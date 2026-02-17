Advertisement
trendingNow13112269
Hindi Newsट्रैवलकोलकाता के इन 7 ठिकानों पर मिल रही है ऐसी शाही दावत, जिसे देख राजघराने भी शरमा जाएं

कोलकाता के इन 7 ठिकानों पर मिल रही है ऐसी 'शाही दावत', जिसे देख राजघराने भी शरमा जाएं

Kolkata Travel: कोलकाता की गलियों में सर्दियों की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही शहर के सबसे पसंदीदा फूड ठिकानों ने अपने पिटारे से स्वाद का नया जादू बिखेरना शुरू कर दिया है. जानें शहर के बेहतरीन फूड ऑफर्स की पूरी जानकारी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलकाता के इन 7 ठिकानों पर मिल रही है ऐसी 'शाही दावत', जिसे देख राजघराने भी शरमा जाएं

Best Restaurants in Kolkata: कोलकाता की गलियों में सर्दियों की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही शहर के सबसे पसंदीदा फूड ठिकानों ने अपने पिटारे से स्वाद का नया जादू बिखेरना शुरू कर दिया है. जहां एक तरफ मेडिटेरेनियन वादियों की याद दिलाने वाले सुकूनदेह विंटर सूप और हस्तशिल्प कॉकटेल की महक फिजाओं में तैर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2026 को यादगार बनाने के लिए शहर के दिग्गज शेफ्स ने अपनी कमर कस ली है. चलिए जानते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर संग कोलकाता में कहीं डिनर या लंच का प्लान कर रहे हैं तो आखिर किन जगहों पर क्या-क्या मिलने वाला है?

ऑलिव कैफे

कोलकाता के मशहूर ऑलिव कैफे ने सर्दियों के आगमन के साथ अपना नया विंटर मेन्यू और कॉकटेल बार लॉन्च किया है. शेफ ज्योतिका मलिक द्वारा तैयार यह मेन्यू ताजी मौसमी उपज और मेडिटेरेनियन स्वाद का बेजोड़ संगम है. यहां आप 'रोस्टेड बटरनट स्क्वैश सूप' और 'मशरूम कैपुचिनो' के साथ अपने खाने की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अलावा, बेक्ड ब्री और टेबल-साइड गुआकामोल जैसे व्यंजन सर्दियों की शाम को और भी खुशनुमा बना देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पेपरिका गॉरमेट

पापिका गॉरमेट एक खास मेन्यू लेकर आया है. यहां साउथ इंडियन 'थट्टे इडली' और क्रिस्पी डोसा को नए अंदाज में परोसा जाता है. मीठे के शौकीनों के लिए 'फ्यूजन लड्डू' और 'रसमलाई ट्रेस लेचेस' जैसे चीजें इवेंट्स पर मिल जाते हैं. 

ला सोइरी

भवानीपुर स्थित 'ला सोइरी' में इटालियन और इंडियन फ्यूजन के साथ एन्जॉय किया जा सकता है. यहां 'क्रीमी बुराटा टोस्ट' से लेकर 'क्रिस्पी लोटस स्टेम' और 'साउदर्न बटरमिल्क फ्राइड चिकन' जैसे स्टार्टर्स की भरमार है. खाने में आर्टिसनल पिज्जा और डेजर्ट में 'नोलेन गुरर चीजकेक' जैसी चीजों का स्वाद कस्टमर्स ले सकते हैं. 

कोव

हो ची मिन्ह सरानी स्थित 'कोव' के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेन्यू है. इसमें 'एवोकैडो मोल्काजते', 'रॉयल वेज कैलिफोर्निया रोल' और 'मार्गेरिटा बफलोनी पिज्जा' शामिल हैं. यह मेन्यू दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन है.

ला मैकारियो कैफे

ला मैकारियो कैफे स्पेशल मौके पर स्पेशल डिश परोसती है. इनका 'स्पेशल पिज्जा' एक ही बेस पर अरेबियाटा, बियांका और पेस्टो सॉस का मिश्रण है. इसके साथ ही 'ऑरेंज बेसिल' और 'गोंधोराज लेबू' वाली लेमोनेड्स उत्सव की ताजगी को दोगुना कर देती है.

यायावर, हयात सेंट्रिक

हयात सेंट्रिक स्थित 'यायावर' में 26 जनवरी के मौके पर भारत के रास्तों और रेल यात्राओं से प्रेरित खाना परोसा गया था. यहां पर ब्रंच और डिनर बुफे में 'बंगाली मांछेर चोप', 'मटन रोगन जोश' और 'नोलेन गुड़ रसगुल्ला' जैसे पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है.

नोवोटेल

नोवोटेल कोलकाता में 'द स्क्वायर' अक्सर थीम बेस्ड फूड अवेलबल करवाता है. यहां लाइव मिलेट डोसा स्टेशन, कश्मीरी रोगन जोश, बंगाली प्रॉन मलाई करी और लखनऊ की बिरयानी जैसे कई डिशेज खाने को मिल जाएंगे. स्वीट डिशेज में यहां कई तरह के इनोवेटिव मिठाइयां खाने को मिल सकती है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

kolkatatravelrestaurants

Trending news

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार