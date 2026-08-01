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बेंगलुरु से मात्र 3 घंटे दूर हैं मानसून की ये 5 खूबसूरत जगहें! वीकेंड में जरूर बनाएं घूमने का प्लान; खिल उठेगा मन

मानसून आते ही अगर आपका मन भी शहर की भागदौड़ छोड़कर हरियाली, झरनों और पहाड़ियों के बीच कुछ सुकून के पल बिताने का करता है, तो बेंगलुरु के आसपास कई शानदार जगहें आपका इंतजार कर रही हैं. इन डेस्टिनेशन तक पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है. यहां धुंध से ढकी पहाड़ियां, तेज बहते झरने, खूबसूरत ट्रेकिंग ट्रेल्स और शानदार व्यू आपका पूरा वीकेंड यादगार बना सकते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:13 PM IST
बेंगलुरु से मात्र 3 घंटे दूर हैं मानसून की ये 5 खूबसूरत जगहें! वीकेंड में जरूर बनाएं घूमने का प्लान; खिल उठेगा मन
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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