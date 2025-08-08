भारत की इन 3 ट्रेन जर्नी को ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर करें शामिल, एक बार सफर किया तो भूल नहीं पाएंगे!

Memorable Train Ride In India: लगभग हर इंसान ने ट्रेन का सफर किया ही होगा और ट्रेन में बैठकर बाहर के कुदरती नजारों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है. ट्रेन में सफर करने का अपना अलग ही मजा होता है. रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं और हमें अलग-अलग नजारे देखने को मिलते हैं. जैसे घर, ब्रिज और कई सुंदर जंगल, नदियां और पहाड़ आदि जैसे तमाम तरह के नजारे. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रेन जर्नी के बारे में बताएंगे जिसके सफर में जाने के बाद आपके लिए ये सारे पल यादगार बन जाएंगे. आपको यहां लाइफ में एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए. आइए जानते है उन शानदार और खूबसूरत ट्रेन के सफर वाले रास्तों के बारे में…

मुंबई से गोवा ट्रेन जर्नी

वैसे देखा जाए तो मुंबई बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है लेकिन इसका ठीक उल्टा आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा. गोवा में आपको लोग beach पर आराम करते हुए नजर आ जाएंगे. आपको मुंबई से गोवा की ट्रेन जर्नी जरूर करनी चाहिए. इस ट्रेन के सफर में आपको सहयाद्री हिल्स और दूसरी तरफ अरब सागर देखने को मिलेगा और 92 सुरंग और लगभग 2000 ब्रिज के ऊपर से गुजरती है. लाइफ में एक बार आपको ये ट्रेन जर्नी जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए.

कालका टू शिमला ट्रेन जर्नी

हिमालय क्वीन के यहां पर एक ट्वॉय ट्रेन चलती है जिससे आपको जरूर सफर करना चाहिए. इस ट्वॉय ट्रेन का सफर 5 घंटे का होता है. इस ट्रेन के सफर में आपको पहाड़ों के नजारों को देखने को मिलेगा वहां पर आपको पाइन ट्री भी देखने को मिल जाएंगे. ये सफर 96 किलोमीटर का होगा और इसमें आपको लगभग 102 टनल और 82 ब्रिज देखने को मिलेंगे. इस सफर में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं.

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जर्नी

दार्जिलिंग बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहां पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं. यहीं पर जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की ट्रेन जर्नी आपको जरूर करनी चाहिए. यह जर्नी आपके लिए बहुत ही यादगार हो सकती है. यहां पर चलने वाली ये टॉय ट्रेन आपको हिमालय के सुंदर नजारों को दिखाती है और साथ ही इस ट्रेन में बैठकर आप चाय के बागानों को देख सकते हैं. यहां जाकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.