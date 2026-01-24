दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हैं ये 3 खूबसूरत जगहें, इस वीकेंड पर घूम आइए इन प्लेस पर

लगातार ऑफिस का काम, ट्रैफिक, मीटिंग्स और स्क्रीन टाइम… अगर आपका भी मन रोज़मर्रा की भागदौड़ से ऊब चुका है और आप किसी छोटे लेकिन सुकून भरे ब्रेक की तलाश में हैं, तो वीकेंड ट्रिप आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको लंबी छुट्टी या भारी बजट की जरूरत नहीं. दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर ऐसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां आप दोस्तों या परिवार के साथ 1–2 दिन में घूमकर वापस आ सकते हैं. ये जगहें न सिर्फ आपको मानसिक सुकून देंगी, बल्कि नेचर, एडवेंचर और इतिहास का शानदार कॉम्बिनेशन भी ऑफर करेंगी. आइए जानते हैं दिल्ली के पास मौजूद 3 बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन.

इतिहास और लग्ज़री का रॉयल कॉम्बिनेशन

दिल्ली से करीब 122 किलोमीटर दूर स्थित नीमराना फोर्ट राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला है, जो 16वीं सदी में बना था. आज इसे एक लग्ज़री हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. अगर आप अपनी कार से जाएं तो यहां 2 से 3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं. रात के समय यह किला बेहद खूबसूरत दिखता है, जब लाइटिंग में पूरा फोर्ट चमक उठता है. यहां का शांत माहौल, पहाड़ी व्यू और रॉयल इंटीरियर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है. आसपास के गांवों में घूमना और लोकल लाइफ देखना भी एक शानदार अनुभव होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गरम झरने और एडवेंचर का मजेदार मेल

हरियाणा का छोटा सा शहर सोहना दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां पहुंचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. यह जगह खास तौर पर अपने गरम पानी के झरनों के लिए जानी जाती है, जहां साल भर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है. लोग यहां रिलैक्सेशन और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आते हैं. इसके अलावा सोहना एडवेंचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट है. यहां आप पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है, जहां आप एक ही दिन में घूमकर वापस आ सकते हैं.

पक्षियों की दुनिया और इतिहास का संगम

दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित भरतपुर राजस्थान का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो खास तौर पर केवलादेव नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है. यह पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहां सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई विदेशी और प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं. नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं. इसके अलावा भरतपुर में लोहागढ़ किला और भरतपुर पैलेस जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जो आपकी ट्रिप को और ज्यादा रोचक बना देती हैं.