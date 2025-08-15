सिर्फ मुंबई नहीं, इन जगहों की दही हांडी भी है देशभर में फेमस, जन्माष्टमी पर इस तरह रंगीन दुनिया को करें एक्सप्लोर

Janmashtami Dahi Handi in Maharashtra: कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 16 अगस्त को मनाई जा रही है. पूरे देश भर में यह त्योहार जोरों शोरों से मनाया जाता है. जहां महाराष्ट्र में भी इसे काफी धूमधाम और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है. 'दही हांडी' के उत्सव के कारण महाराष्ट्र की जन्माष्टमी तो पूरे देश में फेमस है. अगर आप महाराष्ट्र में जन्माष्टमी मनाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां की कुछ जगहें आपके लिए बेहद खास साबित हो सकती हैं. अगर आप यहां जाते हैं तो ये जन्माष्टमी आपके लिए काफी यादगार हो जाएगी, क्योंकि यहां का उत्सव काफी खास होता है.

मुंबई

जन्माष्टमी पर घूमने के लिए मुंबई एकदम परफेक्ट है. दरअसल इस शहर को दही हांडी का गढ़ माना जाता है. शहर के हर कोने में दही हांडी का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में 'गोविंदा' टोलियां हिस्सा लेती हैं. बता दें कि ये टोलियां अपने साथियों की मदद से ऊंची लटकी हुई दही की हांडी को तोड़ने की कोशिश करती हैं. मुंबई के दादर और लालबाग में काफी उत्साह के साथ यह उत्सव मनाया जाता है.

ठाणे

मुंबई के पास स्थित ठाणे को भी दही हांडी के उत्सव के लिए बेहद खास माना जाता है. यहां बहुत बड़े पैमाने पर यह उत्सव मनाया जाता है. बता दें कि ठाणे की 'संघर्ष प्रतिष्ठान दही हांडी' सबसे अमीर हांडियों में से एक मानी जाती है. बता दें कि यहां जीतने वाली टोली को मोटी इनामी राशि दी जाती है. यहा का जोश और भीड़ मुंबई से कम नहीं बिल्कुल नहीं लगती है.

पुणे

पुणे शहर भी जन्माष्टमी के उत्सव में पीछे नहीं रहता है. दरअसल यहां के मंदिर और समुदाय इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं. यहां के इस्कॉन मंदिर में भव्य सजावट और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

नांदेड़, लातूर और नागपुर

मुंबई और पुणे के अलावा आप जन्माष्टमी और दही हांडी के लिए नांदेड़, लातूर और नागपुर जैसे शहरों में भी जा सकते हैं. दरअसल यहां जन्माष्टमी का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया जाता है.

बता दें कि महाराष्ट्र की जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा खास दही हांडी का उत्सव है, जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके मक्खन चुराने की शरारतों को दिखाता है. इसलिए इस दिन महाराष्ट्र जाएं तो दही हांडी जरूर देखें.