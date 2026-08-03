/पहाड़ों की गोद में बसे ये गांव हैं सुकून का ठिकाना, नदी की आवाज और सेब के बाग बना देंगे आपका सफर यादगार; देखें लिस्ट

बारिश का मौसम आते ही पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. हर तरफ हरियाली छा जाती है और लगता है कि बादल घाटियों में उतर आए हैं. इसके साथ ही ठंडी हवाएं पूरे माहौल को बेहद खुशनुमा बना देती हैं. ऐसे समय में ज्यादातर लोग फेमस हिल स्टेशनों की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर अक्सर भीड़ और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है.
अगर आप इस बार कुछ अलग तलाश रहे हैं, तो उत्तर भारत के कुछ ऐसे गांव हैं, जहां आज भी प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है. इन गांवों की खास बात सिर्फ इनके शानदार नजारे नहीं हैं. यहां की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी, स्थानीय लोगों का अपनापन, पुराने बने घर, लोकल फूड और शांत माहौल हर यात्री को एक अलग अनुभव देते हैं. यही वजह है कि अब ऐसे ऑफबीट गांव ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.
मानसून के दौरान इन जगहों पर घूमने का मजा और भी बढ़ जाता है. कहीं बादलों के बीच ट्रैकिंग का रोमांच मिलता है, तो कहीं झील के किनारे बैठकर घंटों नेचर को उसके सबसे सुंदर रूप में देखने का मौका मिलता है. अगर आप भी इस बार यादगार वीकेंड या छोटी छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं, तो इन गांवों को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी इलाके में बसा सरमोली उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जिन्हें प्रकृति के बीच कुछ दिन सुकून से बिताना पसंद है. यहां दूर-दूर तक फैले पहाड़, हरियाली और शांत माहौल मन को सुकून देते हैं. सरमोली की सबसे बड़ी खासियत यहां महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले होमस्टे हैं. यहां आने वाले टूरिस्ट सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि स्थानीय संस्कृति और पहाड़ी जीवन को करीब से महसूस करते हैं.
अगर आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है, तो पंगोट आपके लिए शानदार जगह हो सकती है. नैनीताल से कुछ ही दूरी पर स्थित यह छोटा गांव घने ओक और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है. यहां 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं. सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती है और पूरे दिन ठंडी हवा व जंगलों की खुशबू माहौल को खास बना देती है. मानसून में यहां की हरियाली और भी निखर जाती है, जिससे जंगलों में घूमना अपने आप में एक शानदार अनुभव बन जाता है.
हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में करीब 2,280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालगा आज भी भीड़भाड़ से काफी दूर है. यही वजह है कि यहां पहुंचने वाले लोग सबसे पहले यहां की शांति से प्रभावित हो जाते हैं. लकड़ी से बने पुराने घर, सेब के बाग और सामने दिखाई देने वाली पहाड़ियां इस गांव को बेहद खूबसूरत बनाती हैं. यहां इंटरनेट और भागदौड़ से दूर कुछ दिन बिताकर लोग खुद को फिर से तरोताजा महसूस करते हैं. अगर आपको धीरे-धीरे जिंदगी जीना पसंद है, तो कालगा आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हो सकता है.
किन्नौर जिले में भारत-तिब्बत सीमा के पास बसा चितकुल देश के सबसे खूबसूरत गांवों में गिना जाता है. बास्पा नदी के किनारे बसा यह गांव हर मौसम में शानदार दिखता है, लेकिन मानसून में इसकी खूबसूरती अलग ही नजर आती है. चारों तरफ फैले पहाड़, बहती नदी, ठंडी हवा और लकड़ी से बने घर यहां की पहचान हैं. सुबह-सुबह बादलों के बीच गांव का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. यहां आने वाले टूरिस्ट अक्सर कहते हैं कि शहर लौटने का मन ही नहीं करता.
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में करीब 3,662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाको एक बेहद शांत गांव है. यहां की सबसे बड़ी पहचान नाको झील है, जिसके चारों तरफ पॉपलर के पेड़ लगे हुए हैं. सर्दियों में यह झील जम जाती है, जबकि मानसून के दौरान इसके आसपास की हरियाली देखने लायक होती है. गांव के पुराने मठ, सफेद रंग के घर और साफ-सुथरा माहौल इसे बाकी जगहों से अलग बनाते हैं. यहां कुछ घंटे बिताने के बाद ही शहर की भागदौड़ जैसे भूल जाती है.
पिछले कुछ सालों में लोग भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स की बजाय ऐसे ऑफबीट गांवों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां मिलने वाला सुकून. यहां न तो लंबी ट्रैफिक लाइनें मिलती हैं और न ही हर जगह भीड़. इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ समय बिताना, पहाड़ी भोजन का स्वाद लेना, छोटे-छोटे होमस्टे में रहना और प्रकृति के बीच वक्त गुजारना लोगों को एक अलग तरह का अनुभव देता है. यही कारण है कि अब ऐसे गांव सोशल मीडिया पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.
मानसून में पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती जरूर बढ़ जाती है, लेकिन इस मौसम में यात्रा करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. मौसम का अपडेट देखकर ही सफर शुरू करें. फिसलन वाले रास्तों के लिए अच्छे ग्रिप वाले जूते रखें और जरूरत की दवाइयां साथ लेकर चलें. कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो सकता है, इसलिए पहले से जरूरी जानकारी अपने पास रखना बेहतर रहता है.