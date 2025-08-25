सितंबर-अक्टूबर की छुट्टियों को शानदार बना देंगी ये 4 जगहें, अभी से ही कर लें घूमने का प्लान
सितंबर-अक्टूबर की छुट्टियों को शानदार बना देंगी ये 4 जगहें, अभी से ही कर लें घूमने का प्लान

हमेशा घूमने के मूड में रहने वाले लोग हर बार कहीं ना कहीं ट्रिप प्लान करते ही रहते हैं. ये लोग घर पर शायद ही बैठते होंगे ऐसे में नई नई जगहों की तलाश में रहते हैं. आप भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:57 PM IST
अगर आप भी आने वालो सितंबर-अक्टूबर में कहीं बाहर घूमने जाने के प्लानिंग कर रहें है तो आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे. जैसे जैसे सितंबर शुरू होता है बारिश कम होने लगती है या यूं कहें की मानसून खत्म हो जाता है और इसके बाद आप जहां भी जाएंगे मौसम एकदम सुहाना मिलेगा और हर तरफ हरियाली ही नजर आएगी. ऐसे में आज हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं. सितंबर-अक्टूबर के दौरान ये जगहें आपके मन को मोह लेंगी. 

यह भी पढ़ें: दुनिया के इन देशों में सबसे ज्यादा आते हैं पर्यटक, यहां मिलता घूमने का असली मजा! 

जीरो वैली
अरुणाचल प्रदेश की यह जगह है जिसे जीरो वैली कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और यहां आपको हर तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, आपकी नजर जिधर जाएगी आपको हरे भरे बांस के जंगल नजर आते है और यहां पर आपको धान के खेत भी आपको दिख जाएंगे. 

मुन्नार, केरल
मुन्नार बहुत ही खूबसूरत है और केरल में है और इसे दार्जिलिंग ऑफ केरल कहा जाता है. यहां पर आपको हर चारों तरफ कॉफी के बागान देखने को मिल जाएंगे और यहां की खूबसूरती को देख आपको घर जाने मन नहीं होगा. यहां के जंगलों से आप जब गुजरेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा. 

कल्पा
इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देख आप इस जगह के फैन हो जाएंगे, आपको बता दें कि कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित मे स्थित है. यहां पर आप मठों और सेब के पेड़ों को देख सकते हैं. 

धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह है लेकिन यहां के धर्मशाला जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है. यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और साथ ही आपको यहां कि तिब्बती, ब्रिटिश और हिमाचल की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा. 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

