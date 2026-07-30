/बारिश आते ही रंगों से भर उठती हैं भारत की ये खूबसूरत घाटियां, हर तरफ बिखर जाती है रंगों की बहार; जरूर बनाएं घूमने का प्लान

बारिश की पहली फुहार सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि पहाड़ों और जंगलों की तस्वीर भी पूरी तरह बदल देती है. सालभर शांत दिखने वाली कई घाटियां मानसून में अचानक रंगों से भर जाती हैं. जहां कुछ दिन पहले सिर्फ हरियाली नजर आती थी, वहीं अब लाल, पीले, बैंगनी, नीले और सफेद फूलों की चादर बिछ जाती है.
यही वजह है कि मानसून का इंतजार सिर्फ किसानों या बारिश पसंद करने वालों को ही नहीं होता, बल्कि ट्रैवल लवर्स और नेचर फोटोग्राफर्स भी इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं. क्योंकि ये नजारे पूरे साल नहीं मिलते. कुछ घाटियां तो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही अपनी असली खूबसूरती दिखाती हैं. अगर आप भी इस बार बारिश में किसी हिल स्टेशन से अलग और यादगार जगह घूमना चाहते हैं, तो फूलों की ये घाटियां आपके सफर को खास बना सकती हैं. यहां सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं, बल्कि प्रकृति के ऐसे दुर्लभ रंग भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें कैमरे में कैद करना हर किसी का सपना होता है.
हिमालय की गोद में बसी उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स को भारत की सबसे खूबसूरत फूलों वाली घाटियों में गिना जाता है. जुलाई से सितंबर के बीच यहां करीब 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं. नीले पॉपी, ब्रह्मकमल, कोबरा लिली और कई तरह के ऑर्किड इस घाटी की पहचान हैं. करीब 3,600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद यह घाटी बर्फ पिघलने के बाद पूरी तरह रंगीन हो जाती है. छोटे-छोटे झरने, बादलों से घिरे पहाड़ और फूलों से ढकी ढलानें यहां आने वाले हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. यही वजह है कि हर मानसून में हजारों लोग यहां ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए पहुंचते हैं.
सतारा जिले में स्थित कास पठार को 'महाराष्ट्र की वैली ऑफ फ्लावर्स' कहा जाता है. अगस्त और सितंबर के दौरान यहां का पूरा इलाका रंग-बिरंगे जंगली फूलों से ढक जाता है. बैंगनी, गुलाबी, पीले और सफेद फूल मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं, जिसे देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने धरती पर रंग भर दिए हों. करीब 850 से ज्यादा पौधों और फूलों की प्रजातियां यहां मिलती हैं. इनमें कई ऐसी प्रजातियां भी हैं, जो दुनिया में सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती हैं. यही खासियत इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची तक ले गई है.
केरल के मुन्नार इलाके की नीलकुरिंजी पहाड़ियां दुनिया की सबसे अनोखी प्राकृतिक घटनाओं में शामिल हैं. यहां नीलकुरिंजी नाम का फूल हर साल नहीं, बल्कि 12 साल में एक बार बड़ी संख्या में खिलता है. जब यह फूल खिलते हैं, तो पूरी पहाड़ी नीले रंग की चादर ओढ़ लेती है. यह नजारा इतना खास होता है कि देश-विदेश से लोग इसे देखने पहुंचते हैं. हालांकि, यह हर मानसून में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी इसका मौसम आता है, यह नेचर लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता.
पश्चिमी घाट का इलाका बारिश शुरू होते ही पूरी तरह बदल जाता है. यहां की पहाड़ियां, जंगल और घास के मैदान हजारों छोटे-बड़े जंगली फूलों से भर जाते हैं. ट्रेकिंग करने वाले लोगों के लिए यह समय सबसे खास माना जाता है. रास्ते में चलते हुए हर कुछ कदम पर अलग तरह के फूल और पौधे दिखाई देते हैं. कई जगहों पर कीटभक्षी पौधे भी देखने को मिलते हैं, जो इस इलाके की बायोडायवर्सिटी को और खास बनाते हैं.
इन घाटियों में मिलने वाले ज्यादातर फूल पूरे साल नहीं रहते. इनका जीवन पूरी तरह बारिश, तापमान और मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है. जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, ये फूल खिलने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में पूरी घाटी रंगों से भर जाती है. लेकिन मौसम बदलते ही ये फूल मुरझा जाते हैं और घाटियां फिर पहले जैसी दिखने लगती हैं. यही कारण है कि इन जगहों पर घूमने का सही समय बहुत सीमित होता है.
फूलों की घाटियों में घूमने के दौरान सिर्फ खूबसूरती का आनंद लेना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. यहां आने वाले पर्यटकों से अपील की जाती है कि वे फूल न तोड़ें, तय रास्तों पर ही चलें और प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाएं. बारिश के मौसम में रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखना भी जरूरी है. मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और पार्क के खुलने की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
मानसून में खिलने वाली ये फूलों की घाटियां हमें यह एहसास कराती हैं कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा लंबे समय तक नहीं रहतीं. कुछ नजारे सिर्फ सही समय पर ही देखने को मिलते हैं और यही उन्हें सबसे खास बनाता है. अगर इस बारिश में आप भी भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन से हटकर कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो फूलों की ये घाटियां आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं. यहां बिताया गया हर पल आपको प्रकृति के और करीब ले जाएगा और लौटते समय आपके कैमरे के साथ-साथ यादों में भी रंगों की एक खूबसूरत दुनिया बस जाएगी.