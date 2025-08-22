इस बार समुद्र की गहराई का लीजिए मजा, भारत की इन जगहों पर होती है बेस्ट स्कूबा डाइविंग, डुबकी लगते ही भूल जाएंगे दुनिया
 इस एक्टिविटी में आपको पानी के अंदर जाना होता है. जिसमें लोग एक खास कॉस्ट्यूम पहनकर समंदर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पानी के भीतर की खूबसूरत दुनिया से रूबरू होने का मौका मिलता है. इसमें डाइवर एक खास तरह की Scuba Tank और मास्क पहनते हैं. जिससे वे पानी के अंदर आराम से सांस ले पाएं Scuba Diving का मजा साफ और गहराई वाले पानी में ही आता है. 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:48 PM IST
भारत एक ऐसा देश है जहां आपको एक से एक टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे. यहां न टूरिस्ट प्लेस की कमी है और न ही टूरिस्टों. अब लोग बिना किसी टेंशन के और मौसम की परवाह न करते हुए घूमने का प्लान बना लेते हैं.

साथ ही, इस दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज भी काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग ऐसी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां उनको पार्टी-फन, एडवेंचर और सुकून का परफेक्ट कॉम्बो मिल जाए. इन दिनों जिप लाइन से लेकर बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाडिंग इन दिनों काफी ट्रेंड में है.

जिनमें से एक है स्कूबा डाइविंग (Scuba Diving). इस एक्टिविटी में आपको पानी के अंदर जाना होता है. जिसमें लोग एक खास कॉस्ट्यूम पहनकर समंदर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें पानी के भीतर की खूबसूरत दुनिया से रूबरू होने का मौका मिलता है. इसमें डाइवर एक खास तरह की Scuba Tank और मास्क पहनते हैं. जिससे वे पानी के अंदर आराम से सांस ले पाएं Scuba Diving का मजा साफ और गहराई वाले पानी में ही आता है. अगर आप भी भारत में स्कूबा डाइविंग के लिए डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं तो ये जगहें बेस्ट साबित हो सकती हैं....

क्या है Scuba Diving?

SCUBA का मतलब है Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. इसमें डाइवर अपने साथ ऑक्सीजन टैंक, मास्क, फिन और वेटसूट पहनकर पानी में उतरते हैं. Scuba Diving ऐसी एक्टिविटी है जिसे पूरी तरह से ट्रेनर की निगरानी में किया जाता है. उनकी मदद से गोताखोर समुद्र के नीचे की खूबसूरत दुनिया का अनुभव कर पाते हैं.

स्कूबा डाइविंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि यह ऐसा एक्सीपिरियंस है जो पानी के नीचे की रंग-बिरंगी मछलियों, कोरल रीफ और समुद्री जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है.

अंडमान एंड निकोबार आइलैंड-

भारत में स्कूबा डाइविंग के लिए अंडमान एंड निकोबार सबसे फेमस और बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां के साफ पानी में आप तरह-तरह की मछलियां और समुद्री जीवों को देखने का मौता मिलता है. हैवलॉक द्वीप (स्वराज द्वीप), नील द्वीप (शहीद द्वीप), और नॉर्थ बे द्वीप जैसे स्थान खासतौर से फेमस है.

लक्षद्वीप-

लक्षद्वीप अपने निर्मल लैगून, अछूते कोरल रीफ और विदेशी मछलियों के लिए जाना जाता है जहां स्कूबा डाइविंग करना आपके लिए अलग अनुभव साबित होगा. अगत्ती द्वीप, बंगाराम द्वीप और कदमत द्वीप यहा के प्रमुख डाइविंग स्पॉट हैं.

गोवा-

गोवा सिर्फ अपने न केवल समुद्र तटों और नाइटलाइफ के लिए बल्कि स्कूबा डाइविंग के लिए भी जाना जाता है. यहां डूबे हुए जहाज (शिपव्रेक) और पानी के भीतर के खजाने देखना एक अनूठा अनुभव है. ग्रांडे द्वीप, सूज़ी का जहाज और बैट द्वीप जैसी जगहें फेमस डेस्टिनेशन हैं.

