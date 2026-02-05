Advertisement
trendingNow13099075
Hindi Newsट्रैवलचंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये जन्नत जैसा हिल स्टेशन! Valentines Day यहां पार्टनर के साथ बिताएं सुकून के पल

चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! Valentine's Day यहां पार्टनर के साथ बिताएं सुकून के पल

शहर की भागदौड़ से दूर सोलन एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है. मशरूम और टमाटर के लिए मशहूर यह जगह मंदिरों, नेचर स्पॉट्स और बाजारों के साथ कपल्स के लिए सुकून भरी ट्रिप का बेहतरीन विकल्प है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंडीगढ़ से सिर्फ 70 किमी दूर है ये 'जन्नत' जैसा हिल स्टेशन! Valentine's Day यहां पार्टनर के साथ बिताएं सुकून के पल

रोजमर्रा की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कभी न कभी ऐसी जगह जाना चाहता है, जहां शांति हो, हरियाली हो और कुछ पल सिर्फ अपने और अपने खास इंसान के लिए हों. वीकेंड हो या खास मौका, कपल्स अक्सर ऐसी जगह खोजते हैं जहां भीड़ कम हो और माहौल रोमांटिक लगे. पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों से ढकी वादियां और शांत रास्ते दिल और दिमाग दोनों को सुकून देते हैं. खास दिनों पर ऐसी जगह का चुनाव यादों को और खास बना देता है. अगर आप भी Valentine’s Day पर शोर-शराबे से दूर, प्रकृति के बीच क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक शांत हिल स्टेशन आपकी इस चाहत को पूरा कर सकता है.

मशरूम सिटी और लाल सोने का शहर 

चंडीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा सोलन हिमाचल प्रदेश का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है. इसे “मशरूम सिटी” कहा जाता है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती होती है. वहीं टमाटर के उत्पादन के कारण इसे “लाल सोने का शहर” भी कहा जाता है. हरियाली से घिरा यह शहर शांति और ताजगी का एहसास कराता है. यही वजह है कि यह जगह वीकेंड और कपल ट्रिप के लिए परफेक्ट मानी जाती है. मार्च से जुलाई तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोलन में घूमने की खास जगहें 

सोलन में घूमने के लिए कई आकर्षक और शांत जगहें मौजूद हैं. शूलिनी माता मंदिर और जटोली शिव मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए डकशाही जेल संग्रहालय एक खास स्थान है. अगर आप प्रकृति और वन्यजीवों को करीब से देखना चाहते हैं, तो मजाथल वन्यजीव अभयारण्य जरूर जाएं, जहां काले भालू, तेंदुआ, हिरण और जंगली बिल्ली जैसे जीव पाए जाते हैं. इसके अलावा दरलाघाट और जवाहर पार्क कपल्स के लिए सुकून भरी सैर के बेहतरीन विकल्प हैं.

सोलन में घूमने के साथ-साथ शॉपिंग का भी अच्छा अनुभव मिलता है. यहां के लोकल बाजारों में आप स्थानीय उत्पाद और यादगार स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं. हालांकि, पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां मौसम तेजी से बदलता है. बारिश के समय भूस्खलन या रास्ते बंद होने की संभावना रहती है. इसलिए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. सही प्लानिंग और थोड़ी सावधानी के साथ यह हिल स्टेशन आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है. शांति, खूबसूरती और सुकून तीनों का अनुभव यहां एक साथ मिलता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Hill Satation Solan

Trending news

'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi speech
'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम
घाटी में तेज हुई स्टेटहुड की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला MLA का समर्थ
Kashmir Politics
घाटी में तेज हुई स्टेटहुड की मांग? सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला MLA का समर्थ
मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
Meghalaya News
मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
PM Modi
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा