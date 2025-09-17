एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो जन्नत हैं भारत के ये 5 रोपवे! आसमान से दिखेगा ऐसा नजारा कि भूल नहीं पाएंगे

Best Ropeway in India: अगर आपको ऊंचाइयों से डर नहीं लगता और आप आसमान से जमीन के खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो हम आपको एक बेहतरीन एडवेंचर के बारे में बताएंगे. दरअसल आपके लिए भारत के रोपवे और केबल कार बेहतरीन विकल्प हैं. भारत के पहाड़ी राज्यों में कई ऐसे रोपवे हैं, जो आपको बादलों के बीच से ले जाते हैं और नीचे की जमीन एक सपनों की दुनिया जैसी लगती है. इस दौरान आपको भरपूर एडवेंचर मिलेगा और आप खूब इंजॉय कर सकेंगे. यहां घूमना इतना खूबसूरत अनुभव होगा कि आपका यहां बार-बार आने का मन करेगा.

गुलमर्ग गोंडोला राइड

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग का यह रोपवे एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ऑपरेटिंग रोपवे है. यह आपको 4,200 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है. यहां की ट्रिप में आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों का अद्भुत नजारा देख सकते हैं. सर्दियों में यह पूरा इलाका एक सफेद चादर से ढक जाता है, जिससे यह किसी जन्नत जैसा लगता है.

सोलंग वैली रोपवे

मनाली में सोलंग वैली रोपवे एक छोटी, लेकिन बहुत ही मजेदार राइड है. यह सोलंग वैली से माउंट फाटरु तक की राइड है. इस 10 मिनट की मजेदार राइड में आप आसपास की घाटियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. यह मनाली की बेहतरीन एडवेंचर है.

Add Zee News as a Preferred Source

गंगटोक रोपवे

सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भी एक रोपवे है, जिससे शहर की खूबसूरती को ऊपर से देख सकते हैं. यह 1 किलोमीटर लंबा है और एक केबल कार में 24 लोग बैठ सकते हैं. 20 मिनट की इस राइड में आप तीस्ता वैली, कंचनजंगा पर्वत और पूरे शहर को ऊपर से देख सकते हैं.

दार्जिलिंग रोपवे

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित यह रोपवे खासकर कपल्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एकदम परफेक्ट है. इस 15 मिनट की राइड में आपको चाय बागानों, झरनों और हरे-भरे खेतों के ऊपर से ले जाता है, जो बहुत ही यादगार अनुभव होता है.

सपुतारा रोपवे

गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सपुतारा में यह छोटा सा रोपवे है, जो आपको सनसेट पॉइंट से पहाडी तक ले जाता है. यह 5-7 मिनट की राइड है, जिसमें आप झील, घाटी और सूर्यास्त के नजारे देख सकते हैं. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो शांति और सुकून चाहते हैं.