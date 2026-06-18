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भीड़भाड़ से तौबा, जेब पर भी नहीं पड़ेगा बोझ! ऑफ-सीजन में करें भारत के इन राज्यों की सैर; आधे दाम में मिलेगा लग्जरी फील

Best Off Season Travel Places India: अगर आप कम बजट में घूमने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि ट्रिप में भीड़ कम मिले, होटल सस्ते हों और हर जगह आराम से एंजॉय कर सकें, तो ऑफ सीजन ट्रैवल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां मौसम सुहावना होने के साथ-साथ खर्च भी कम हो जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:07 PM IST
भीड़भाड़ से तौबा, जेब पर भी नहीं पड़ेगा बोझ! ऑफ-सीजन में करें भारत के इन राज्यों की सैर; आधे दाम में मिलेगा लग्जरी फील
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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