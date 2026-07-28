/बारिश के मौसम में घूमने का बना रहे हैं प्लान? तमिलनाडु की ये 5 जगहें मानसून में लगती हैं जन्नत; देखें पूरी लिस्ट

बारिश का मौसम आते ही कई लोग ऐसी जगहों की तलाश करने लगते हैं, जहां हर तरफ हरियाली नजर आए, मौसम सुहावना हो और भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताए जा सकें. ऐसे में अगर आप भी जुलाई और अगस्त में मानसून ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत का तमिलनाडु आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है.
यहां पहाड़, झरने, चाय के बागान और शांत वातावरण मिलकर आपकी छुट्टियों को खास बना सकते हैं. तमिलनाडु में मानसून के दौरान नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देता है. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में, जहां जाकर आपका ट्रिप यादगार बन सकता है.
धर्मपुरी जिले में स्थित होगेनक्कल वॉटरफॉल मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. कावेरी नदी पर बने ये झरने बारिश के समय और ज्यादा शानदार हो जाते हैं. यहां पानी की तेज धाराएं, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ियों का नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां आने वाले लोग कोरकल बोटिंग यानी गोल नाव की सवारी का भी आनंद लेते हैं. बारिश के मौसम में झरनों की आवाज और आसपास का शांत माहौल एक अलग ही अनुभव देता है. अगर आप नेचर फोटोग्राफी पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए शानदार हो सकती है.
तमिलनाडु का कोडाइकनाल दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशनों में से एक है. मानसून के दौरान यहां का मौसम बेहद सुहावना हो जाता है. कोडाइकनाल झील, ब्रायंट पार्क और कोकर वॉक जैसी जगहें पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं. बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई हरियाली और बादलों से ढके नजारे यहां की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यह जगह परिवार, कपल और दोस्तों के साथ घूमने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. यहां की शांत वादियां डेली की भागदौड़ से दूर सुकून देती हैं.
नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा ऊटी लंबे समय से पर्यटकों की पहली पसंद रहा है. मानसून में यहां की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. ऊटी की टॉय ट्रेन सफर का सबसे खास हिस्सा मानी जाती है. ट्रेन में बैठकर पहाड़ों, जंगलों और घाटियों का खूबसूरत नजारा देखने का अनुभव बेहद यादगार होता है. इसके अलावा ऊटी की चाय की खेती, झील और हरे-भरे मैदान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. बारिश के मौसम में यहां का ठंडा मौसम ट्रिप को और खास बना देता है.
अगर आप भीड़ से दूर शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं, तो कुन्नूर आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. नीलगिरी की पहाड़ियों में मौजूद कुन्नूर अपने खूबसूरत चाय बागानों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां सुबह के समय धुंध से ढकी पहाड़ियां और हरियाली देखने लायक होती है. यहां घूमते हुए आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास मिलेगा. फोटोग्राफी और आरामदायक छुट्टियों के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.
तमिलनाडु की कोल्ली हिल्स उन लोगों के लिए खास जगह है, जिन्हें एडवेंचर और नेचर दोनों पसंद हैं. यहां का अगाया गंगाई वॉटरफॉल मानसून में बेहद आकर्षक दिखाई देता है. इसके अलावा अरापालेश्वर मंदिर भी यहां आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है. घुमावदार पहाड़ी रास्ते, हरियाली और शांत वातावरण कोल्ली हिल्स को एक शानदार मानसून डेस्टिनेशन बनाते हैं.
मानसून में पहाड़ी इलाकों की यात्रा करते समय थोड़ी तैयारी जरूरी होती है. सफर शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें. बारिश के मौसम में रेनकोट, छाता, वॉटरप्रूफ जूते और जल्दी सूखने वाले कपड़े साथ रखना बेहतर होता है. साथ ही होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले कर लेना भी अच्छा रहेगा. बारिश के कारण कुछ जगहों पर रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए सफर के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है.
तमिलनाडु की यात्रा सिर्फ खूबसूरत जगहों तक सीमित नहीं है. यहां का खाना और संस्कृति भी इस सफर को खास बनाते हैं. यात्रा के दौरान इडली, डोसा, पोंगल और फिल्टर कॉफी का स्वाद जरूर लें. इसके अलावा स्थानीय बाजार, मंदिर और वहां की परंपराओं को करीब से समझने की कोशिश करें. मानसून में तमिलनाडु की ये जगहें आपको प्रकृति के करीब ले जाएंगी. अगर आप बारिश, पहाड़ और शांत माहौल का आनंद लेना चाहते हैं, तो जुलाई-अगस्त में यहां की यात्रा आपकी यादों में हमेशा के लिए बस सकती है.