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बारिश, हरियाली और रोमांच का सफर; दिल्ली-NCR के पास इन हाइकिंग ट्रेल्स पर बनाएं यादगार Weekend Plan

दिल्ली-NCR में रहने वालों के लिए मानसून का मौसम वीकेंड पर घूमने का सबसे अच्छा मौका लेकर आता है. अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड जाने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी प्रकृति के बीच कुछ घंटे बिताना चाहते हैं, तो आसपास कई शानदार हाइकिंग स्पॉट मौजूद हैं. बारिश के बाद अरावली की सूखी पहाड़ियां हरी हो जाती हैं, रास्तों पर मिट्टी की खुशबू आने लगती है और चारों तरफ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:09 PM IST
बारिश, हरियाली और रोमांच का सफर; दिल्ली-NCR के पास इन हाइकिंग ट्रेल्स पर बनाएं यादगार Weekend Plan
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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