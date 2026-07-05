/बारिश में भी खुले रहते हैं भारत के ये शानदार नेशनल पार्क! मॉनसून में भी मिलेगा बेहतरीन वाइल्डलाइफ का मजा, यहां देखें पूरी लिस्ट

मॉनसून सिर्फ घूमने का मौसम नहीं, बल्कि प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखने का मौका भी है. जब जंगल बारिश से धुलकर चमक उठते हैं, झरने पूरे वेग से बहने लगते हैं और हर तरफ हरियाली फैल जाती है, तब वाइल्डलाइफ का अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है. अगर इस बार मॉनसून में आप भी भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट की बजाय प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो भारत के ये मॉनसून सफारी डेस्टिनेशन आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं. यहां का हर सफर आपको यह एहसास कराएगा कि बारिश में जंगल सिर्फ हरे नहीं होते, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जिंदा नजर आते हैं.