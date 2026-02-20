इंसान नहीं, पत्थरों ने लिखी है यहां की कहानी! बादामी गुफाओं का वो सच जो रोंगटे खड़े कर देगा

Trending Photos
Bagalkote Tourism: कर्नाटक के उत्तर में स्थित बागलकोट जिला केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक जीता-जागता पन्ना है. 1997 में जिला बने बागलकोट को 'चालुक्य वास्तुकला का पालना' कहा जाता है. पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में यह चालुक्य साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था. बाद में इस पर राष्ट्रकूटों का भी शासन रहा. ऐतिहासिक रूप से इसे 'बागडिगे' कहा जाता था. इसके नाम को लेकर दो दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं: एक के अनुसार इसे रावण ने संगीतकारों को उपहार में दिया था, वहीं दूसरी कथा कहती है कि बीजापुर के आदिल शाही राजा ने इसे अपनी बेटी को 'चूड़ियों के खर्च' के तौर पर भेंट किया था.
बादामी और पट्टडकल क्यों हैं खास?
बागलकोट का सबसे बड़ा आकर्षण 'बादामी' की गुफाएं हैं. लाल बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई ये 6वीं शताब्दी की गुफाएं वास्तुकला का अद्भुत नमूना हैं. वहीं, पट्टडकल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. यह वही स्थान है जहां चालुक्य राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था. यहां की खास बात यह है कि यहां आपको द्रविड़ और आर्य दोनों शैलियों के मंदिरों का संगम देखने को मिलता है.
क्या है ऐहोल और कुडलसंगम?
ऐहोल को 'भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना' कहा जाता है. यहां 100 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें 'दुर्गा मंदिर' अपनी अनोखी बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसके अलावा, बागलकोट में 'कुडलसंगम' स्थित है, जो लिंगायत समुदाय के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है. यहां 12वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक बसवन्ना की समाधि स्थित है.
फोटो सोर्स- kstdc
बागलकोट सिर्फ पत्थरों और मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति के लिए भी विख्यात है. यहां की 'इल्कल साड़ियां' और 'गुलेदगुड्डा खन' (ब्लाउज पीस) पूरे भारत में अपनी शुद्धता और बुनाई के लिए जाने जाते हैं. इतना ही नहीं, यह जिला 'मुधोल हाउंड' के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भारतीय नस्ल का एक बेहतरीन शिकारी कुत्ता है.
डूब गया था शहर का एक हिस्सा
बागलकोट का आधुनिक इतिहास भी काफी दिलचस्प है. अलमट्टी बांध के निर्माण के कारण पुराने शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था. इसके बाद 'बागलकोट टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी' (BTDA) द्वारा एक आधुनिक और सुनियोजित नए शहर का निर्माण किया गया. आज इस जिले में छह मुख्य तालुका हैं: बादामी, बागलकोट, बिलगी, हुंगुंद, जमखंडी और मुधोल. यहां मुख्य रूप से कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन उर्दू और मराठी बोलने वाले लोग भी यहां की संस्कृति में रचे-बसे हैं.
फोटो सोर्स- kstdc
बागलकोट में घूमने के लिए क्या-क्या?
बागलकोट में घूमने के लिए पट्टडकल के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, बादामी की अद्भुत गुफाएं और कुडलसंगम जैसे पवित्र स्थान मुख्य आकर्षण हैं. यहां आप गजेंद्रगढ़ किले का इतिहास जान सकते हैं और अलमट्टी बांध के पास बने खूबसूरत बगीचों में पिकनिक का आनंद ले सकते हैं. टूरिस्ट के लिए यहां चालुक्य वंश की शानदार नक्काशी देखना, कृष्णा नदी के किनारे ट्रेकिंग करना और उत्तर कर्नाटक के पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद चखना एक यादगार अनुभव होता है. साथ ही, यहां के स्थानीय मेलों में आप यहां की लोक कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं.
यहां पहुंचने के लिए क्या करें?
बागलकोट पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों विकल्प मौजूद हैं. यह बेंगलुरु से लगभग 500 किमी दूर है और हुबली यहां का नजदीकी एयरपोर्ट है. ठहरने के लिए यहां सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर अच्छे होटल और होमस्टे उपलब्ध हैं. घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा रहता है क्योंकि मौसम सुहावना होता है. अपनी यात्रा के दौरान धूप से बचने के इंतजाम रखें, स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान करें और मंदिरों के गहरे इतिहास को समझने के लिए गाइड की मदद जरूर लें.