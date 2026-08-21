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झरने, पहाड़ और हरियाली... मानसून में और भी खूबसूरत हो जाती है महाराष्ट्र की ये जगह, अभी बना लें घूमने का प्लान

भंडारदरा महाराष्ट्र की उन खूबसूरत जगहों में से है, जो मानसून में किसी शानदार पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है. चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियां, बादलों से ढकी चोटियां, शांत झील और जगह-जगह गिरते झरने इस जगह को खास बना देते हैं. अगर आप लोनावला और महाबलेश्वर जैसे भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन से अलग इस बार किसी शांत और नेचर से जुड़ी जगह की तलाश में हैं, तो भंडारदरा आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:56 PM IST
झरने, पहाड़ और हरियाली... मानसून में और भी खूबसूरत हो जाती है महाराष्ट्र की ये जगह, अभी बना लें घूमने का प्लान
Image Credit: महाराष्ट्र की इस अंडररेटेड जगह पर मानसून में दिखता है जन्नत जैसा नजारा! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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