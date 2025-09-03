महाराष्ट्र जाएं तो इन जगहों पर विजिट करना ना भूलें, दुनियाभर से घूमने के लिए यहीं आते हैं टूरिस्ट्स
Advertisement
trendingNow12907751
Hindi Newsट्रैवल

महाराष्ट्र जाएं तो इन जगहों पर विजिट करना ना भूलें, दुनियाभर से घूमने के लिए यहीं आते हैं टूरिस्ट्स

Best places in Maharashtra: घूमने के लिए अगर आपका भी प्लान महाराष्ट्र जाने का बन रहा है तो आप यहां की कुछ खूबसूरत जगहों पर विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत जबरदस्त होंगे. दरअसल यह प्रदेश वैसे तो पूरी ही बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ जगहों की खूबसूरती देख आपकी नजरें वहीं रुक जाएंगी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र जाएं तो इन जगहों पर विजिट करना ना भूलें, दुनियाभर से घूमने के लिए यहीं आते हैं टूरिस्ट्स

Best places to visit in Maharashtra: भारत का महाराष्ट्र टूरिस्ट्स के बीच काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहां की जगहें इतनी शानदार है कि पर्यटकों को खूब भाती हैं. यहां आपको शांत समुद्र तटों की लहरें, प्राचीन गुफाओं का रहस्य, और हरे-भरे पहाड़ों के खूबसूरत नजारे, सब कुछ एक साथ मिलेगा. यहां घूमने के लिए नेचुरल ब्यूटी या एडवेंचर से भरपूर जगहें ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहें भी मौजूद हैं. हम आपको इस प्रदेश की 5 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां घूमकर आप काफी शानदार अनुभव करेंगे. यहां घूमना आपके लिए यादगार ट्रिप भी साबित हो सकती है. 

मुंबई
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को 'सपनों का शहर' भी कहा जाता है. यह बॉलीवुड की चकाचौंध और हिस्टोरिकल प्लेसेज के लिए जाना जाता है. यहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलीफेंटा गुफाएं, सिद्धिविनायक मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. मुंबई का स्ट्रीट फूड और खासकर वड़ा पाव और भेल पुरी काफी फेमस है. 

पुणे
महाराष्ट्र में घूमने के लिए पुणे भी जबरदस्त है. दरअसल इसे प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है. यहां घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर जगहें हैं. यहां आर शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और सिंहगढ़ किला जैसी कई जगहों पर विजिट कर सकते हैं. पुणे में कई शानदार कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाबलेश्वर
यह महाराष्ट्र का एक फेमस हिल स्टेशन है, जो अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. महाबलेश्वर नेचर लवर्स और हनीमून मनाने वालों के लिए एक बेस्ट जगह है. यहां आप आर्थर सीट पॉइंट, विल्सन पॉइंट, लिंगमाला वॉटरफॉल और महाबलेश्वर मंदिर जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.

अजंता और एलोरा गुफाएं 
औरंगाबाद के पास स्थित ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं. ये प्राचीन रॉक-कट गुफाएं अपनी शानदार मूर्तिकला के लिए विश्वभर में फेमस हैं. अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, जबकि एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं.

लोनावाला और खंडाला
मुंबई और पुणे के बीच बसा लोनावाला और खंडाला दो जुड़वां हिल स्टेशन हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. यहां आप हरी-भरी घाटियां, राजमाची प्वाइंट, लोनावाला झील और बुशी डैम जैसी जगहों पर खूब मजे कर सकते हैं. ये जगहें बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती हैं, जब चारों तरफ हरियाली और धुंध छाई रहती है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

best places in maharashtratravel

Trending news

अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
;