव आपको धीमे जीवन का अहसास कराते हैं. वहीं उदयपुर में झीलों के किनारे बैठना, हल्की ठंड और रॉयल माहौल मन को गहराई से शांत करता है. दोनों ही जगहें भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम से दूर हैं. ये लोअर हिल स्टेशन और मिड-हिल्स की तरह हैं, जहां पहाड़ हैं लेकिन ज्यादा ऊँचाई या ठंड नहीं. ऐसे स्थान आपको मानसिक शांति और असली आराम दोनों देते हैं.

पोंडीचेरी

अगर आपका सुकून समंदर की आवाज और खुले वातावरण में है, तो पोंडीचेरी आपके लिए परफेक्ट है. यहां न ज्यादा शोर है, न जल्दीबाजी. साइकिल चलाना, कैफे में बैठना और खाली समय बिताना इसका ख्य आकमुर्षण है. कम भीड़ और कम खर्च के कारण ट्रैवल आसान और सुरक्षित रहता है. बीमार पड़ने का खतरा भी कम होता है. असली आराम और मानसिक शांति इसी में है. इस बार अगर आप सुकून के लिए घूमना चाहते हैं, तो बर्फ से दूर इन जगहों का चुनाव करना समझदारी है.