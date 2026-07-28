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बारिश के मौसम में घूमने का बना रहे हैं प्लान? तमिलनाडु की ये 5 जगहें मानसून में लगती हैं जन्नत; देखें पूरी लिस्ट

मानसून में घूमने के लिए तमिलनाडु की पहाड़ियां और झरने किसी जन्नत से कम नहीं लगते. जुलाई-अगस्त के दौरान ऊटी, कोडाइकनाल, कुन्नूर, होगेनक्कल वॉटरफॉल और कोल्ली हिल्स जैसी जगहों पर हरियाली, ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों का मजा लिया जा सकता है. अगर आप बारिश के मौसम में शांति, नेचर और एडवेंचर का अनुभव लेना चाहते हैं, तो तमिलनाडु की ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:44 AM IST
बारिश के मौसम में घूमने का बना रहे हैं प्लान? तमिलनाडु की ये 5 जगहें मानसून में लगती हैं जन्नत; देखें पूरी लिस्ट

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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