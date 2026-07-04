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न वीजा का चक्कर, न लाखों का खर्च! बारिश के मौसम में स्विट्जरलैंड बन जाती हैं भारत की ये वादियां, देखें पूरी लिस्ट

भारत में कई ऐसी शानदार मानसून डेस्टिनेशन्स हैं, जो बारिश के मौसम में बिल्कुल किसी विदेशी लोकेशन जैसा अहसास कराती हैं. घने कोहरे से ढकी पहाड़ियां, चाय के हरे-भरे बागान और फूलों से सजी वादियों के बीच बसे ये खूबसूरत भारतीय पर्यटन स्थल स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी जगहों को भी कड़ी टक्कर देते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:33 PM IST
न वीजा का चक्कर, न लाखों का खर्च! बारिश के मौसम में स्विट्जरलैंड बन जाती हैं भारत की ये वादियां, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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