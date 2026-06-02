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Hindi Newsट्रैवलगर्मी को कहें बाय-बाय, मानसून का करें स्वागत! बारिश में घूमने के लिए भारत की ये जगहें हैं बेस्ट; आज ही प्लान करें ट्रिप

गर्मी को कहें बाय-बाय, मानसून का करें स्वागत! बारिश में घूमने के लिए भारत की ये जगहें हैं बेस्ट; आज ही प्लान करें ट्रिप

Monsoon Travel Destinations: जून की बारिश के साथ भारत की कई खूबसूरत जगहें और भी हरी-भरी और मन को मोह लेने वाली हो जाती हैं. पहाड़, झरने, बादलों से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं इन डेस्टिनेशन को मानसून में घूमने के लिए परफेक्ट बनाती हैं. इसके साथ ही यह समय नेचर लवर्स और पर्यटकों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:04 AM IST
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Monsoon Travel Destinations: गर्मी की तपिश से राहत दिलाने वाला मानसून अपने साथ सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि घूमने-फिरने का बेहतरीन मौका भी लेकर आता है. जैसे ही बादल बरसने लगते हैं, देश के कई पर्यटन स्थल खिल उठते हैं. पहाड़ों पर फैली हरियाली, झरनों की गूंज और बादलों के बीच खोए रास्ते हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस मानसून में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्रकृति का असली जादू देखने को मिले, तो भारत में कई ऐसी शानदार डेस्टिनेशन मौजूद हैं जो बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती हैं. आइए जानते हैं उन शानदार जगहों के बारे में, जहां मानसून की छुट्टियां यादगार बन सकती हैं.

मेघालय: बादलों के बीच बसती है खूबसूरती

मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहा जाता है. मानसून के दौरान यहां की वादियां बादलों की चादर में लिपटी रहती हैं. चेरापूंजी और मावसिनराम जैसी जगहें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए जानी जाती हैं. बारिश के मौसम में यहां के झरने अपनी पूरी रफ्तार पर होते हैं. चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों से गिरते पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में आ गए हों. इस नजारे को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है.

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शिलॉन्ग: बारिश में और भी निखर जाती है सुंदरता

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग मानसून में किसी पेंटिंग जैसी दिखाई देती है. यहां की झीलें, पहाड़ और झरने बारिश के मौसम में और आकर्षक हो जाते हैं. यहां हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बीच घूमना एक अलग ही अनुभव देता है. नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती है.

वायनाड: हरियाली का जादुई संसार

केरल का वायनाड मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत नजर आता है. घने जंगल, चाय के बागान और पहाड़ियों के बीच गिरते झरने इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं. एडक्कल गुफाएं, सूचिपारा वॉटरफॉल और बाणासुरा सागर डैम जैसी जगहें यहां आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं. बारिश में वायनाड का नजारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है.

केरल बैकवॉटर: बारिश में दोगुना हो जाता है रोमांस

केरल की बैकवॉटर मानसून के दौरान बेहद आकर्षक हो जाती हैं. शांत पानी, नारियल के पेड़ और हल्की बारिश का संगम यात्रियों को एक अलग ही सुकून देता है. हाउसबोट में बैठकर बारिश का आनंद लेना यहां का सबसे खास अनुभव माना जाता है. यही वजह है कि मानसून में केरल देश-विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन जाता है.

कूर्ग: कॉफी की खुशबू और बारिश का मजा

कर्नाटक का कूर्ग अपनी कॉफी के बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है. बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और भी गहरी हो जाती है. अबी फॉल्स, इरुप्पु फॉल्स और कावेरी नदी का नजारा मानसून में बेहद शानदार लगता है. जो लोग शहर की भागदौड़ से दूर सुकून तलाश रहे हैं, उनके लिए कूर्ग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

चिकमंगलूर: पहाड़ों और कॉफी बागानों का खूबसूरत संगम

कर्नाटक का चिकमंगलूर मानसून में किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई देता है. यहां की पहाड़ियां, बादल और कॉफी के बागान मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. इसे आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं. बारिश के दौरान यहां ट्रेकिंग और नेचर वॉक का आनंद भी लिया जा सकता है. इसलिए एडवेंचर और प्रकृति दोनों को पसंद करने वालों के लिए यह जगह शानदार मानी जाती है.

माउंट आबू: रेगिस्तान के बीच हरियाली का ठिकाना

राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू मानसून में पूरी तरह बदल जाता है. बारिश के बाद यहां की पहाड़ियां और झीलें बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं. नक्की झील के किनारे बैठकर बारिश का आनंद लेना पर्यटकों को खूब पसंद आता है. गर्मी से राहत पाने के लिए भी यह एक शानदार डेस्टिनेशन है.

गोवा: मानसून में दिखता है अलग रूप

अधिकतर लोग गोवा को बीच और पार्टी के लिए जानते हैं, लेकिन मानसून में इसका रूप बिल्कुल अलग होता है. बारिश के मौसम में यहां भीड़ कम होती है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में नजर आती है. हरे-भरे पहाड़, झरने और समुद्र की लहरों पर गिरती बारिश की बूंदें गोवा को और खास बना देती हैं. जो लोग शांत माहौल में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, उनके लिए मानसून का गोवा बेहतरीन विकल्प है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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