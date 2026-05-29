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Hindi Newsट्रैवलफोन ऑफ, टेंशन खत्म! भारत की ये 5 खूबसूरत जगहें डिजिटल डिटॉक्स के लिए हैं बेस्ट; यहां नेटवर्क नहीं, सिर्फ मिलता है सुकून

फोन ऑफ, टेंशन खत्म! भारत की ये 5 खूबसूरत जगहें 'डिजिटल डिटॉक्स' के लिए हैं बेस्ट; यहां नेटवर्क नहीं, सिर्फ मिलता है सुकून

Best Places For Digital Detox In India: आजकल हमारे हाथ से स्मार्टफोन एक पल के लिए भी दूर नहीं होता. सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी स्क्रीन से चिपके रहते हैं. इस हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत ने हमारे दिमाग को थका दिया है. यही वजह है कि आज का युवा डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और फोन से पूरी तरह दूरी बनाकर प्रकृति के करीब समय बिताने जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 09:28 AM IST
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Best Places For Digital Detox In India: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, जिसका दिन मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया के बिना गुजरता हो. सुबह आंख खुलते ही लोग फोन चेक करते हैं और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं. लगातार नोटिफिकेशन, ऑफिस कॉल, सोशल मीडिया अपडेट और ऑनलाइन दुनिया ने लोगों को मानसिक रूप से काफी थका दिया है. यही वजह है कि अब डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड लोगों के बीच तेजी से बढ़ रहा है. डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद के साथ वक्त बिताना. ऐसे में अगर आप भी शहर की भीड़, काम के तनाव और लगातार बजती नोटिफिकेशन से परेशान हो चुके हैं, तो भारत की कुछ जगहें आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं. यहां आपको न सिर्फ शांति मिलेगी, बल्कि प्रकृति के बीच खुद को दोबारा महसूस करने का मौका भी मिलेगा.

स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो सुकून की तलाश में हैं. यहां के ऊंचे पहाड़, शांत मठ और ठंडी हवाएं लोगों का मन खुश कर देती हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर रहता है. इसका मतलब है कि चाहकर भी यहां आप फोन में ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे. यहां लोग ट्रेकिंग, मेडिटेशन और बौद्ध मठों की शांति का आनंद लेते हैं. रात में आसमान में दिखने वाले अनगिनत तारे इस जगह को और भी खास बना देते हैं.

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जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली को भारत की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. हरियाली से घिरी यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय अपातानी जनजाति की संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां इंटरनेट की दुनिया से दूर लोग प्रकृति के बेहद करीब महसूस करते हैं. सुबह पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा पूरे माहौल को सुकून से भर देती है. अगर आप कुछ दिनों तक बिना सोशल मीडिया के रहना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए शानदार साबित हो सकती है.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अगर आपको समुद्र, बीच और शांत माहौल पसंद है, तो अंडमान और निकोबार डिजिटल डिटॉक्स के लिए बेहतरीन जगह है. यहां कई द्वीप ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर या बिल्कुल नहीं मिलता. सफेद रेत वाले समुद्र तट, नीला समंदर और शांत माहौल लोगों को पूरी तरह रिलैक्स महसूस कराता है. यहां लोग स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और बीच वॉक का मजा लेते हैं. शहर की भागदौड़ से दूर यह जगह मानसिक शांति देने के लिए काफी मशहूर है.

चोपता, उत्तराखंड

उत्तराखंड का छोटा सा गांव चोपता अब धीरे-धीरे ट्रैवल लवर्स की पसंद बनता जा रहा है. इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. यहां की ठंडी हवा, हरे-भरे घास के मैदान और हिमालय के खूबसूरत नजारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. यहां नेटवर्क काफी कमजोर रहता है, इसलिए लोग अपना ज्यादा समय प्रकृति के बीच बिताते हैं. सुबह का सूर्योदय और रात का शांत माहौल इस जगह को डिजिटल डिटॉक्स के लिए परफेक्ट बनाता है.

गोकर्ण, कर्नाटक

अगर आप गोवा जैसी जगह चाहते हैं, लेकिन भीड़-भाड़ से दूर, तो कर्नाटक का गोकर्ण आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है. यहां के बीच काफी शांत और साफ माने जाते हैं. कई बीच कैफे और हट्स में वाई-फाई तक नहीं होता, जिससे लोग फोन छोड़कर असली बातचीत और प्रकृति का आनंद लेते हैं. यहां बैठकर समुद्र की लहरों को देखना और घंटों सुकून से वक्त बिताना लोगों को काफी पसंद आता है.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश का तवांग भी डिजिटल डिटॉक्स के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. बर्फ से ढके पहाड़, शांत मठ और ठंडी हवाएं यहां आने वालों को पूरी तरह रिलैक्स महसूस कराती हैं. यहां लोग मेडिटेशन, लोकल कल्चर और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करते हैं. कई जगहों पर इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी रहती है, जो इस जगह को और भी खास बना देती है.

खुद को वक्त देना भी जरूरी

आज लोग घंटों मोबाइल पर बिताते हैं, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं. ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि मानसिक शांति का एक तरीका बन चुका है. अगर आप भी कुछ दिनों के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सुकून भरी जिंदगी महसूस करना चाहते हैं, तो भारत की ये खूबसूरत जगहें आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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