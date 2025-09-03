महाराष्ट्र जाएं तो इन जगहों पर विजिट करना ना भूलें, दुनियाभर से घूमने के लिए यहीं आते हैं टूरिस्ट्स

Best places to visit in Maharashtra: भारत का महाराष्ट्र टूरिस्ट्स के बीच काफी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि यहां की जगहें इतनी शानदार है कि पर्यटकों को खूब भाती हैं. यहां आपको शांत समुद्र तटों की लहरें, प्राचीन गुफाओं का रहस्य, और हरे-भरे पहाड़ों के खूबसूरत नजारे, सब कुछ एक साथ मिलेगा. यहां घूमने के लिए नेचुरल ब्यूटी या एडवेंचर से भरपूर जगहें ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहें भी मौजूद हैं. हम आपको इस प्रदेश की 5 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां घूमकर आप काफी शानदार अनुभव करेंगे. यहां घूमना आपके लिए यादगार ट्रिप भी साबित हो सकती है.

मुंबई

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को 'सपनों का शहर' भी कहा जाता है. यह बॉलीवुड की चकाचौंध और हिस्टोरिकल प्लेसेज के लिए जाना जाता है. यहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलीफेंटा गुफाएं, सिद्धिविनायक मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जैसी जगहों पर घूम सकते हैं. मुंबई का स्ट्रीट फूड और खासकर वड़ा पाव और भेल पुरी काफी फेमस है.

पुणे

महाराष्ट्र में घूमने के लिए पुणे भी जबरदस्त है. दरअसल इसे प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है. यहां घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर जगहें हैं. यहां आर शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और सिंहगढ़ किला जैसी कई जगहों पर विजिट कर सकते हैं. पुणे में कई शानदार कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं.

महाबलेश्वर

यह महाराष्ट्र का एक फेमस हिल स्टेशन है, जो अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, झरनों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. महाबलेश्वर नेचर लवर्स और हनीमून मनाने वालों के लिए एक बेस्ट जगह है. यहां आप आर्थर सीट पॉइंट, विल्सन पॉइंट, लिंगमाला वॉटरफॉल और महाबलेश्वर मंदिर जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.

अजंता और एलोरा गुफाएं

औरंगाबाद के पास स्थित ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं. ये प्राचीन रॉक-कट गुफाएं अपनी शानदार मूर्तिकला के लिए विश्वभर में फेमस हैं. अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, जबकि एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं.

लोनावाला और खंडाला

मुंबई और पुणे के बीच बसा लोनावाला और खंडाला दो जुड़वां हिल स्टेशन हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. यहां आप हरी-भरी घाटियां, राजमाची प्वाइंट, लोनावाला झील और बुशी डैम जैसी जगहों पर खूब मजे कर सकते हैं. ये जगहें बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाती हैं, जब चारों तरफ हरियाली और धुंध छाई रहती है.