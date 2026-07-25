/बारिश, हरियाली और रोमांच का सफर; दिल्ली-NCR के पास इन हाइकिंग ट्रेल्स पर बनाएं यादगार Weekend Plan

मानसून में हाइकिंग का मजा तभी सुरक्षित रहेगा, जब आप थोड़ी तैयारी के साथ निकलें. अपने साथ पानी की बोतल, हल्का नाश्ता, रेन जैकेट, फर्स्ट-एड किट, पावर बैंक, मच्छर भगाने वाली क्रीम और अतिरिक्त मोजे जरूर रखें. सुबह जल्दी निकलना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा होता है और भीड़ भी कम मिलती है. निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें. सबसे जरूरी बात, जहां भी जाएं वहां की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान न पहुंचाएं. प्लास्टिक या कचरा वापस लेकर आएं और इन खूबसूरत जगहों को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मानसून में दिल्ली-NCR के पास मौजूद ये हाइकिंग ट्रेल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो कम समय में पहाड़, जंगल और प्रकृति का अनुभव लेना चाहते हैं. थोड़ी सी तैयारी के साथ आपका एक दिन का वीकेंड ट्रिप भी यादगार बन सकता है.