/बादल, झरने और हरियाली... मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं लगते ये ऐतिहासिक किले, खूबसूरती जीत लेगी दिल

महाराष्ट्र अपने किलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. छत्रपति शिवाजी महाराज के समय बने कई किले आज भी इतिहास की गवाही देते हैं. लेकिन मानसून के दिनों में इनकी खूबसूरती बिल्कुल अलग नजर आती है. बारिश की पहली फुहार पड़ते ही सूखे पहाड़ हरे-भरे हो जाते हैं.
बादल किलों की दीवारों को छूते हुए गुजरते हैं और रास्ते में छोटे-बड़े झरने बहने लगते हैं. ऐसे में ट्रेकिंग का मजा कई गुना बढ़ जाता है. अगर आप इस मौसम में कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये किले आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. यहां इतिहास, एडवेंचर और नेचर, तीनों का शानदार मेल देखने को मिलता है.
पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित सिंहगढ़ किला मानसून में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले किलों में शामिल है. यह किला वीर तानाजी मालुसरे और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी सुनाता है. बारिश के मौसम में यहां का पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है. रास्ते में बहते छोटे झरने, पहाड़ियों पर तैरते बादल और ठंडी हवा सफर को यादगार बना देते हैं. इस किले तक पहुंचने का ट्रेक ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसलिए पहली बार ट्रेकिंग करने वाले लोग और परिवार भी आराम से यहां पहुंच सकते हैं. ऊपर पहुंचने के बाद घाटियों का नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है. यहां मिलने वाली गरमा-गरम कांदा भजी, पिठला-भाकरी और चाय ट्रिप का स्वाद और बढ़ा देती है.
रायगढ़ किला कभी मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था. इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है. मानसून में यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है, जैसे पूरा किला बादलों के बीच खड़ा हो. चारों तरफ फैली हरियाली और गहरी घाटियां इस जगह को बेहद खास बना देती हैं. अगर ट्रेकिंग नहीं करना चाहते, तो यहां रोपवे की सुविधा भी मौजूद है. इससे बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से किले तक पहुंच सकते हैं. किले के अंदर राजमहल, दरबार, बाजार और शिवाजी महाराज की समाधि देखने का मौका मिलता है. बारिश के दौरान आसपास बहते झरने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.
अगर आपको थोड़ा मुश्किल ट्रेक पसंद है, तो हरिश्चंद्रगढ़ आपके लिए बेहतरीन जगह है. अहिल्यानगर जिले में स्थित यह किला अपने मशहूर कोकणकडा, ऊंची चट्टानों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है. मानसून के दौरान यहां बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि कई बार पूरा किला धुंध में गायब हो जाता है. ऐसा नजारा शायद ही किसी दूसरी जगह देखने को मिले. यहां मौजूद प्राचीन मंदिर, गुफाएं और विशाल चट्टानें ट्रेकिंग के शौकीनों को अलग ही रोमांच देती हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य बेहद शानदार होता है.
कामशेत के पास स्थित टिकोना किला अपनी त्रिकोणीय बनावट की वजह से काफी मशहूर है. बारिश के मौसम में यह पूरा इलाका हरी घास, बादलों और झरनों से भर जाता है. यहां का ट्रेक आसान माना जाता है, इसलिए नए ट्रेकर्स के लिए भी यह बढ़िया ऑप्शन है. किले की चोटी से पवना झील और आसपास की पहाड़ियों का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, तो यह जगह आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी.
राजगढ़ किला कई वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था. यह किला अपने विशाल आकार और मजबूत किलेबंदी के लिए जाना जाता है. मानसून में यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. दूर-दूर तक फैली हरियाली और बादलों से घिरे पहाड़ किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं. इस किले का ट्रेक थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद दिखाई देने वाला नजारा सारी थकान भुला देता है. अगर आप एडवेंचर और इतिहास, दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो राजगढ़ जरूर जाएं.
लोनावला के पास स्थित लोहागढ़ किला मानसून में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रेकिंग स्पॉट्स में शामिल है. यहां पहुंचने का रास्ता आसान है और परिवार के साथ भी आराम से जाया जा सकता है. बारिश के दौरान बादलों के बीच से गुजरता रास्ता, छोटे-छोटे झरने और हरियाली इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देते हैं. किले का मशहूर विंचूकाटा पॉइंट मानसून में सबसे ज्यादा आकर्षित करता है. यहां से दिखाई देने वाला प्राकृतिक नजारा लंबे समय तक याद रहता है.
बारिश के मौसम में ट्रेकिंग जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी होती है. हमेशा अच्छी पकड़ वाले ट्रेकिंग शूज पहनें. इसके साथ ही मौसम का अपडेट देखकर यात्रा शुरू करें. रेनकोट, एक्स्ट्रा कपड़े और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर अपने साथ जरूर रखें. पानी की बोतल, हल्का खाना और फर्स्ट एड किट भी साथ ले जाएं. तेज बहते झरनों और फिसलन वाली चट्टानों के बहुत करीब जाने से बचें. जहां जाएं, वहां प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न छोड़ें.
अगर हर साल सिर्फ हिल स्टेशन जाकर छुट्टियां बिताते हैं, तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें. महाराष्ट्र के ये ऐतिहासिक किले आपको सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि इतिहास और प्रकृति को करीब से महसूस करने का मौका भी देंगे. मानसून में इन किलों की हरियाली, बादलों से घिरी दीवारें, रास्ते में बहते झरने और ठंडी हवाएं ऐसा अनुभव देती हैं, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है. सही तैयारी के साथ यहां की गई एक ट्रिप लंबे समय तक आपकी यादों का हिस्सा बनी रहेगी.