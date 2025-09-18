बर्फ से ढकी वादियां कर रहीं हैं आपका इंतजार! जानें भारत में कहां होता है सबसे शानदार Snowfall
बर्फ से ढकी वादियां कर रहीं हैं आपका इंतजार! जानें भारत में कहां होता है सबसे शानदार Snowfall

Best Places for Snowfall: अगर आप सर्दियों में Snowfall का मजा लेना चाहते हैं और अभी से ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बेहतरीन लोकेशन बताएंगे. इन जगहों पर बर्फीली वादियों के बीच आपको जमकर मजा आएगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:02 PM IST
Snowfall Places in India: सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है. ऐसे में मन करता है कि बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों की ट्रिप की जाए. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, जिन्हें बर्फीली वादियां खूब भाती हैं तो आपको हम आज ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां जमकर बर्फबारी होती है. बता दें कि भारत में Snowfall का अनुभव लेने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जो हर साल सर्दियों में टूरिस्ट्स से भर जाती हैं. यहां की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और चारों तरफ का शानदार नजारा मन को सुकून देता है. वैसे भारत में सबसे अच्छा Snowfall दिसंबर से फरवरी के बीच मिलता है. 

मनाली, हिमाचल प्रदेश
मनाली भारत की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है, जहां बर्फबारी होती है. रोहतांग पास, सोलंग वैली और कुल्लू घाटी में आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी. यहां आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी का भी मजा ले पाएंगे. मनाली की नेचुरल ब्यूटी और यहां की शांति आपको बेहद पसंद आएगी. यहां हर साल काफी संख्या में टूरिस्ट्स  Snowfall का मजा लेने आते हैं. 

गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर
अगर आपको स्वर्ग जैसा कुछ अनुभव करना है तो गुलमर्ग जरूर जाएं. इसे भारत का 'स्कीइंग कैपिटल' भी कहा जाता है. यहां की गोंडोला केबल कार दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है, जो आपको बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत नजारा दिखाती है. गुलमर्ग की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे. 

लेह-लद्दाख
लद्दाख की बर्फबारी भी बेहद खास होती है. हालांकि यहां की सड़कें सर्दियों में बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो यहां आपको भरपूर मजा मिलेगा. यहां का चादर ट्रेक और जमी हुई पैंगोंग झील देखकर आपको काफी अलग अनुभव मिलेगा. 

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
सर्दियं में दार्जिलिंग के चाय के बागानों के अलावा यहां की बर्फबारी भी देखने लायक होती है. टाइगर हिल से कंचनजंघा पर्वत की बर्फ से ढकी चोटी का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. सर्दियों में यहां जब बर्फबारी होती है, जो यहां के खूबसूरत नजारे को और भी शानदार लगने लगते हैं.

नथुला पास, सिक्किम
भारत-चीन सीमा पर स्थित नथुला पास सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो कम भीड़ वाली जगह पर बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं. यहां की नेचुरल ब्यूटी और बर्फ से ढके पहाड़ टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...

