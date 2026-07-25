/बारिश, हरियाली और रोमांच का सफर; दिल्ली-NCR के पास इन हाइकिंग ट्रेल्स पर बनाएं यादगार Weekend Plan

गर्मियों में दिल्ली के आसपास की अरावली पहाड़ियां भले ही सूखी और पथरीली नजर आती हों, लेकिन बारिश आते ही इनका रूप पूरी तरह बदल जाता है. पहाड़ियों पर हरियाली की चादर बिछ जाती है, छोटे-छोटे झरने बहने लगते हैं और मौसम में ठंडक महसूस होने लगती है.
यही वजह है कि मानसून में कई लोग वीकेंड पर शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना पसंद करते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको लंबी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. दिल्ली से कुछ घंटे की दूरी पर ही कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप हाइकिंग और नेचर वॉक का मजा ले सकते हैं.
अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली में सिर्फ ट्रैफिक और भीड़ है, तो असोला लेक ट्रेल आपको हैरान कर सकता है. दक्षिणी दिल्ली में स्थित असोला भाटी वाइल्डलाइफ सेंचुरी मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत हो जाती है. यहां पथरीले रास्ते, जंगल, झाड़ियां और पुरानी खदानों से बनी नीली झील एक अलग ही अनुभव देती है. बारिश के बाद सूखे इलाके में हरियाली आ जाती है और पूरा माहौल किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लगने लगता है. असोला लेक जाने से पहले प्रवेश और परमिशन से जुड़ी जानकारी जरूर ले लें. झील काफी गहरी है, इसलिए किनारे की फिसलन भरी चट्टानों पर जाना या पानी में उतरना खतरनाक हो सकता है.
असोला लेक ट्रेल दक्षिणी दिल्ली में मौजूद है. यहां पहुंचने के लिए आप तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से कैब या ऑटो ले सकते हैं. यहां पहुंचने में दिल्ली से करीब 40 मिनट से डेढ़ घंटे तक का समय लग सकता है. यहां के लिए आप 4 से 5 घंटे का प्लान बना सकते हैं.
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के पास स्थित मांगर उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो भीड़ से दूर शांत माहौल में हाइकिंग करना चाहते हैं. यहां आपको ऊंची-नीची अरावली पहाड़ियां, पुराने पेड़, पक्षियों की आवाज और प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं. मानसून के समय यह इलाका और भी खूबसूरत हो जाता है. कई बार यहां मोर भी नजर आ जाते हैं, जो आपकी ट्रिप को और यादगार बना सकते हैं. मांगर बनी पर्यावरण के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहां घूमते समय प्रकृति का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो किसी स्थानीय गाइड या अनुभवी ग्रुप के साथ जाना बेहतर रहेगा.
मांगर ट्रेल मांगर गांव और मांगर बनी के पास गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर स्थित है. यहां पहुंचने में आपको दिल्ली से करीब डेढ़ से दो घंटे का समय लग सकता है. यहां जाने से पहले ध्यान रखें कि जंगल में अकेले ज्यादा अंदर तक जाना खतरे से खाली नहीं है.
अगर आप दोस्तों के साथ सुबह की हाइक और उसके बाद अच्छा नाश्ता करना चाहते हैं, तो गुरुग्राम का लेपर्ड ट्रेल एक अच्छा ऑप्शन है. करीब 5 किलोमीटर के इस इलाके में चट्टानी रास्ते, खुली पहाड़ियां और शानदार व्यू पॉइंट मिलते हैं. यहां हाइकिंग के साथ फोटोग्राफी का भी मजा लिया जा सकता है. आसपास कई कैफे मौजूद हैं, जहां ट्रेक के बाद आराम किया जा सकता है. हालांकि इसका नाम लेपर्ड ट्रेल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां आपको तेंदुए घूमते मिल जाएंगे. फिर भी यह प्राकृतिक इलाका है, इसलिए तय रास्ते से बाहर जाने से बचना चाहिए.
कहां है?: गैरतपुर बास, गुरुग्राम.
कैसे पहुंचें? सोहना रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से पहुंच सकते हैं.
समय: गुरुग्राम से 30 से 45 मिनट और दिल्ली से करीब 2 घंटे लग सकते हैं.
ध्यान रखें: बारिश के बाद चट्टानें फिसलन भरी हो सकती हैं.
मानसून में अगर आप झरने और हरियाली का मजा लेना चाहते हैं, तो घामरोज वॉटरफॉल ट्रेल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. अच्छी बारिश के बाद यहां पहाड़ियों के बीच पानी बहता दिखाई देता है. छोटे प्राकृतिक कुंड और चारों तरफ हरियाली इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देते हैं. हालांकि झरना पूरी तरह बारिश पर निर्भर करता है. कम बारिश होने पर यहां पानी कम भी मिल सकता है. यह ट्रेल हर जगह साफ तरीके से चिन्हित नहीं है, इसलिए पहली बार जाने वालों को गाइड या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जाना बेहतर होगा.
कहां है?: घामरोज गांव और गैरतपुर बास क्षेत्र, सोहना रोड.
समय: गुरुग्राम से करीब एक घंटे और दिल्ली से लगभग दो घंटे.
ध्यान रखें: तेज बारिश के दौरान यहां जाने से बचें.
मानसून में हाइकिंग का मजा तभी सुरक्षित रहेगा, जब आप थोड़ी तैयारी के साथ निकलें. अपने साथ पानी की बोतल, हल्का नाश्ता, रेन जैकेट, फर्स्ट-एड किट, पावर बैंक, मच्छर भगाने वाली क्रीम और अतिरिक्त मोजे जरूर रखें. सुबह जल्दी निकलना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा होता है और भीड़ भी कम मिलती है. निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें. सबसे जरूरी बात, जहां भी जाएं वहां की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान न पहुंचाएं. प्लास्टिक या कचरा वापस लेकर आएं और इन खूबसूरत जगहों को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मानसून में दिल्ली-NCR के पास मौजूद ये हाइकिंग ट्रेल्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं, जो कम समय में पहाड़, जंगल और प्रकृति का अनुभव लेना चाहते हैं. थोड़ी सी तैयारी के साथ आपका एक दिन का वीकेंड ट्रिप भी यादगार बन सकता है.