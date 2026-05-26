45 डिग्री तापमान में इन 5 जगहों पर मिल रही है शिमला जैसी ठंडक, तपती गर्मी का सबसे तगड़ा इलाज

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दिल्ली में रहने वालों के लिए गर्मी का सीजन किसी परीक्षा से कम नहीं होता है. इस साल मार्च के महीने से ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. ऐसे में घर से बाहर निकलना और ऑफिस आना-जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. हर कोई इस चिलचिलाती धूप और उमस से बचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा है. कुछ लोग वीकेंड पर पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं तो कुछ राजधानी दिल्ली में ही रहकर ठंडी ड्रिंक्स और खूबसूरत कैफे के जरिए खुद को कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप भी इस समर सीजन में राहत और स्वाद का एक साथ मजा लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली की 5 ऐसी बेहतरीन जगहें, जहां का खास समर स्पेशल मेन्यू आपको इस झुलसती गर्मी में भी रिफ्रेशिंग फील करवाएगा.
कोरियन बिंग्सू का अनोखा स्वाद
कनॉट प्लेस का स्नोबेरी आर्टिसनल डेजर्ट्स इस गर्मी में किसी ठंडे नखलिस्तान जैसा है. यह जगह अपने फ्रूट फ्लेवर्ड डेजर्ट्स और कोरियन बिंग्सू के लिए काफी मशहूर है. यहां आपको फ्रेश मैंगो आइसक्रीम, मैंगो अकाई बाउल्स और मैंगो फ्लोट्स की बड़ी रेंज मिलेगी. इतना ही नहीं, ड्रैगन फ्रूट, फाल्सा, जामुन और लीची जैसे ताजे फलों से बने शेक्स भी यहां की खासियत हैं. इसका क्रीमी और आईसी तिरामिसु बिंग्सू दिल्ली के लोगों का फेवरेट बना हुआ है.
कूलर्स का मजा
अगर आप गर्मी में कुछ लाइट और क्लासी ट्राई करना चाहते हैं, तो मेहरौली का ऑलिव बार एंड किचन बेस्ट है. शेफ सुजान सरकार और उनकी टीम ने एक खास मेडिटेरेनियन समर मेन्यू तैयार किया है. इस मेन्यू में बुर्राटा हार्ट विद हेरलूम टोमैटोस, इंडियन ओशन ऑक्टोपस और डक लिवर परफेट जैसी शानदार डिशेज शामिल हैं. डेजर्ट के शौकीनों के लिए वैनिला सेमीफ्रेडो और कार्मेल पॉपकॉर्न पन्ना कोट्टा बेहतरीन विकल्प हैं, जिसे आप उनके सिग्नेचर एवलांच कॉकटेल के साथ एन्जॉय कर सकते हैं.
स्वाद और ठंडक का कॉम्बो
दिल्ली की गर्मी से निपटने के लिए हल्दीराम ने अपना बेहद खास 'आम की कसम' और 'द ग्रेट समर चिलर मेन्यू' लॉन्च कर दिया है. इस मेन्यू में पारंपरिक भारतीय डिशेज को समर फ्रेंडली ट्विस्ट के साथ पेश किया गया है. यहां आपको कच्चा आम पन्ना, जामुन काला खट्टा और दक्षिण कर्ड राइस जैसे बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्पेशल मेन्यू के सभी आइटम्स की कीमत ₹100 से भी कम है. यह दिल्ली की पॉकेट-फ्रेंडली समर ट्रीट है.
मैंगो और फ्रेश प्रोड्यूस का उत्सव
स्मोक हाउस डेली में भी 'समर मेन्यू' की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है. यह पूरा मेन्यू गर्मियों के राजा आम और ताजी सब्जियों पर बेस्ड है. यहां आप ट्रॉपिकल मैंगो कोको संडे या चोको बाबका फ्रेंच टोस्ट विद मैंगो का लुत्फ उठा सकते हैं. नमकीन ऑप्शंस में नॉट-चिकन बोलोग्नीज़ स्प्रिंग रोल्स और स्मोक्ड एगप्लांट मुताबेल काफी पसंद किए जा रहे हैं. इसके साथ ही कॉटेज चीज बान मी का खट्टा-मीठा स्वाद आपके समर वाइब्स को और बढ़ा देगा.
मैंगो लवर्स के लिए जन्नत
इस सीजन में बीकानेरवाला अपने 'मैंगो मस्ती' और 'मैंगो एडिट' मेन्यू के साथ आया है. यहां आपको ताजे आमों का जादू और ट्रेडिशनल इंडियन मील का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा. ड्रिंक्स की बात करें तो मैंगो लस्सी, मिंट मोजितो, मसाला शिकंजी और इमली बंटा आपको तुरंत कूलिंग इफेक्ट देंगे. इसके अलावा यहां के मैंगो राज कचौरी, मैंगो भेल पूरी और थिक मैंगो मिल्कशेक जैसी यूनिक चीजें इस गर्मी को मजेदार बना देंगी.
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