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Hindi Newsट्रैवलGirls Trip: न कोई रोक-टोक, न सिक्योरिटी का टेंशन! अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ घूम आएं ये खूबसूरत जगहें, गर्ल्स ट्रिप बन जाएगी यादगार

Girls Trip: न कोई रोक-टोक, न सिक्योरिटी का टेंशन! अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ घूम आएं ये खूबसूरत जगहें, गर्ल्स ट्रिप बन जाएगी यादगार

Best Places For Girls Trip: अगर आप अपनी सहेलियों के साथ एक शानदार ट्रिप का प्लान बना रही हैं, तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां घूमने, खाने, शॉपिंग करने और यादगार पल बिताने का बेहतरीन मौका मिलता है. ये डेस्टिनेशन न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि यहां का माहौल भी दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए शानदार माना जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 11:35 AM IST
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Best Places For Girls Trip: भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों के साथ बिताया गया समय हमेशा खास होता है. खासकर जब बात सिर्फ लड़कियों की ट्रिप की हो, तो उसका मजा ही अलग होता है. बिना किसी जल्दबाजी के घूमना, देर रात तक बातें करना, पसंदीदा कैफे में बैठकर समय बिताना और ढेर सारी तस्वीरें लेना, यही तो एक परफेक्ट गर्ल्स ट्रिप की पहचान होती है. आजकल लड़कियां भी नए शहरों और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद कर रही हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक यादगार ट्रिप की योजना बना रही हैं, तो भारत की कुछ जगहें आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती हैं. यहां आपको प्राकृतिक सुंदरता, शानदार कैफे, शॉपिंग, एडवेंचर और सुकून, सब कुछ एक साथ मिलेगा.

पुडुचेरी: फ्रेंच फील और समुद्र का सुकून

अगर आप शोर-शराबे से दूर कुछ शांत और खूबसूरत जगह तलाश रही हैं, तो पुडुचेरी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यहां की रंग-बिरंगी फ्रेंच शैली की इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और समुद्र किनारे का शांत माहौल हर किसी का दिल जीत लेता है. व्हाइट टाउन की गलियों में घूमना, छोटे-छोटे कैफे में बैठकर कॉफी पीना और समुद्र किनारे शाम बिताना यहां आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा गतिविधियों में शामिल है. यही वजह है कि यह जगह सोशल मीडिया लवर्स के बीच भी काफी पसंद की जाती है. यहां खींची गई तस्वीरें किसी विदेशी शहर जैसी फील देती हैं.

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उदयपुर: झीलों के शहर में मिलेगा रॉयल एहसास

राजस्थान का उदयपुर उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो छुट्टियों में शाही माहौल का अनुभव करना चाहते हैं. झीलों और महलों से घिरा यह शहर हर कोने से खूबसूरत नजर आता है. पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की सैर और सूर्यास्त के समय झील किनारे बैठना यहां के सबसे खास अनुभवों में शामिल है. इसके अलावा यहां के रंगीन बाजारों में शॉपिंग करना भी लड़कियों को खूब पसंद आता है. अगर आपकी फ्रेंड्स को फोटो क्लिक करवाने का शौक है, तो उदयपुर का हर कोना इंस्टाग्राम फ्रेंडली नजर आएगा.

गोवा: मस्ती, बीच और आजादी का शानदार कॉम्बिनेशन

जब भी दोस्तों के साथ ट्रिप की बात होती है, तो गोवा का नाम सबसे पहले सामने आता है. समुद्र का किनारा, कैफे, म्यूजिक और नाइट लाइफ के लिए मशहूर गोवा आज भी युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है. यहां आप दिन में बीच पर आराम कर सकती हैं, वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकती हैं और शाम को समुद्र किनारे खूबसूरत सनसेट देख सकती हैं. गोवा में हर बजट के हिसाब से होटल और होमस्टे आसानी से मिल जाते हैं. यही वजह है कि यह जगह गर्ल्स ट्रिप के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में गिनी जाती है.

मैकलोडगंज: पहाड़ों में मिलेगा सुकून

अगर आपकी फ्रेंड्स को पहाड़ पसंद हैं, तो हिमाचल प्रदेश का मैकलोडगंज आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा शहर अपनी तिब्बती संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. भागसू झरना, नामग्याल मठ और त्रिउंड ट्रेक जैसी जगहें यहां की सबसे बड़ी पहचान हैं. यहां का मौसम और पहाड़ी नजारे लोगों को शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराते हैं. दोस्तों के साथ यादगार समय बिताने के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.

ऋषिकेश: एडवेंचर और शांति दोनों का मजा

अगर आपकी ट्रिप में रोमांच भी चाहिए और सुकून भी, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है. गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और आध्यात्मिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है. यहां रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है. वहीं, शाम को गंगा आरती का दृश्य मन को शांति देता है. दोस्तों के साथ एडवेंचर और रिलैक्सेशन का संतुलन तलाशने वालों के लिए ऋषिकेश एक शानदार विकल्प माना जाता है.

यादों से भर जाएगी आपकी ट्रिप

हर ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि नई यादें बनाने के लिए भी होती है. भारत की ये खूबसूरत जगहें दोस्तों के साथ समय बिताने, तनाव दूर करने और जिंदगी के खास पलों को संजोने का मौका देती हैं. अगर आप भी अपनी सहेलियों के साथ अगली छुट्टियों की योजना बना रही हैं, तो इन डेस्टिनेशंस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकती हैं. यहां बिताया गया हर पल लंबे समय तक याद रहने वाला अनुभव बन सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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