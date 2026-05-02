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Hindi Newsट्रैवलक्या आप भी गर्मी या शहर के शोर से जाना चाहते हैं दूर? इन 2 जगहों पर बिताएं अपना सबसे यादगार वीकेंड

क्या आप भी गर्मी या शहर के शोर से जाना चाहते हैं दूर? इन 2 जगहों पर बिताएं अपना सबसे यादगार वीकेंड

Best Long Weekend: इस लॉन्ग वीकेंड को खास बनाएं. बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास विमानों को उड़ते देखने का अनुभव लें या केरल के गेटवे बेकल में असली आयुर्वेद और शांति का आनंद उठाएं. जानिए पूरी डिटेल्स.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 02, 2026, 09:33 AM IST
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क्या आप भी गर्मी या शहर के शोर से जाना चाहते हैं दूर? इन 2 जगहों पर बिताएं अपना सबसे यादगार वीकेंड

Long Weekend Staycation: कभी-कभी वीकेंड का मतलब भागदौड़ नहीं बल्कि खुद को समय देना होता है. अगर आप इस आने वाले लंबे वीकेंड के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जो शहर के शोर से दूर हो, तो हमारे पास आपके लिए दो शानदार विकल्प हैं. एक तरफ बेंगलुरु की आधुनिक लग्जरी है तो दूसरी तरफ केरल के बैकवाटर्स की शांति. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सी जगह बेस्ट है.

बेंगलुरु में विमानों के साथ एक शाम

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें खुले आसमान और उड़ते जहाजों से प्यार है, तो 'डबलट्री बाय हिल्टन बेंगलुरु एयरपोर्ट' आपके लिए स्वर्ग है. यह भारत का सबसे बड़ा डबलट्री होटल है. यहां की सबसे खास बात यह है कि आप अपने कमरे से रनवे का नजारा देख सकते हैं. आसमान में उड़ान भरते विमानों को देखना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है.

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स्वाद और सुकून का संगम

यहां आपके दिन की शुरुआत 'SAUS' रेस्टोरेंट में एक शानदार नाश्ते के साथ होती है. दोपहर में आप ताजी चाय और कॉफी की चुस्कियों के साथ रिलैक्स कर सकते हैं. शाम होते ही माहौल और भी हसीन हो जाता है. खुले आसमान के नीचे बारबेक्यू और खास कॉकटेल के साथ आप अपने परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं.

केरल में आयुर्वेद का जादू

अगर आप अपनी थकान मिटाकर खुद को तरोताजा करना चाहते हैं, तो 'गेटवे बेकल' की ओर रुख करें. नॉर्थ केरल के बैकवाटर्स में बसा यह रिसॉर्ट अब एक प्रीमियम वेलनेस डेस्टिनेशन बन चुका है. मंगलुरु एयरपोर्ट से महज दो घंटे की दूरी पर स्थित यह जगह शांति और आयुर्वेद का बेहतरीन मेल है.

आर्य वैद्य कोट्टक्कल के साथ उपचार

गेटवे बेकल ने मशहूर 'आर्य वैद्य कोट्टक्कल' के साथ हाथ मिलाया है ताकि आपको असली और शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज मिल सके. यहां की हर थेरेपी पारंपरिक तरीके से की जाती है. यहां आप शरीर को डिटॉक्स करने के लिए नस्यम या गहरी शांति के लिए शिरोधारा का अनुभव ले सकते हैं. 30 एकड़ में फैले इस ग्रीन रिसॉर्ट में घूमना ही अपने आप में एक इलाज जैसा है.

क्यों चुनें ये दो जगहें

चाहे आप बेंगलुरु की आधुनिक सुख-सुविधाओं के बीच विमानों को देखना चाहें या केरल की हरियाली में आयुर्वेद के जरिए पुनर्जीवित महसूस करना चाहें, ये दोनों ही विकल्प बेहतरीन हैं. यहां लग्जरी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि रिलैक्स करना है. इस लॉन्ग वीकेंड पर घर में कैद न रहें बल्कि इन खूबसूरत ठिकानों की ओर निकल पड़ें.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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