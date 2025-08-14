मानसून के बाद धरती का स्वर्ग लगते हैं साउथ इंडिया के ये हिल स्टेशन! बारिश खत्म होते ही करें विजिट

Best Hill Stations: जब बारिश खत्म होने के बाद या यूं कहें की मानसून के बाद हर तरफ के नजारे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं. दक्षिण भारत बहुत ही खूबसूरत हो जाता है यहां के हिल स्टेशन के नजारे बहुत ही शानदार होते हैं. आपकी नजर जिधर जाएगी आपको हर तरफ हरे-भरे पहाड़ और घास के मैदान नजर आते हैं. आज हम आपको मानसून के बाद दक्षिण भारत में घूमने के लिए कुछ जगहों के बारे में बताएंगे. यहां पहुंचकर आपके मन को शांति मिलेगी और थकान दूर हो जाएगी.

अगुंबे हिल स्टेशन

यह हिल स्टेशन कर्नाटक में है और काफी अंडररेटेड जगह है, इस हिल स्टेशन पर मानसून में हर तरफ हरियाली नजर आती है यहां पर अधिक बारिश होने के कारण यह जगह साउथ का चेरापूंजी कहलाती है. यहां पर आप जब मानसून खत्म होने के बाद जाएंगे तो नजारा देख एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यहां पर आपको झरने देखने को मिलेंगे और साथ ही जब नजारों को देखेंगे तो घर लौटने का मन ही नहीं करेगा.

मुन्नार हिल स्टेशन

यह हिल स्टेशन केरल में है और अपने शानदार नजारों के लिए देशभर में फेमस है, खैर आप यहां पर मानसून के बाद आते है तो यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और यहां की नदियां बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं. इस हिल स्टेशन पर पहुंच कर लगेगा जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों. इस मौसम में आपको कई जानवरों की प्रजातियों को भी देख सकते हैं.

कोडाइकनाल

ये हिल स्टेशन तमिलनाडु में है और आपको बता दें कि इसे प्रिंसेस ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है. ये जगह चारो तरफ से हरियाली की चादर ओढ़े होती है अगर आप मानसून के बाद यहां जाते हैं तो यहां पर आपका जाना बहुत ही अच्छा हो सकता है, बारिश के बाद यहां का नजारा आपके मन को मोह लेगा.

पैथलमाला

पैथलमाला हिल स्टेशन अपने शानदार नजारों से आपके मन को मोह सकता है. अगर आप ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो यह जगह आपको लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है. अगर आप इस भागदौड़ भरी इस जिंदगी से कुछ दिन सुकून के पल चाहते हैं तो आपको यहां जरूर जाना चाहिए.

