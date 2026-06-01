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Hindi Newsट्रैवलयहां मिलेगा हवा से बातें करने का असली रोमांच! भारत की ये जगहें हैं स्काइडाइविंग और पैराग्लाइडिंग के लिए बेस्ट, एडवेंचर लवर्स देख लें लिस्ट

यहां मिलेगा हवा से बातें करने का असली रोमांच! भारत की ये जगहें हैं स्काइडाइविंग और पैराग्लाइडिंग के लिए बेस्ट, एडवेंचर लवर्स देख लें लिस्ट

Best Places For Skydiving In India: अगर आप ऊंचे आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं और रोमांच से भरपूर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो भारत की ये शानदार जगहें आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं. यहां पैराग्लाइडिंग और स्काइडाइविंग के साथ नेचर के ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपके लिए जिंदगीभर भूल पाना मुश्किल है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:36 AM IST
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Adventure Travel in India: आज के समय में ट्रैवल सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रह गया है. अब लोग अपनी यात्राओं में रोमांच, नए अनुभव और यादगार पलों की तलाश भी करते हैं. यही वजह है कि एडवेंचर टूरिज्म भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. खासकर युवाओं के बीच स्काइडाइविंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए नीचे फैले पहाड़, नदियां, झीलें और हरी-भरी घाटियां देखने का अनुभव किसी सपने जैसा लगता है. भारत में भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां यह रोमांच आसानी से लिया जा सकता है. अगर आप भी अपने अगले ट्रिप में कुछ अलग और यादगार करना चाहते हैं, तो यहां बताई जा रही डेस्टिनेशंस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

बीर बिलिंग: पैराग्लाइडिंग की राजधानी

हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट्स में गिना जाता है. यहां हर साल हजारों एडवेंचर लवर्स उड़ान भरने पहुंचते हैं. ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और खूबसूरत घाटियों के ऊपर उड़ते हुए जो नजारा दिखाई देता है, वह किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है. मई और जून के दौरान यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है, जिससे उड़ान का मजा कई गुना बढ़ जाता है.

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मनाली: बर्फीले पहाड़ों के बीच उड़ान

मनाली लंबे समय से एडवेंचर लवर्स की पसंदीदा जगह रही है. यहां की सोलंग वैली पैराग्लाइडिंग के लिए खास तौर पर मशहूर है. जब आप हवा में उड़ते हैं, तो नीचे बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और घुमावदार सड़कें दिखाई देती हैं. रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा मेल बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

ऋषिकेश: रोमांच और अध्यात्म का अनोखा संगम

उत्तराखंड का ऋषिकेश सिर्फ योग और अध्यात्म के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि एडवेंचर गतिविधियों के लिए भी काफी फेमस है. यहां पैराग्लाइडिंग के दौरान गंगा नदी और आसपास की पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. पैराग्लाइडिंग के अलावा बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज भी यहां खूब लोकप्रिय हैं.

नंदी हिल्स: बेंगलुरु के पास रोमांचक वीकेंड ट्रिप

अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं और कम समय में एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो नंदी हिल्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर स्थित यह जगह सूर्योदय के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है. सुबह के समय बादलों के बीच उड़ान भरना किसी फिल्मी सीन जैसा महसूस होता है. वीकेंड पर यहां बड़ी संख्या में एडवेंचर लवर्स पहुंचते हैं.

कामशेत: महाराष्ट्र का पैराग्लाइडिंग हब

पुणे के पास स्थित कामशेत पैराग्लाइडिंग के लिए तेजी से फेमस हो रहा है. यहां की झीलें, पहाड़ और खुला आसमान उड़ान को खास बना देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां शुरुआती लोगों के लिए भी ट्रेनिंग और टैंडम फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध रहती है. इसलिए अगर आप पहली बार पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं, तो कामशेत एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

ऊटी: चाय के बागानों के ऊपर उड़ने का अनुभव

तमिलनाडु का खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां पैराग्लाइडिंग के दौरान चाय के बड़े-बड़े बागान, नीले पहाड़ और हरियाली से भरे नजारे दिखाई देते हैं. गर्मियों में भी यहां का मौसम काफी ठंडा और आरामदायक रहता है. यही वजह है कि फैमिली ट्रिप के साथ एडवेंचर का आनंद लेने वाले पर्यटकों के बीच यह जगह काफी पसंद की जाती है.

मैकलोडगंज: हिमालय की गोद में रोमांच

हिमाचल प्रदेश का मैकलोडगंज उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो रोमांच के साथ शांति भी चाहते हैं. यहां पैराग्लाइडिंग के दौरान धौलाधार पर्वतमाला के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं. तिब्बती संस्कृति, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और खास बना देती है. दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप प्लान करने वालों के लिए यह एक शानदार डेस्टिनेशन है.

एडवेंचर से पहले रखें इन बातों का ध्यान

स्काइडाइविंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज रोमांचक जरूर होती हैं, लेकिन इनमें सुरक्षा सबसे जरूरी है. हमेशा सर्टिफाइड ऑपरेटर और अनुभवी ट्रेनर के साथ ही उड़ान भरें. मौसम की जानकारी पहले से जरूर लें और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. क्योंकि ये एडवेंचर जितने खास होते हैं, उतने ही जोखिम भरे भी हो सकते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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