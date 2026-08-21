/झरने, पहाड़ और हरियाली... मानसून में और भी खूबसूरत हो जाती है महाराष्ट्र की ये जगह, अभी बना लें घूमने का प्लान

अगर आपका मन मुंबई और पुणे जैसे शहरों की भागदौड़ से कुछ दिन दूर जाने का हो, तो महाराष्ट्र में ही कई ऐसी जगहें हैं, जिनका नाम बड़े टूरिस्ट स्पॉट की तरह भले ही हर किसी की जुबान पर न हो, लेकिन खूबसूरती के मामले में वे किसी से कम नहीं हैं. भंडारदरा उनमें से एक ऐसी ही जगह है. खासकर बारिश के दिनों में यहां पहुंचते ही मौसम और नजारे दोनों आपका मूड बदल देते हैं.
सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच बसा भंडारदरा मानसून में पूरी तरह हरा-भरा हो जाता है. पहाड़ियों पर हरियाली की मोटी परत दिखाई देती है और बादल कई बार इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे पहाड़ों को छूकर गुजर रहे हों. हल्की बारिश और धुंध इस पूरे इलाके को ऐसा लुक देती है, जिसे कैमरे में कैद करने का मन बार-बार करेगा. इस जगह की खास बात सिर्फ कोई एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. यहां पहुंचने के रास्ते से लेकर झील के किनारे तक हर मोड़ पर अलग नजारा मिलता है. कहीं पहाड़ों के बीच से पानी गिरता दिखाई देता है, तो कहीं सड़क के दोनों तरफ घनी हरियाली आपका स्वागत करती है. यही वजह है कि भंडारदरा उन लोगों के लिए खास है, जो ट्रिप में सुकून और नेचर दोनों चाहते हैं.
भंडारदरा की पहचान यहां मौजूद आर्थर लेक से भी जुड़ी है. पहाड़ियों से घिरी यह झील बारिश के मौसम में और ज्यादा खूबसूरत नजर आती है. शांत पानी, आसपास की हरियाली और ऊपर छाए बादल मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जहां कुछ देर बैठकर सिर्फ नजारा देखने का मन करता है. अगर आप ऐसी ट्रिप पसंद करते हैं, जिसमें हर घंटे एक जगह से दूसरी जगह भागना न पड़े, तो झील के आसपास समय बिताना आपके लिए अच्छा अनुभव हो सकता है. सुबह के समय यहां धुंध और बादलों का नजारा खास तौर पर आकर्षक लग सकता है.
भंडारदरा की मानसून ट्रिप का सबसे मजेदार हिस्सा यहां के झरने हैं. बारिश के बाद पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी-बड़ी पानी की धाराएं पूरे इलाके को और खूबसूरत बना देती हैं. कई जगह सड़क के आसपास भी पानी बहता नजर आ जाता है, जिससे सामान्य सफर भी किसी नेचर ड्राइव जैसा महसूस होने लगता है. हालांकि, झरनों और तेज बहाव वाले पानी के पास फोटो खिंचाने के चक्कर में रिस्क लेना ठीक नहीं है. मानसून में चट्टानें काफी फिसलन भरी हो सकती हैं और पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है. इसलिए नजारा जितना खूबसूरत है, उतनी ही जरूरी सावधानी भी है.
अगर सिर्फ झील और हरियाली देखकर वापस आने का मन नहीं है और आप थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं, तो भंडारदरा के आसपास ट्रेकिंग के विकल्प मिल जाते हैं. सह्याद्रि की पहाड़ियों में मौजूद रतनगढ़ ट्रेक नेचर और एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच जाना जाता है. मानसून में पहाड़ी रास्तों का रंग पूरी तरह बदल जाता है. चारों तरफ हरियाली, बादल और धुंध ट्रेक को यादगार बना सकते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में ट्रेकिंग आसान नहीं होती. रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए बिना तैयारी या स्थानीय जानकारी के मुश्किल ट्रेल पर निकलना सही फैसला नहीं होगा.
भंडारदरा की खूबसूरती को जल्दी-जल्दी घूमकर समझना मुश्किल है. यहां सुबह का नजारा कुछ और होता है और शाम होते-होते पहाड़ों का रंग बदल जाता है. कभी बादल पूरी पहाड़ी को ढक लेते हैं, तो कुछ देर बाद हवा साफ होते ही वही पहाड़ बिल्कुल अलग नजर आने लगते हैं. इसीलिए अगर आपके पास समय है, तो यहां एक रात रुकने का प्लान बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा. सुबह जल्दी उठकर झील और पहाड़ियों का नजारा देखने से लेकर शाम को बारिश के बीच शांत माहौल का मजा लेने तक, ट्रिप का अनुभव ज्यादा अच्छा हो सकता है.
भंडारदरा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह उन लोगों को भी पसंद आ सकता है, जो बहुत लंबी यात्रा किए बिना कुछ दिनों के लिए नेचर के बीच जाना चाहते हैं. यहां आपको बड़े शहरों जैसी भीड़ और लगातार भागदौड़ से अलग शांत माहौल मिलता है. अगर इस मानसून में लोनावला, खंडाला जैसे आम ऑप्शन्स से हटकर कुछ नया देखना चाहते हैं, तो भंडारदरा को अपनी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिन्हें झील, पहाड़, बारिश, धुंध और झरने एक साथ पसंद हैं.
मानसून में भंडारदरा खूबसूरत जरूर होता है, लेकिन बारिश के कारण मौसम कभी भी बदल सकता है. ट्रिप पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर चेक करें. फिसलन वाले रास्तों पर आरामदायक जूते पहनें और जरूरी रेन गियर अपने साथ रखें. अगर झरने या पहाड़ी रास्तों पर जा रहे हैं, तो पानी के तेज बहाव से दूरी बनाए रखना जरूरी है. ट्रेकिंग का प्लान है, तो स्थानीय लोगों या गाइड से रास्ते की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.