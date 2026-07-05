/बारिश में भी खुले रहते हैं भारत के ये शानदार नेशनल पार्क! मॉनसून में भी मिलेगा बेहतरीन वाइल्डलाइफ का मजा, यहां देखें पूरी लिस्ट

बारिश का मौसम आते ही भारत के जंगल बिल्कुल नए रंग में नजर आने लगते हैं. महीनों से सूखी दिखने वाली धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, छोटे-छोटे झरने बहने लगते हैं और जंगलों में पक्षियों की आवाज पहले से ज्यादा सुनाई देने लगती है. यही वजह है कि नेचर लवर्स के लिए मॉनसून किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता.
अक्सर लोगों को लगता है कि बारिश में वाइल्डलाइफ सफारी का मजा खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. कई जगहों पर इस मौसम में जंगल सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं. बारिश के कारण वातावरण साफ हो जाता है, पेड़-पौधे खिल उठते हैं और कई दुर्लभ पक्षी व जानवर भी आसानी से दिखाई दे जाते हैं. अगर आप भीड़ से दूर रहकर प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं, तो मॉनसून सफारी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. अगर इस मॉनसून कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा वैली ऑफ फ्लावर्स मॉनसून में किसी जादुई दुनिया जैसा दिखाई देता है. जुलाई से सितंबर के बीच पूरी घाटी रंग-बिरंगे जंगली फूलों से भर जाती है. जहां तक नजर जाती है, हर तरफ सिर्फ फूल और हरियाली दिखाई देती है. यहां ब्लू पॉपी, प्रिमुला, कोबरा लिली और सैकड़ों दुर्लभ फूल खिलते हैं. ट्रेकिंग के दौरान बादलों के बीच चलते हुए पहाड़ों का नजारा किसी विदेशी लोकेशन जैसा लगता है. अगर किस्मत साथ दे, तो हिमालयी ब्लैक बियर, ब्लू शीप और मस्क डियर जैसे दुर्लभ वन्यजीव भी नजर आ सकते हैं.
केरल का पेरियार नेशनल पार्क बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां की सबसे बड़ी खासियत पेरियार लेक है, जहां बोट सफारी का अलग ही मजा मिलता है. झील के किनारे हाथियों के झुंड पानी पीते हुए दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा सांभर, गौर, जंगली सूअर और कई तरह के पक्षी यहां आसानी से नजर आते हैं. बारिश के दौरान झील के चारों ओर फैली हरियाली और हल्की धुंध पूरे माहौल को बेहद शांत और खूबसूरत बना देती है. अगर आप सिर्फ सफारी ही नहीं, बल्कि नेचर वॉक, बांस राफ्टिंग और बर्ड वॉचिंग का भी अनुभव लेना चाहते हैं, तो पेरियार आपके लिए शानदार जगह है.
मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क देश के सबसे मशहूर टाइगर रिजर्व में गिना जाता है. मॉनसून के दौरान पार्क का मुख्य पर्यटन क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद रहता है, लेकिन बारिश खत्म होते ही यहां का नजारा देखने लायक होता है. घने साल के जंगल, हरी-भरी घाटियां और प्राचीन बांधवगढ़ किला पूरे इलाके को अलग पहचान देते हैं. बारिश के बाद जंगलों में ताजगी इतनी ज्यादा होती है कि सफारी का अनुभव कई गुना बेहतर हो जाता है. यह इलाका बाघों के अलावा तेंदुआ, स्लॉथ बियर, चीतल, सांभर और कई दूसरे वन्यजीवों के लिए भी जाना जाता है.
अगर आपको बारिश सबसे ज्यादा पसंद है, तो कर्नाटक का अगुम्बे आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है. इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां खूब बारिश होती है. मॉनसून के दौरान पूरा इलाका बादलों से ढका रहता है. ऊंचे-ऊंचे झरने, घने जंगल और धुंध से घिरी पहाड़ियां यहां की पहचान हैं. यह इलाका किंग कोबरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसके अलावा यहां लायन-टेल्ड मकाक, मलाबार जायंट स्क्विरल और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं. ट्रेकिंग और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए अगुम्बे किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
बहुत कम लोगों को पता है कि देश के सबसे अनोखे नेशनल पार्क में से एक मुंबई के बीचों-बीच स्थित है. संजय गांधी नेशनल पार्क मॉनसून में पूरी तरह बदल जाता है. बारिश के बाद यहां की पहाड़ियां, जंगल और छोटे-छोटे झरने देखने लायक हो जाते हैं. यहां तेंदुए, चीतल, सांभर, बंदर और सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं. इस पार्क की एक और खास पहचान करीब 2 हजार साल पुरानी कन्हेरी गुफाएं हैं. मॉनसून में यहां नेचर ट्रेल, साइक्लिंग और बर्ड वॉचिंग का मजा लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
बारिश में जंगल घूमने का अनुभव शानदार जरूर होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. सफर पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. जिस नेशनल पार्क में जा रहे हैं, उसके खुलने और बंद रहने की तारीख पहले ही जांच लें. रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखें. जंगल में प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाएं और वन विभाग के सभी नियमों का पालन करें. यही छोटी-छोटी सावधानियां आपकी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बना देंगी.
मॉनसून सिर्फ घूमने का मौसम नहीं, बल्कि प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखने का मौका भी है. जब जंगल बारिश से धुलकर चमक उठते हैं, झरने पूरे वेग से बहने लगते हैं और हर तरफ हरियाली फैल जाती है, तब वाइल्डलाइफ का अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है. अगर इस बार मॉनसून में आप भी भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट की बजाय प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो भारत के ये मॉनसून सफारी डेस्टिनेशन आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं. यहां का हर सफर आपको यह एहसास कराएगा कि बारिश में जंगल सिर्फ हरे नहीं होते, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जिंदा नजर आते हैं.