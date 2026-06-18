Best Off Season Travel Places India: आजकल घूमने का प्लान बनाते समय लोग सिर्फ जगह नहीं देखते, बल्कि बजट और एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखते हैं. पीक सीजन में जहां कई टूरिस्ट स्पॉट पर भारी भीड़ रहती है, होटल महंगे हो जाते हैं और कई बार फोटो लेने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है. वहीं, ऑफ सीजन में वही जगहें ज्यादा शांत और खूबसूरत नजर आती हैं.
सुबह पहाड़ों में ठंडी हवा के बीच चाय पीना हो, समुद्र किनारे बैठकर सनसेट देखना हो या ऐतिहासिक जगहों को आराम से एक्सप्लोर करना हो, ऑफ सीजन में ये सब कम खर्च में किया जा सकता है. आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे शानदार डेस्टिनेशन के बारे में, जहां ऑफ सीजन ट्रैवल का मजा अलग ही होता है.
कर्नाटक उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जिन्हें एक ही ट्रिप में कई तरह के एक्सपीरियंस चाहिए. यहां बेंगलुरु की मॉडर्न लाइफ, कूर्ग की हरियाली, हम्पी के पुराने खंडहर और मैसूर का शाही अंदाज देखने को मिलता है. ऑफ सीजन में कूर्ग की कॉफी पहाड़ियों और हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों को बिना ज्यादा भीड़ के घूमना काफी शानदार अनुभव देता है. दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट लगभग 3000 से 7000 रुपये तक मिल सकती है. वहीं, ट्रेन से सफर लंबा जरूर है, लेकिन बजट फ्रेंडली ऑप्शन है. यहां होटल करीब 900 से 2500 रुपये प्रति रात तक मिल जाते हैं.
नॉर्थ-ईस्ट का मेघालय अपनी खूबसूरत वादियों, झरनों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है. शिलॉन्ग की पहाड़ियां, चेरापूंजी की बारिश, लिविंग रूट ब्रिज और शांत वातावरण इसे नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं. ऑफ सीजन में यहां पर्यटकों की संख्या कम रहती है, जिससे आप खूबसूरत जगहों को आराम से देख सकते हैं. दिल्ली से गुवाहाटी होकर शिलॉन्ग पहुंचना आसान रहता है. फ्लाइट और टैक्सी का खर्च करीब 4000 से 9000 रुपये तक आ सकता है. यहां रहने और खाने का खर्च भी ज्यादा नहीं होता.
जम्मू-कश्मीर का नाम आते ही खूबसूरत पहाड़, बर्फ और डल झील की तस्वीर सामने आ जाती है. गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर जैसी जगहें हर ट्रैवलर की लिस्ट में होती हैं. पीक सीजन में यहां काफी भीड़ रहती है, लेकिन ऑफ सीजन में कश्मीर की असली खूबसूरती ज्यादा महसूस होती है. झीलों, पहाड़ों और घाटियों को आराम से एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट करीब 4000 से 10000 रुपये तक मिल सकती है. होटल भी ऑफ सीजन में बजट में मिल जाते हैं.
गोवा हमेशा से भारत का सबसे पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन रहा है. यहां के बीच, नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और पुर्तगाली कल्चर लोगों को खूब पसंद आते हैं. हालांकि, सीजन में गोवा काफी महंगा हो जाता है, लेकिन ऑफ सीजन में यही जगह कम बजट में घूमी जा सकती है. होटल 600 से 1500 रुपये प्रति रात तक मिल सकते हैं. बीच पर बैठकर सनसेट देखना और शांत माहौल में घूमना इस दौरान काफी खास लगता है.
अगर आपको खाने और संस्कृति का शौक है, तो पंजाब की ट्रिप जरूर करनी चाहिए. अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, खेतों की हरियाली और यहां का फेमस पंजाबी खाना लोगों को बार-बार आने पर मजबूर करता है. दिल्ली से पंजाब पहुंचना काफी आसान है. ट्रेन से करीब 6 से 8 घंटे में अमृतसर पहुंचा जा सकता है. ऑफ सीजन में यहां होटल और ट्रैवल खर्च काफी कम हो जाता है. साथ ही ढाबों का स्वाद भी बजट में मिल जाता है.
तेलंगाना में आपको पुराने किलों से लेकर मॉडर्न शहर तक सब कुछ देखने को मिलेगा. हैदराबाद की चारमीनार, गोलकोंडा किला और फेमस बिरयानी यहां की पहचान हैं. ऑफ सीजन में हैदराबाद घूमना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि भीड़ कम रहती है. दिल्ली से फ्लाइट करीब 3000 से 7000 रुपये तक मिल सकती है. यहां होटल और खाना भी बजट में मिल जाता है.
आंध्र प्रदेश उन लोगों के लिए खास है, जिन्हें धार्मिक और नेचर दोनों तरह की जगहें पसंद हैं. तिरुपति बालाजी मंदिर और विशाखापट्टनम के खूबसूरत बीच यहां के बड़े आकर्षण हैं. ऑफ सीजन में मंदिरों में भीड़ कम मिल सकती है और समुद्र किनारे ज्यादा शांति महसूस होती है. यहां होटल करीब 900 से 2200 रुपये तक मिल जाते हैं.
ऑफ सीजन में घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको जगहों को देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता. होटल, कैब और कई ट्रैवल सर्विस भी सस्ती मिल जाती हैं. इसके अलावा, भीड़ कम होने की वजह से आप ज्यादा अच्छे फोटो ले सकते हैं और किसी जगह को जल्दबाजी में देखने की बजाय आराम से महसूस कर सकते हैं. भारत में हर मौसम और हर बजट के हिसाब से घूमने की जगहें मौजूद हैं. बस सही समय और सही प्लानिंग की जरूरत है. अगर आप कम पैसे में ज्यादा यादगार सफर करना चाहते हैं, तो ऑफ सीजन ट्रैवल आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है.