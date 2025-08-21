चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने के लिए फौरन बैग कर लें पैक
चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! घूमने के लिए फौरन बैग कर लें पैक

Solan best place to visit near Chandigarh within 70 Km:  चंडीगढ़ के पास सोलन एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. मशरूम और टमाटर के लिए प्रसिद्ध, यहां मंदिर, संग्रहालय, वन्यजीव अभयारण्य और बाजार भी हैं. वीकेंड ट्रिप और प्रकृति का आनंद लेने के लिए अगस्त से सितम्बर का समय सबसे परफेक्ट होता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:39 PM IST
चंडीगढ़ का नाम ही खूबसूरती और व्यवस्थित शहर के लिए जाना जाता है. सुखना झील, रॉक गार्डन और रोज गार्डन जैसे आकर्षण स्थल वीकेंड में पर्यटकों से भरे रहते हैं. अगर आप शहर की हलचल से थोड़ा दूर निकलना चाहते हैं और प्रकृति के बीच शांत समय बिताना चाहते हैं तो चंडीगढ़ के पास के हिल स्टेशनों की ओर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए. इनमें से एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह सोलन है.

मशरूम सिटी और लाल सोने का शहर

सोलन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन मनोहारी शहर है जो चंडीगढ़ से केवल 70 किलोमीटर दूर स्थित है. इसे “मशरूम सिटी” कहा जाता है, क्योंकि यहां मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती है. इसके साथ इसे “लाल सोने का शहर” भी कहा जाता है, क्योंकि टमाटर की खेती और उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है. सोलन का शांत वातावरण और हरियाली इसे वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाती है. मार्च से जुलाई का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

सोलन में घूमने की खास जगहें

सोलन में कई दर्शनीय स्थल हैं. शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. डकशाही जेल संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है. प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो मजाथल वन्यजीव अभयारण्य जरूर जाएं, जहां जंगली बिल्ली, काले भालू, तेंदुआ, हिरण और अन्य जीव देखे जा सकते हैं. दरलाघाट और जवाहर पार्क भी खूबसूरत दृश्य और शांति के लिए बेहतरीन जगह हैं.

सोलन में शॉपिंग और मौसम की जानकारी

सोलन में कई प्रसिद्ध बाजार हैं, जहां से आप लोकल प्रोडक्ट्स और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं. लेकिन याद रहे, सोलन का मौसम बदलता रहता है. बारिश के दौरान पहाड़ों में भूस्खलन और बादल फटने का खतरा होता है. इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. अपने बैग पैक करें और इस हिल स्टेशन की सैर का प्लान बनाएं, क्योंकि सोलन वास्तव में चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा जन्नत है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Hill Satation Solan

;