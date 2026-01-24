Advertisement
trendingNow13084853
Hindi Newsट्रैवलदिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हैं ये 3 खूबसूरत जगहें, इस वीकेंड पर घूम आइए इन प्लेस पर

दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हैं ये 3 खूबसूरत जगहें, इस वीकेंड पर घूम आइए इन प्लेस पर

Best places to visit on Weekend: दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर नीमराना, सोहना और भरतपुर जैसे वीकेंड डेस्टिनेशन मौजूद हैं, जहां इतिहास, लग्ज़री, नेचर और एडवेंचर का शानदार मेल मिलता है. ये जगहें कम समय में सुकून और ताजगी देने के लिए परफेक्ट हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हैं ये 3 खूबसूरत जगहें, इस वीकेंड पर घूम आइए इन प्लेस पर

लगातार ऑफिस का काम, ट्रैफिक, मीटिंग्स और स्क्रीन टाइम… अगर आपका भी मन रोज़मर्रा की भागदौड़ से ऊब चुका है और आप किसी छोटे लेकिन सुकून भरे ब्रेक की तलाश में हैं, तो वीकेंड ट्रिप आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको लंबी छुट्टी या भारी बजट की जरूरत नहीं. दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर ऐसी कई खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां आप दोस्तों या परिवार के साथ 1–2 दिन में घूमकर वापस आ सकते हैं. ये जगहें न सिर्फ आपको मानसिक सुकून देंगी, बल्कि नेचर, एडवेंचर और इतिहास का शानदार कॉम्बिनेशन भी ऑफर करेंगी. आइए जानते हैं दिल्ली के पास मौजूद 3 बेस्ट वीकेंड डेस्टिनेशन.

इतिहास और लग्ज़री का रॉयल कॉम्बिनेशन 

दिल्ली से करीब 122 किलोमीटर दूर स्थित नीमराना फोर्ट राजस्थान का एक ऐतिहासिक किला है, जो 16वीं सदी में बना था. आज इसे एक लग्ज़री हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. अगर आप अपनी कार से जाएं तो यहां 2 से 3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं. रात के समय यह किला बेहद खूबसूरत दिखता है, जब लाइटिंग में पूरा फोर्ट चमक उठता है. यहां का शांत माहौल, पहाड़ी व्यू और रॉयल इंटीरियर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है. आसपास के गांवों में घूमना और लोकल लाइफ देखना भी एक शानदार अनुभव होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गरम झरने और एडवेंचर का मजेदार मेल 

हरियाणा का छोटा सा शहर सोहना दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां पहुंचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं. यह जगह खास तौर पर अपने गरम पानी के झरनों के लिए जानी जाती है, जहां साल भर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है. लोग यहां रिलैक्सेशन और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आते हैं. इसके अलावा सोहना एडवेंचर लवर्स के लिए भी परफेक्ट है. यहां आप पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है, जहां आप एक ही दिन में घूमकर वापस आ सकते हैं.

 पक्षियों की दुनिया और इतिहास का संगम 

दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित भरतपुर राजस्थान का एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो खास तौर पर केवलादेव नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है. यह पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहां सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई विदेशी और प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं. नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं. इसके अलावा भरतपुर में लोहागढ़ किला और भरतपुर पैलेस जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जो आपकी ट्रिप को और ज्यादा रोचक बना देती हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Best places to visit on Weekend

Trending news

देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल