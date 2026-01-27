लग्जरी ऐसी कि देखते रह जाएं! Valentine’s पर अपने पार्टनर को ले जाएं इन 'वेलनेस हेवन' में; यहां की हवाओं में भी है रोमांस

Trending Photos
Valentines Day Romantic Getaway: आज के दौर में कपल्स सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि साथ में हीलिंग और रिलैक्सेशन भी चाहते हैं. वैलेंटाइन डे पर वेलनेस रिट्रीट चुनना इसलिए ट्रेंड बन रहा है क्योंकि यहां शोर, भीड़ और भागदौड़ से दूर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम मिलता है. योग, आयुर्वेद, स्पा और ध्यान के जरिए रिश्ते में नई ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है.
उत्तराखंड के सकलाना में गंगा को निहारता अनंदा इन द हिमालयाज एक पुराने शाही महल में बना हुआ है. यहां आयुर्वेद, योग और वेदांत दर्शन के साथ वेलनेस प्रोग्राम कपल्स को अंदर से जोड़ते हैं. हिमालय की पृष्ठभूमि और शांत माहौल इसे उन जोड़ों के लिए आदर्श बनाता है जो परंपरा और आध्यात्मिक गहराई पसंद करते हैं.
यह भी पढ़ें: न शोर, न भीड़, न फोटो की होड़! फरवरी में भारत की इन 5 जगहों पर असली 'शांति' का करें अनुभव; देखें पूरी लिस्ट
देहरादून के सिनौला में स्थित सिक्स सेंसज़ वाना एक मिनिमलिस्ट और डिजाइन-ड्रिवन वेलनेस रिट्रीट है. यहां आयुर्वेद, तिब्बती हीलिंग, योग और माइंडफुल न्यूट्रिशन के जरिए होलिस्टिक वेलनेस पर फोकस किया जाता है. शांत और प्राइवेट माहौल कपल्स को बिना किसी रुकावट के एक-दूसरे से जुड़ने का मौका देता है.
विशाखापत्तनम के पास स्थित पेमा वेलनेस रिट्रीट प्रकृति के बीच होते हुए भी शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां कपल्स को पर्सनलाइज्ड वेलनेस जर्नी मिलती है जिसमें ध्यान, हीलिंग थेरेपी और पोषक भोजन शामिल हैं. यह जगह उन जोड़ों के लिए आदर्श है जो भावनात्मक रीसेट और अर्थपूर्ण साथ चाहते हैं.
महाराष्ट्र के मावल में स्थित धारणा ऐट शिलिम माइंडफुलनेस और मेंटल क्लैरिटी पर केंद्रित है. यहां का शांत वातावरण कपल्स को डिजिटल शोर और रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाता है. यह जगह उन जोड़ों के लिए है जो मानसिक सेहत और आपसी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं.
बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में स्थित सौख्या आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और योग का अनूठा संगम है. यहां चमक-दमक से ज़्यादा असली हीलिंग पर ध्यान दिया जाता है. यह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो गहराई से स्वस्थ होने के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाना चाहते हैं.
इन सभी वेलनेस रिट्रीट्स में एक बात समान है कि यहां प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि समझ, शांति और साथ होने का एहसास बन जाता है. वैलेंटाइन डे पर ऐसी जगहें रिश्तों को एक नई दिशा और गहराई देने का मौका देती हैं.