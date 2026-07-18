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धुंध से ढके पहाड़, झरनों की गूंज और हरियाली का जादू... मॉनसून 2026 में जरूर घूमें ये जगहें

बारिश का मौसम आते ही कई लोग घर में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रैवल लवर्स के लिए मानसून एक अलग ही अनुभव लेकर आता है. इस मौसम में एशिया की कई खूबसूरत जगहें हरियाली, झरनों, ठंडी हवाओं और बादलों से ढकी पहाड़ियों की वजह से किसी फिल्मी लोकेशन जैसी नजर आने लगती हैं. अगर आप भीड़ से दूर सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो मानसून 2026 में इन खूबसूरत डेस्टिनेशंस का प्लान बना सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:58 AM IST
धुंध से ढके पहाड़, झरनों की गूंज और हरियाली का जादू... मॉनसून 2026 में जरूर घूमें ये जगहें
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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