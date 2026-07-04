/न वीजा का चक्कर, न लाखों का खर्च! बारिश के मौसम में स्विट्जरलैंड बन जाती हैं भारत की ये वादियां, देखें पूरी लिस्ट

बारिश का मौसम शुरू होते ही भारत के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. सूखी पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं, छोटे-छोटे झरने बड़ी जलधाराओं में बदल जाते हैं और बादल सड़कों तक उतर आते हैं. यही वजह है कि मानसून का इंतजार सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि घूमने-फिरने के शौकीनों को भी रहता है.
देश में कई ऐसे हिल स्टेशन और घाटियां हैं, जिनकी खूबसूरती बारिश के दिनों में अपने चरम पर पहुंच जाती है. इनमें से कुछ जगहों को लोग 'भारत का स्कॉटलैंड' तो कुछ को 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहते हैं. अगर आप इस बार मानसून ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.
कर्नाटक का कूर्ग मानसून के दौरान किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई देता है. चारों तरफ फैले कॉफी के बागान, धुंध में छिपी पहाड़ियां और बहते झरने इसकी पहचान हैं. बारिश के बाद यहां की मिट्टी से आने वाली खुशबू और ठंडी हवाएं पूरे माहौल को और भी खास बना देती हैं. यही वजह है कि कूर्ग को अक्सर 'भारत का स्कॉटलैंड' कहा जाता है. यहां आने वाले लोग कॉफी प्लांटेशन घूमने के साथ-साथ स्थानीय भोजन और नेचर वॉक का भी भरपूर आनंद लेते हैं. यहां अच्छे होमस्टे और रिसॉर्ट में ठहरने का खर्च करीब 2,000 से 8,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है.
अगर आप चाय के बागानों और ठंडी वादियों के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो केरल का मुन्नार आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है. मानसून में यहां की हरियाली इतनी घनी हो जाती है कि दूर-दूर तक सिर्फ हरियाली का समंदर नजर आता है. सुबह के समय बादल पहाड़ियों के बीच तैरते हुए दिखाई देते हैं. कई जगहों पर ऐसा महसूस होता है, जैसे आप किसी यूरोपीय देश में घूम रहे हों. यहां चाय म्यूजियम, एलेफैंट सफारी और नेचर ट्रेल्स पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं. यहां ठहरने का खर्च लगभग 1,500 से 7,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है.
तमिलनाडु का ऊटी वैसे तो पूरे साल पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती अलग ही रंग दिखाती है. यहां की झील, बॉटनिकल गार्डन, टॉय ट्रेन और पहाड़ी रास्ते बारिश में बेहद आकर्षक लगते हैं. ब्रिटिश दौर की इमारतें और ठंडी हवा यहां आने वालों को एक अलग ही अनुभव देती हैं. परिवार के साथ छुट्टियां बिताने वालों के लिए यह आज भी सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन माना जाता है.
अगर आप ऊटी की भीड़ से बचना चाहते हैं, तो कूनूर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. यहां चाय के बागानों के बीच फैली हरियाली, शांत सड़कें और धुंध से ढकी पहाड़ियां मानसून में किसी फिल्म के दृश्य जैसी दिखाई देती हैं. कूनूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आपको भीड़ कम और प्रकृति ज्यादा देखने को मिलती है. डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट से दिखाई देने वाला नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है.
महाराष्ट्र का महाबलेश्वर मानसून में पूरी तरह बदल जाता है. यहां की घाटियां, घने जंगल और सैकड़ों छोटे-बड़े झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. बारिश के दिनों में एलेफैंट्स हेड पॉइंट और दूसरे व्यू पॉइंट्स से दिखाई देने वाला नजारा किसी हॉलिवुड फिल्म जैसा लगता है. स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए मशहूर यह इलाका बारिश में और भी आकर्षक बन जाता है.
उत्तराखंड का लैंसडाउन उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो भीड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं. सेना की छावनी होने की वजह से यह शहर काफी साफ-सुथरा और व्यवस्थित माना जाता है. बारिश के दौरान यहां के देवदार के जंगल, बादलों से ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं. ट्रेकिंग और नेचर फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.
मेघालय की राजधानी शिलांग को लंबे समय से 'पूर्व का स्कॉटलैंड' कहा जाता है. मानसून के मौसम में यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. चारों तरफ झरने, बादलों से ढकी पहाड़ियां और हरियाली का ऐसा नजारा मिलता है, जो लंबे समय तक याद रहता है. एलिफैंट फॉल्स और उमियम लेक यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद होती हैं. बारिश के दौरान यहां का मौसम बेहद रोमांटिक और सुकून देने वाला हो जाता है.
अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. मानसून में यहां की पहाड़ियां बादलों से ढक जाती हैं और पूरा इलाका बेहद मनमोहक दिखाई देता है. हालांकि यहां यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी पहले से लेना जरूरी होता है, लेकिन सही समय पर पहुंचने पर यहां का अनुभव जिंदगी भर याद रहता है.
बारिश के मौसम में यात्रा करते समय मौसम का अपडेट जरूर देखें. वाटरप्रूफ जैकेट, मजबूत जूते, जरूरी दवाइयां और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर साथ रखें. पहाड़ी इलाकों में कई बार तेज बारिश की वजह से सड़कें बंद हो सकती हैं, इसलिए यात्रा की योजना थोड़ी लचीली रखना बेहतर होता है.
भारत की खूबसूरती सिर्फ उसके बड़े शहरों या मशहूर पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं है. मानसून के दौरान देश के कई हिल स्टेशन और घाटियां ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, जिन्हें देखकर विदेशों की याद आ जाती है. अगर आप इस बारिश में भीड़ से दूर, हरियाली, ठंडी हवाओं और झरनों के बीच कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो ये सभी जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत माहौल और ताजगी भरा मौसम आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देगा.