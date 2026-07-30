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बारिश आते ही रंगों से भर उठती हैं भारत की ये खूबसूरत घाटियां, हर तरफ बिखर जाती है रंगों की बहार; जरूर बनाएं घूमने का प्लान

मानसून आते ही भारत की कई घाटियां रंग-बिरंगे फूलों से सज जाती हैं और कुछ ही हफ्तों के लिए ऐसा नजारा बनता है, जिसे देखने दुनिया भर से पर्यटक पहुंचते हैं. उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स से लेकर महाराष्ट्र के कास पठार और पश्चिमी घाट तक, हर जगह प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है. अगर आप इस बारिश में कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:40 PM IST
बारिश आते ही रंगों से भर उठती हैं भारत की ये खूबसूरत घाटियां, हर तरफ बिखर जाती है रंगों की बहार; जरूर बनाएं घूमने का प्लान

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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