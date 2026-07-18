/धुंध से ढके पहाड़, झरनों की गूंज और हरियाली का जादू... मॉनसून 2026 में जरूर घूमें ये जगहें

मानसून को अक्सर सिर्फ बारिश और उमस से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन घूमने वालों के लिए यह मौसम कई जगहों को और भी खास बना देता है. बारिश की बूंदों के बाद पहाड़ों की हरियाली बढ़ जाती है, सूखे झरने फिर से जीवंत हो जाते हैं और मौसम में ठंडक घुल जाती है.
यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग विंटर वेकेशन का इंतजार करने के बजाय मानसून ट्रैवल को पसंद कर रहे हैं. एशिया में ऐसी कई जगहें हैं, जहां बारिश के मौसम में प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है. अगर आप भी बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एशिया की ये खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशंस आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
राजस्थान का उदयपुर वैसे तो सालभर पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. बारिश के बाद पिछोला झील पानी से भर जाती है और झील के बीच बने महलों का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है. बादलों से घिरे अरावली के पहाड़ और ठंडी हवाएं यहां के माहौल को और खास बना देती हैं. यहां घूमने के लिए सिटी पैलेस, फतेह सागर झील और मानसून पैलेस सबसे लोकप्रिय जगहों में शामिल हैं. झील में बोट राइड करते हुए बारिश के मौसम का आनंद लेना एक यादगार अनुभव हो सकता है.
केरल का मुन्नार मानसून में किसी हरे-भरे स्वर्ग जैसा दिखाई देता है. यहां फैले चाय के बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां और बहते झरने पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. बारिश के दौरान अट्टुकल वॉटरफॉल और आसपास के प्राकृतिक नजारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं. सुबह के समय बादलों के बीच पहाड़ियों को देखना और गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का आनंद लेना यहां का खास अनुभव माना जाता है.
अगर आप मानसून में पहाड़ और ठंडा मौसम पसंद करते हैं, तो फिलीपींस का बगियो शहर शानदार विकल्प हो सकता है. इसे फिलीपींस का 'समर कैपिटल' भी कहा जाता है. बारिश के दौरान यहां की पहाड़ियां धुंध से ढक जाती हैं और मौसम काफी सुहावना हो जाता है. बरनहम पार्क में घूमना, लोकल कैफे में बैठकर गर्म कॉफी पीना और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स से पहाड़ों को देखना यहां की खास एक्टिविटी हैं.
बाली का उबुद मानसून के दौरान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने जैसी जगह बन जाता है. बारिश के कारण यहां के धान के खेत चमक उठते हैं और जंगलों की हरियाली और भी बढ़ जाती है. तेगालालंग राइस टैरेस यहां का सबसे फेमस आकर्षण है. इसके अलावा झरने, योग सेशन और शांत वातावरण उन लोगों के लिए बेहतर हैं, जो रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं.
थाईलैंड का चियांग माई मानसून में बेहद खूबसूरत नजर आता है. बारिश के बाद यहां के पहाड़, जंगल और धान के खेत हरे रंग की चादर ओढ़ लेते हैं. दोई इनथानोन नेशनल पार्क इस मौसम में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में शामिल है. सुबह मंदिरों की शांति महसूस करना और शाम को नाइट मार्केट में लोकल शॉपिंग करना यहां के सफर को खास बना देता है.
वियतनाम का होई आन अपने पुराने शहर और रंग-बिरंगी लालटेनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मानसून में यहां की पुरानी गलियां, नदी किनारा और ऐतिहासिक इमारतें अलग ही खूबसूरती दिखाती हैं. पर्यटक यहां लालटेन बनाने की वर्कशॉप, लोकल फूड और नदी किनारे शाम बिताने का आनंद ले सकते हैं.
लाओस का लुआंग प्रबांग शांत और खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. मानसून के दौरान यहां का कुआंग सी वॉटरफॉल पूरी रफ्तार से बहता है और इसका नजारा देखने लायक होता है. मेकांग नदी में बोट राइड, पुराने मंदिरों की सैर और नाइट मार्केट घूमना यहां के सफर को खूबसूरत और यादगार बना देता है.
जापान का क्योटो मानसून में शांत और खूबसूरत दिखाई देता है. बारिश के दौरान यहां के मंदिर, मॉस गार्डन और हाइड्रेंजिया फूलों की खूबसूरती देखने लायक होती है. इस मौसम में पर्यटकों की भीड़ कम रहती है, इसलिए लोग आराम से ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.
जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए श्रीलंका का अरुगम बे मानसून में शानदार जगह है. यह जगह खासतौर पर सर्फिंग के लिए मशहूर है. मानसून के दौरान समुद्र की लहरें सर्फिंग के शौकीनों को खूब आकर्षित करती हैं. इसके अलावा यहां के शांत बीच, खूबसूरत सूर्योदय और ताजा सी-फूड भी पर्यटकों को पसंद आता है.
मानसून ट्रैवल सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि खुद को रिलैक्स करने का भी मौका देता है. बारिश की आवाज, पहाड़ों की धुंध, झरनों की गूंज और हरियाली के बीच बिताया गया समय मन को अलग तरह की शांति देता है. हालांकि, मानसून में यात्रा करते समय मौसम की जानकारी जरूर लेते रहें. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान रास्तों और सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
अगर आप 2026 में कुछ अलग तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मानसून को नजरअंदाज न करें. उदयपुर की झीलों से लेकर मुन्नार की पहाड़ियों तक, बाली के जंगलों से लेकर जापान के क्योटो तक, एशिया की ये जगहें बारिश के मौसम में अपनी अलग कहानी सुनाती हैं. प्रकृति के करीब जाकर सुकून महसूस करने वालों के लिए मानसून ट्रैवल आने वाले समय में और भी बड़ा ट्रेंड बन सकता है.