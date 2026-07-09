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बादल, झरने और हरियाली... मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं लगते ये ऐतिहासिक किले, खूबसूरती जीत लेगी दिल

मानसून शुरू होते ही महाराष्ट्र के पहाड़ और ऐतिहासिक किले हरियाली की चादर ओढ़ लेते हैं. बादलों से घिरी चोटियां, रास्ते में बहते झरने और ठंडी हवाएं इन जगहों को किसी फिल्मी लोकेशन जैसा बना देती हैं. अगर इस बारिश में आप हिल स्टेशन की भीड़ से बचकर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र के ये ऐतिहासिक किले आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:42 PM IST
बादल, झरने और हरियाली... मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं लगते ये ऐतिहासिक किले, खूबसूरती जीत लेगी दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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