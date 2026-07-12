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न डर, न टेंशन... अकेले घूमने वालों के लिए ये हैं दुनिया की सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, यादगार बन जाएगा सफर

सोलो ट्रैवल का चलन दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहा है. अकेले सफर करने वाले लोग अब ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां उन्हें सेफ्टी, खूबसूरत नजारे, लोकल कल्चर और नए एक्सपीरियंस एक साथ मिल सकें. 2026 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन सोलो ट्रैवलर्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं. ये जगहें घूमने के साथ-साथ खुद को समझने का भी मौका देती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:07 PM IST
न डर, न टेंशन... अकेले घूमने वालों के लिए ये हैं दुनिया की सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, यादगार बन जाएगा सफर
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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