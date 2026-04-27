भीषण गर्मी को कहें बाय-बाय! मई में घूमने के लिए अभी नोट कर लें ये 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस

Summer Vacation Destinations: मई का महीना भारत में सबसे गर्म होता है लेकिन यही वह समय है जब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं. मैदानी इलाकों की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पहाड़ों की ओर जाना सबसे अच्छा विकल्प है. मई 2026 में साफ आसमान, खिली हुई हरियाली और वाइल्डलाइफ देखने का यह सबसे सुनहरा मौका होता है. चाहे आप परिवार के साथ जा रहे हों या अकेले, ये 8 जगहें आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी.

1. दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

पूर्व भारत का यह सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन मई में बहुत सुहावना होता है. यहां आप कंचनजंगा की पहाड़ियों का दीदार कर सकते हैं. चाय के बागानों की खुशबू और टॉय ट्रेन का सफर आपको मंत्रमुग्ध कर देगा.

देखने लायक जगहें: टाइगर हिल, बतासिया लूप, घूम मठ.

2. औली, उत्तराखंड

अगर आपको प्रकृति के करीब रहना पसंद है तो औली आपके लिए जन्नत है. यहां की मखमली घास के मैदान और हिमालय का विहंगम दृश्य गर्मियों में ठंडक का अहसास कराते हैं.

देखने लायक जगहें: नंदा देवी नेशनल पार्क, औली रोपवे, कृत्रिम झील.

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3. कूर्ग, कर्नाटक

दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड कहा जाने वाला कूर्ग मई में काफी ठंडा रहता है. यहां के कॉफी के बागान और झरने आपकी थकान मिटा देंगे.

देखने लायक जगहें: एब्बी फॉल्स, राजा की सीट, मदिकेरी किला.

4. शिलांग, मेघालय

शिलांग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बेहतरीन कैफे कल्चर के लिए मशहूर है. मई में यहां का मौसम ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए सबसे उपयुक्त होता है.

देखने लायक जगहें: एलीफेंट फॉल्स, उमीयम झील, शिलांग पीक.

5. धर्मशाला और मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश

तिब्बती संस्कृति और पहाड़ों के सुंदर नजारों का संगम यहां देखने को मिलता है. शाम के समय यहां की ठंडी हवाएं और स्थानीय बाजार में घूमना एक अलग ही अनुभव है.

देखने लायक जगहें: दलाई लामा मंदिर, भागसू वॉटरफॉल, क्रिकेट स्टेडियम.

6. कश्मीर

मई के महीने में कश्मीर के बागों में फूल खिले होते हैं और डल झील में शिकारे की सवारी का आनंद ही कुछ और है. गुलमर्ग की बर्फबारी और वादियों की हरियाली आपका दिल जीत लेगी.

देखने लायक जगहें: डल झील, गुलमर्ग गोंडोला, मुगल गार्डन.

7. कोडाइकनाल, तमिलनाडु

कोडाइकनाल में मई के दौरान सालाना 'समर फेस्टिवल' का आयोजन होता है. यहां होने वाले फ्लावर शो और बोट शो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

देखने लायक जगहें: कोकर वॉक, पिलर रॉक्स, कोडाई लेक.

8. महाबलेश्वर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के इस हिल स्टेशन पर आप वेन्ना लेक में बोटिंग और पुराने किलों की सैर का आनंद ले सकते हैं. यह फैमिली ट्रिप के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

देखने लायक जगहें: आर्थर सीट, प्रतापगढ़ किला, हाथी का सिर (एलीफेंट हेड पॉइंट).

मई में यात्रा के लिए कुछ जरूरी टिप्स

मई में भीड़ ज्यादा होती है इसलिए अपनी बुकिंग पहले से कर लें. पहाड़ों में भी धूप तेज हो सकती है, इसलिए सनस्क्रीन और चश्मा साथ रखें. अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें और हल्के सूती कपड़े पहनें. स्थानीय खाने का आनंद लेते समय सफाई का पूरा ध्यान रखें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी समर ट्रिप को शानदार बना सकते हैं.