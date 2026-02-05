चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! Valentine's Day यहां पार्टनर के साथ बिताएं सुकून के पल

रोजमर्रा की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कभी न कभी ऐसी जगह जाना चाहता है, जहां शांति हो, हरियाली हो और कुछ पल सिर्फ अपने और अपने खास इंसान के लिए हों. वीकेंड हो या खास मौका, कपल्स अक्सर ऐसी जगह खोजते हैं जहां भीड़ कम हो और माहौल रोमांटिक लगे. पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों से ढकी वादियां और शांत रास्ते दिल और दिमाग दोनों को सुकून देते हैं. खास दिनों पर ऐसी जगह का चुनाव यादों को और खास बना देता है. अगर आप भी Valentine’s Day पर शोर-शराबे से दूर, प्रकृति के बीच क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक शांत हिल स्टेशन आपकी इस चाहत को पूरा कर सकता है.

मशरूम सिटी और लाल सोने का शहर

चंडीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा सोलन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है. इसे “मशरूम सिटी” कहा जाता है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती होती है. वहीं टमाटर के उत्पादन के कारण इसे “लाल सोने का शहर” भी कहा जाता है. हरियाली से घिरा यह शहर शांति और ताजगी का एहसास कराता है. यही वजह है कि यह जगह वीकेंड और कपल ट्रिप के लिए परफेक्ट मानी जाती है. मार्च से जुलाई तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

सोलन में घूमने की खास जगहें

सोलन में घूमने के लिए कई आकर्षक और शांत जगहें मौजूद हैं. शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए डकशाही जेल संग्रहालय एक खास स्थान है. अगर आप प्रकृति और वन्यजीवों को करीब से देखना चाहते हैं, तो मजाथल वन्यजीव अभयारण्य जरूर जाएं, जहां काले भालू, तेंदुआ, हिरण और जंगली बिल्ली जैसे जीव पाए जाते हैं. इसके अलावा दरलाघाट और जवाहर पार्क कपल्स के लिए सुकून भरी सैर के बेहतरीन विकल्प हैं.

सोलन में घूमने के साथ-साथ शॉपिंग का भी अच्छा अनुभव मिलता है. यहां के लोकल बाजारों में आप स्थानीय उत्पाद और यादगार स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं. हालांकि, पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां मौसम तेजी से बदलता है. बारिश के समय भूस्खलन या रास्ते बंद होने की संभावना रहती है. इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. सही प्लानिंग और थोड़ी सावधानी के साथ यह हिल स्टेशन आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है. शांति, खूबसूरती और सुकून तीनों का अनुभव यहां एक साथ मिलता है.