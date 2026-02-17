कोलकाता के इन 7 ठिकानों पर मिल रही है ऐसी 'शाही दावत', जिसे देख राजघराने भी शरमा जाएं

Best Restaurants in Kolkata: कोलकाता की गलियों में सर्दियों की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही शहर के सबसे पसंदीदा फूड ठिकानों ने अपने पिटारे से स्वाद का नया जादू बिखेरना शुरू कर दिया है. जहां एक तरफ मेडिटेरेनियन वादियों की याद दिलाने वाले सुकूनदेह विंटर सूप और हस्तशिल्प कॉकटेल की महक फिजाओं में तैर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2026 को यादगार बनाने के लिए शहर के दिग्गज शेफ्स ने अपनी कमर कस ली है. चलिए जानते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर संग कोलकाता में कहीं डिनर या लंच का प्लान कर रहे हैं तो आखिर किन जगहों पर क्या-क्या मिलने वाला है?

ऑलिव कैफे

कोलकाता के मशहूर ऑलिव कैफे ने सर्दियों के आगमन के साथ अपना नया विंटर मेन्यू और कॉकटेल बार लॉन्च किया है. शेफ ज्योतिका मलिक द्वारा तैयार यह मेन्यू ताजी मौसमी उपज और मेडिटेरेनियन स्वाद का बेजोड़ संगम है. यहां आप 'रोस्टेड बटरनट स्क्वैश सूप' और 'मशरूम कैपुचिनो' के साथ अपने खाने की शुरुआत कर सकते हैं. इसके अलावा, बेक्ड ब्री और टेबल-साइड गुआकामोल जैसे व्यंजन सर्दियों की शाम को और भी खुशनुमा बना देते हैं.

पेपरिका गॉरमेट

पापिका गॉरमेट एक खास मेन्यू लेकर आया है. यहां साउथ इंडियन 'थट्टे इडली' और क्रिस्पी डोसा को नए अंदाज में परोसा जाता है. मीठे के शौकीनों के लिए 'फ्यूजन लड्डू' और 'रसमलाई ट्रेस लेचेस' जैसे चीजें इवेंट्स पर मिल जाते हैं.

ला सोइरी

भवानीपुर स्थित 'ला सोइरी' में इटालियन और इंडियन फ्यूजन के साथ एन्जॉय किया जा सकता है. यहां 'क्रीमी बुराटा टोस्ट' से लेकर 'क्रिस्पी लोटस स्टेम' और 'साउदर्न बटरमिल्क फ्राइड चिकन' जैसे स्टार्टर्स की भरमार है. खाने में आर्टिसनल पिज्जा और डेजर्ट में 'नोलेन गुरर चीजकेक' जैसी चीजों का स्वाद कस्टमर्स ले सकते हैं.

कोव

हो ची मिन्ह सरानी स्थित 'कोव' के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेन्यू है. इसमें 'एवोकैडो मोल्काजते', 'रॉयल वेज कैलिफोर्निया रोल' और 'मार्गेरिटा बफलोनी पिज्जा' शामिल हैं. यह मेन्यू दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन है.

ला मैकारियो कैफे

ला मैकारियो कैफे स्पेशल मौके पर स्पेशल डिश परोसती है. इनका 'स्पेशल पिज्जा' एक ही बेस पर अरेबियाटा, बियांका और पेस्टो सॉस का मिश्रण है. इसके साथ ही 'ऑरेंज बेसिल' और 'गोंधोराज लेबू' वाली लेमोनेड्स उत्सव की ताजगी को दोगुना कर देती है.

यायावर, हयात सेंट्रिक

हयात सेंट्रिक स्थित 'यायावर' में 26 जनवरी के मौके पर भारत के रास्तों और रेल यात्राओं से प्रेरित खाना परोसा गया था. यहां पर ब्रंच और डिनर बुफे में 'बंगाली मांछेर चोप', 'मटन रोगन जोश' और 'नोलेन गुड़ रसगुल्ला' जैसे पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है.

नोवोटेल

नोवोटेल कोलकाता में 'द स्क्वायर' अक्सर थीम बेस्ड फूड अवेलबल करवाता है. यहां लाइव मिलेट डोसा स्टेशन, कश्मीरी रोगन जोश, बंगाली प्रॉन मलाई करी और लखनऊ की बिरयानी जैसे कई डिशेज खाने को मिल जाएंगे. स्वीट डिशेज में यहां कई तरह के इनोवेटिव मिठाइयां खाने को मिल सकती है.