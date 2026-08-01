/बेंगलुरु से मात्र 3 घंटे दूर हैं मानसून की ये 5 खूबसूरत जगहें! वीकेंड में जरूर बनाएं घूमने का प्लान; खिल उठेगा मन

मानसून का मौसम शुरू होते ही कर्नाटक की वादियां एकदम बदल जाती हैं. जहां गर्मियों में सूखी दिखने वाली पहाड़ियां होती हैं, वहीं बारिश के बाद हर तरफ हरियाली नजर आने लगती है. सड़क किनारे छोटे-छोटे झरने बहने लगते हैं और बादलों से घिरे पहाड़ किसी पोस्टकार्ड जैसे दिखने लगते हैं.
अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं और ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकते, तो अच्छी बात यह है कि शहर से कुछ घंटों की दूरी पर कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, जहां एक दिन की ट्रिप या वीकेंड गेटअवे आसानी से प्लान किया जा सकता है. मानसून में इन जगहों का मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि यहां पहुंचते ही शहर की भागदौड़ भूल जाती है. यही वजह है कि हर साल बारिश के मौसम में हजारों लोग इन डेस्टिनेशन का रुख करते हैं.
बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित नंदी हिल्स सबसे फेमस मानसून डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है. बारिश के दिनों में यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है, जैसे पहाड़ बादलों की चादर ओढ़े खड़े हों. सुबह-सुबह यहां सूर्योदय देखने का अलग ही मजा होता है. कई बार बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है, आप उनके बीच खड़े हैं. यहां की घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और हरियाली पूरे सफर को खास बना देती हैं. यहां टीपूज ड्रॉप, भोगा नंदीश्वर मंदिर और कई व्यू पॉइंट्स भी घूमने लायक स्थान हैं. अगर आप साइकिलिंग पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए और भी शानदार साबित हो सकती है.
अगर आपको सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए, तो अंतरगंगे आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह जगह बेंगलुरु से करीब 70 किलोमीटर दूर है और अपनी नेचुरल केव्स तथा ज्वालामुखीय चट्टानों के लिए मशहूर है. मानसून में यहां का पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है. बारिश के बाद मौसम ठंडा रहता है, इसलिए ट्रेकिंग करना भी आसान हो जाता है. गुफाओं की खोज और पहाड़ी रास्तों पर चलना रोमांच से भर देता है. हालांकि, बारिश के बाद कई जगह चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं. इसलिए मजबूत ट्रेकिंग शूज पहनना और सावधानी बरतना जरूरी है.
शिवगंगे को कर्नाटक का दक्षिण काशी भी कहा जाता है. यहां की विशाल ग्रेनाइट पहाड़ी दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान कई पुराने मंदिर मिलते हैं. ऊपर पहुंचने के बाद चारों तरफ फैले हरे-भरे नजारे मानसून में और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं. बारिश के मौसम में यहां का तापमान भी काफी आरामदायक रहता है. इसलिए गर्मियों की तुलना में इस समय ट्रेकिंग करना ज्यादा आसान और मजेदार माना जाता है.
अगर आपने फिल्म शोले देखी है, तो रामनगर का नाम जरूर सुना होगा. शोले के अलावा भी इस इलाके में कई फिल्मों की यादगार शूटिंग हुई थी. बेंगलुरु के पास स्थित यह जगह अपनी बड़ी-बड़ी ग्रेनाइट पहाड़ियों के लिए जानी जाती है. मानसून आते ही इन पहाड़ियों के आसपास हरियाली फैल जाती है और पूरा इलाका बिल्कुल अलग नजर आने लगता है. यहां ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और रॉक क्लाइम्बिंग करने वाले लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिलती है. अगर आप छोटी रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो रामनगर बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
मानसून में अगर किसी जगह की खूबसूरती सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह है शिवनसमुद्र जलप्रपात. बेंगलुरु से करीब 135 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना बारिश के मौसम में अपने पूरे शबाब पर होता है. कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ते ही यहां के प्रसिद्ध गगनचुक्की और भराचुक्की झरने पूरे वेग से बहने लगते हैं. पानी की तेज आवाज, हवा में उड़ती धुंध और आसपास की हरियाली मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं, जिसे देखकर लोग देर तक वहीं रुक जाते हैं. यही वजह है कि मानसून में यहां सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं.
बारिश के मौसम में यात्रा करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं. हमेशा रेनकोट या छाता साथ रखें. वाटरप्रूफ जूते पहनें, ताकि फिसलन वाले रास्तों पर आसानी रहे. अगर ट्रेकिंग कर रहे हैं, तो तय रास्तों से बाहर न जाएं. प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाएं और प्राकृतिक जगहों की सफाई बनाए रखें. यात्रा से पहले मौसम का अपडेट और संबंधित पर्यटन स्थल के खुलने की जानकारी जरूर देख लें, क्योंकि लगातार बारिश के दौरान कुछ जगहों पर एंट्री अस्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है.
हर बार लंबी छुट्टी लेकर दूर जाने की जरूरत नहीं होती. कई बार शहर से कुछ घंटे दूर मौजूद जगहें भी ऐसी यादें दे जाती हैं, जिन्हें लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता. अगर आप भी इस मानसून में बादलों, झरनों, पहाड़ियों और ठंडी हवा के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो बेंगलुरु के आसपास मौजूद ये पांच डेस्टिनेशन आपके अगले वीकेंड प्लान के लिए बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं. यहां का प्राकृतिक नजारा न सिर्फ आपकी ट्रिप को खास बना देगा, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ से भी शानदार ब्रेक देगा.