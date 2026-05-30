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Hindi Newsट्रैवलमालदीव-बाली जाना भूल जाएंगे! भारत में ही मौजूद हैं ये 4 खूबसूरत बीचेस वाली जगहें; कम बजट में मिलेगा इंटरनेशनल ट्रिप का मजा

मालदीव-बाली जाना भूल जाएंगे! भारत में ही मौजूद हैं ये 4 खूबसूरत बीचेस वाली जगहें; कम बजट में मिलेगा इंटरनेशनल ट्रिप का मजा

Beach Destinations India: अगर आपको खूबसूरत समंदर, सफेद रेत वाले बीच और लग्जरी वाटर विला का मजा चाहिए, तो मालदीव और बाली ही क्यों जाना? भारत में भी कुछ ऐसी खूबसूरत और छिपी हुई बीच डेस्टिनेशन मौजूद हैं, जहां आपको इंटरनेशनल ट्रिप जैसा अनुभव मिल सकता है. इनमें लक्षद्वीप, स्वराज द्वीप, तारकर्ली मालवन (महाराष्ट्र) और वर्कला जैसी जगहें शामिल हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 10:00 AM IST
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Beach Destinations India: जब भी समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले बाली और मालदीव का नाम आता है. क्योंकि वहां का नीला समंदर, सफेद रेत और शांत माहौल लोगों को खूब भाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी ही खूबसूरती भारत में भी मौजूद है. देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पहुंचकर आपको विदेशी बीच डेस्टिनेशन जैसा अनुभव मिल सकता है. खास बात यह है कि इन जगहों पर घूमने के लिए आपको लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अगर आप भी इस साल किसी बीच वेकेशन की योजना बना रहे हैं, तो विदेश का टिकट बुक करने से पहले भारत की इन खूबसूरत जगहों के बारे में जरूर जान लें. यहां नेचर की खूबसूरती, एडवेंचर और सुकून, तीनों का शानदार मेल देखने को मिलता है.

लक्षद्वीप: भारत का अपना मालदीव

अगर आप मालदीव जैसा अनुभव लेना चाहते हैं, तो लक्षद्वीप आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है. अरब सागर के बीच बसे ये छोटे-छोटे द्वीप अपने साफ पानी और कोरल रीफ्स के लिए मशहूर हैं. यहां का नीला समंदर और सफेद रेत किसी विदेशी पोस्टकार्ड जैसा नजारा पेश करते हैं. अगत्ती, बंगाराम और थिन्नाकरा द्वीप पर्यटकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. यहां आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग और समुद्र किनारे आराम का पूरा आनंद ले सकते हैं. कम भीड़ और शांत माहौल की वजह से यह जगह उन लोगों को खास पसंद आती है, जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं.

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स्वराज द्वीप: अंडमान का चमकता सितारा

पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से पहचाना जाने वाला स्वराज द्वीप आज भारत के सबसे पसंदीदा बीच डेस्टिनेशनों में गिना जाता है. यहां मौजूद राधानगर बीच को एशिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में शामिल किया जाता है. साफ पानी, मुलायम सफेद रेत और शानदार सूर्यास्त इस जगह की पहचान हैं. एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यहां स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और मैंग्रोव कयाकिंग जैसी गतिविधियां मिल जाती हैं. रात के समय समुद्र में दिखाई देने वाली बायोल्यूमिनेसेंस की चमक इस जगह को और भी खास बना देती है. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

तारकर्ली: महाराष्ट्र का मिनी मालदीव

महाराष्ट्र का तारकर्ली तेजी से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. इसे अब कई लोग 'मिनी मालदीव' के नाम से भी पहचानने लगे हैं. यहां का साफ और आर-पार दिखने वाला पानी पहली नजर में ही लोगों का दिल जीत लेता है. समुद्र तट के साथ-साथ यहां बैकवॉटर का भी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. कम बजट में स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और स्नॉर्कलिंग का मजा लेने वालों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. गोवा और महाराष्ट्र घूमने वाले पर्यटक अब तारकर्ली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर रहे हैं.

वर्कला: केरल का बाली

अगर आपको बाली जैसा माहौल पसंद है, तो आपको केरल के वर्कला बीच पर जरूर जाना चाहिए. यहां समुद्र के किनारे ऊंची लाल चट्टानें और उन पर बने कैफे इस जगह को बेहद खास बनाते हैं. वर्कला की सुबह योग और मेडिटेशन से शुरू होती है, जबकि शाम समुद्र किनारे टहलते हुए बिताई जा सकती है. यहां का कैफे कल्चर और शांत वातावरण पर्यटकों को बार-बार आने के लिए मजबूर करता है. अरब सागर का खूबसूरत दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को भारत के सबसे खास बीच टाउन में शामिल करती है.

क्यों बढ़ रही है इन जगहों की लोकप्रियता?

बीते कुछ सालों में भारतीय पर्यटकों के बीच घरेलू पर्यटन का चलन तेजी से बढ़ा है. लोग अब विदेश जाने की बजाय देश के अंदर मौजूद अनछुए और खूबसूरत डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं. यही वजह है कि लक्षद्वीप, स्वराज द्वीप, तारकर्ली और वर्कला जैसी जगहें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. इन स्थानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ एडवेंचर और सुकून दोनों मिलते हैं. साथ ही विदेशों की तुलना में खर्च भी काफी कम आता है.

छुट्टियों के लिए बन सकती हैं परफेक्ट चॉइस

अगर आप भी समुद्र, बीच और शांत माहौल पसंद करते हैं, तो भारत के ये चार खूबसूरत ठिकाने आपकी अगली यात्रा के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. यहां आपको बाली और मालदीव जैसी खूबसूरती का अनुभव मिलेगा, लेकिन कम खर्च और भारतीय मेहमाननवाजी के साथ. यही वजह है कि अब ये जगहें देश के सबसे तेजी से उभरते ट्रैवल डेस्टिनेशन बनती जा रही हैं और ट्रैवल लवर्स की बकेट लिस्ट में तेजी से जगह बना रही हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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