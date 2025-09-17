एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो जन्नत हैं भारत के ये 5 रोपवे! आसमान से दिखेगा ऐसा नजारा कि भूल नहीं पाएंगे
एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो जन्नत हैं भारत के ये 5 रोपवे! आसमान से दिखेगा ऐसा नजारा कि भूल नहीं पाएंगे

Best Ropeway Rides in India: एडवेंचर के शौकीनों के लिए भारत में घूमने की कई शानदार जगहें हैं. आज हम आपको एक ऐसे एडवेंचर के बारे में बता रहे हैं, जो आपको भरपूर मजा देगा. दरअसल इसे रोपवे कहते हैं. यहां आप धरती से काफी ऊपर होते हैं और शानदार नजारो को देख सकते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:29 PM IST
एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो जन्नत हैं भारत के ये 5 रोपवे! आसमान से दिखेगा ऐसा नजारा कि भूल नहीं पाएंगे

Best Ropeway in India: अगर आपको ऊंचाइयों से डर नहीं लगता और आप आसमान से जमीन के खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो हम आपको एक बेहतरीन एडवेंचर के बारे में बताएंगे. दरअसल आपके लिए भारत के रोपवे और केबल कार बेहतरीन विकल्प हैं. भारत के पहाड़ी राज्यों में कई ऐसे रोपवे हैं, जो आपको बादलों के बीच से ले जाते हैं और नीचे की जमीन एक सपनों की दुनिया जैसी लगती है. इस दौरान आपको भरपूर एडवेंचर मिलेगा और आप खूब इंजॉय कर सकेंगे. यहां घूमना इतना खूबसूरत अनुभव होगा कि आपका यहां बार-बार आने का मन करेगा. 

गुलमर्ग गोंडोला राइड
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग का यह रोपवे एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ऑपरेटिंग रोपवे है. यह आपको 4,200 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है. यहां की ट्रिप में आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों का अद्भुत नजारा देख सकते हैं. सर्दियों में यह पूरा इलाका एक सफेद चादर से ढक जाता है, जिससे यह किसी जन्नत जैसा लगता है.

सोलंग वैली रोपवे
मनाली में सोलंग वैली रोपवे एक छोटी, लेकिन बहुत ही मजेदार राइड है. यह सोलंग वैली से माउंट फाटरु तक की राइड है. इस 10 मिनट की मजेदार राइड में आप आसपास की घाटियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. यह मनाली की बेहतरीन एडवेंचर है. 

गंगटोक रोपवे
सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भी एक रोपवे है, जिससे शहर की खूबसूरती को ऊपर से देख सकते हैं. यह 1 किलोमीटर लंबा है और एक केबल कार में 24 लोग बैठ सकते हैं. 20 मिनट की इस राइड में आप तीस्ता वैली, कंचनजंगा पर्वत और पूरे शहर को ऊपर से देख सकते हैं.

दार्जिलिंग रोपवे
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित यह रोपवे खासकर कपल्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है. इस 15 मिनट की राइड में आपको चाय बागानों, झरनों और हरे-भरे खेतों के ऊपर से ले जाता है, जो बहुत ही यादगार अनुभव होता है.

सपुतारा रोपवे
गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सपुतारा में यह छोटा सा रोपवे है, जो आपको सनसेट पॉइंट से पहाडी तक ले जाता है. यह 5-7 मिनट की राइड है, जिसमें आप झील, घाटी और सूर्यास्त के नजारे देख सकते हैं. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो शांति और सुकून चाहते हैं.

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...

