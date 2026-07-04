/न वीजा का चक्कर, न लाखों का खर्च! बारिश के मौसम में स्विट्जरलैंड बन जाती हैं भारत की ये वादियां, देखें पूरी लिस्ट

कर्नाटक का कूर्ग मानसून के दौरान किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई देता है. चारों तरफ फैले कॉफी के बागान, धुंध में छिपी पहाड़ियां और बहते झरने इसकी पहचान हैं. बारिश के बाद यहां की मिट्टी से आने वाली खुशबू और ठंडी हवाएं पूरे माहौल को और भी खास बना देती हैं. यही वजह है कि कूर्ग को अक्सर 'भारत का स्कॉटलैंड' कहा जाता है. यहां आने वाले लोग कॉफी प्लांटेशन घूमने के साथ-साथ स्थानीय भोजन और नेचर वॉक का भी भरपूर आनंद लेते हैं. यहां अच्छे होमस्टे और रिसॉर्ट में ठहरने का खर्च करीब 2,000 से 8,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है.