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पहाड़ों की गोद में बसे ये गांव हैं सुकून का ठिकाना, नदी की आवाज और सेब के बाग बना देंगे आपका सफर यादगार; देखें लिस्ट

अगर इस मानसून आपका मन भी शहर की भीड़, ट्रैफिक और शोर-शराबे से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताने का कर रहा है, तो उत्तर भारत के कुछ छोटे-छोटे गांव आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. यहां ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, घने जंगल, सेब के बाग, साफ हवा और स्थानीय संस्कृति मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं, जिसे एक बार महसूस करने के बाद बार-बार लौटने का मन करता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:12 PM IST
पहाड़ों की गोद में बसे ये गांव हैं सुकून का ठिकाना, नदी की आवाज और सेब के बाग बना देंगे आपका सफर यादगार; देखें लिस्ट
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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