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बारिश में भी खुले रहते हैं भारत के ये शानदार नेशनल पार्क! मॉनसून में भी मिलेगा बेहतरीन वाइल्डलाइफ का मजा, यहां देखें पूरी लिस्ट

बारिश के समय जंगल को देखने का अपना अलग ही मजा होता है. हरियाली से ढके पहाड़, धुंध में खोए जंगल, झरनों की गूंज और खुले माहौल में घूमते वन्यजीव मॉनसून सफारी को खास बना देते हैं. भले ही कुछ टाइगर रिजर्व इस मौसम में बंद रहते हों, लेकिन देश में कई ऐसे शानदार डेस्टिनेशन हैं, जहां बारिश के बीच भी नेचर और वाइल्डलाइफ का रोमांच पूरे शबाब पर रहता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:45 PM IST
बारिश में भी खुले रहते हैं भारत के ये शानदार नेशनल पार्क! मॉनसून में भी मिलेगा बेहतरीन वाइल्डलाइफ का मजा, यहां देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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