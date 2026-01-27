Advertisement
trendingNow13087759
Hindi Newsट्रैवललग्जरी ऐसी कि देखते रह जाएं! Valentine’s पर अपने पार्टनर को ले जाएं इन वेलनेस हेवन में; यहां की हवाओं में भी है रोमांस

लग्जरी ऐसी कि देखते रह जाएं! Valentine’s पर अपने पार्टनर को ले जाएं इन 'वेलनेस हेवन' में; यहां की हवाओं में भी है रोमांस

Valentines Day Retreats: वैलेंटाइन डे पर सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि सुकून और वेलनेस भी चाहते हैं तो भारत के ये लग्ज़री वेलनेस रिट्रीट्स कपल्स के लिए परफेक्ट हैं. जानिए हिमालय से लेकर बेंगलुरु तक की खास जगहें जहां प्यार और शांति दोनों मिलते हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लग्जरी ऐसी कि देखते रह जाएं! Valentine’s पर अपने पार्टनर को ले जाएं इन 'वेलनेस हेवन' में; यहां की हवाओं में भी है रोमांस

Valentines Day Romantic Getaway: आज के दौर में कपल्स सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि साथ में हीलिंग और रिलैक्सेशन भी चाहते हैं. वैलेंटाइन डे पर वेलनेस रिट्रीट चुनना इसलिए ट्रेंड बन रहा है क्योंकि यहां शोर, भीड़ और भागदौड़ से दूर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम मिलता है. योग, आयुर्वेद, स्पा और ध्यान के जरिए रिश्ते में नई ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है.

सकलाना

उत्तराखंड के सकलाना में गंगा को निहारता अनंदा इन द हिमालयाज एक पुराने शाही महल में बना हुआ है. यहां आयुर्वेद, योग और वेदांत दर्शन के साथ वेलनेस प्रोग्राम कपल्स को अंदर से जोड़ते हैं. हिमालय की पृष्ठभूमि और शांत माहौल इसे उन जोड़ों के लिए आदर्श बनाता है जो परंपरा और आध्यात्मिक गहराई पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें: न शोर, न भीड़, न फोटो की होड़! फरवरी में भारत की इन 5 जगहों पर असली 'शांति' का करें अनुभव; देखें पूरी लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

सिनौला 

देहरादून के सिनौला में स्थित सिक्स सेंसज़ वाना एक मिनिमलिस्ट और डिजाइन-ड्रिवन वेलनेस रिट्रीट है. यहां आयुर्वेद, तिब्बती हीलिंग, योग और माइंडफुल न्यूट्रिशन के जरिए होलिस्टिक वेलनेस पर फोकस किया जाता है. शांत और प्राइवेट माहौल कपल्स को बिना किसी रुकावट के एक-दूसरे से जुड़ने का मौका देता है.

विशाखापत्तनम 

विशाखापत्तनम के पास स्थित पेमा वेलनेस रिट्रीट प्रकृति के बीच होते हुए भी शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां कपल्स को पर्सनलाइज्ड वेलनेस जर्नी मिलती है जिसमें ध्यान, हीलिंग थेरेपी और पोषक भोजन शामिल हैं. यह जगह उन जोड़ों के लिए आदर्श है जो भावनात्मक रीसेट और अर्थपूर्ण साथ चाहते हैं.

मावल 

महाराष्ट्र के मावल में स्थित धारणा ऐट शिलिम माइंडफुलनेस और मेंटल क्लैरिटी पर केंद्रित है. यहां का शांत वातावरण कपल्स को डिजिटल शोर और रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाता है. यह जगह उन जोड़ों के लिए है जो मानसिक सेहत और आपसी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं.

सौख्या

बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में स्थित सौख्या आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और योग का अनूठा संगम है. यहां चमक-दमक से ज़्यादा असली हीलिंग पर ध्यान दिया जाता है. यह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो गहराई से स्वस्थ होने के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाना चाहते हैं.

इन सभी वेलनेस रिट्रीट्स में एक बात समान है कि यहां प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि समझ, शांति और साथ होने का एहसास बन जाता है. वैलेंटाइन डे पर ऐसी जगहें रिश्तों को एक नई दिशा और गहराई देने का मौका देती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

travelvalentines daywellness retreat

Trending news

भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
free trade agreement
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
Gold Treasure
खजाना हाथ लगा, मगर लालच नहीं जागा! परिवार की ईमानदारी पर सरकार ने किया सम्मानित
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से कहां गलती हो गई? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
Rahul Gandhi News
सोनिया से खुश तो राहुल गांधी से कहां गलती हो गई? कांग्रेसियों का दर्द अलग है
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
Islamic NATO
पाक-तुर्की 'इस्लामिक नाटो' बनाते रह गए, भारत 22 मुस्लिम देशों का बनने जा रहा 'दादा'
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
EU-India Trade Deal
US-EU संबंधों में बढ़ा तनाव, अब यूरोपीय संघ क्यों भारत से लगाए बैठा है उम्मीद?
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 नियमों ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
UGC rules controversy
सवर्णों से बदला लिया जा रहा? UGC के 4 नियमों ने ब्राह्मणों को कठघरे में पहुंचाया
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता