/न डर, न टेंशन... अकेले घूमने वालों के लिए ये हैं दुनिया की सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, यादगार बन जाएगा सफर

कई लोगों के लिए ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, बल्कि खुद के साथ समय बिताना भी होता है. जब कोई इंसान अकेले सफर करता है, तो वह अपनी पसंद से जगहों को एक्सप्लोर करता है, नए लोगों से मिलता है और अलग-अलग कल्चर को करीब से समझता है.
2026 में सोलो ट्रैवल का ट्रेंड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. खासतौर पर युवा और वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसी जगहों को पसंद कर रहे हैं, जहां वे बिना किसी परेशानी के अकेले घूम सकें. आइए जानते हैं दुनिया की उन 8 शानदार जगहों के बारे में, जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.
ऑस्ट्रेलिया सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है. यहां मॉडर्न शहरों के साथ नेचर और एडवेंचर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. सिडनी में ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और बॉन्डी बीच जैसी जगहें हर ट्रैवलर को आकर्षित करती हैं. वहीं, ग्रेट बैरियर रीफ में स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहने वाला हो सकता है. अगर आपको नेचर पसंद है, तो ब्लू माउंटेंस नेशनल पार्क की हरियाली, ट्रैकिंग रूट और खूबसूरत व्यू पॉइंट्स आपका दिल जीत सकते हैं. पहली बार विदेश में अकेले घूमने वालों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया आसान और सुरक्षित जगहों में शामिल है.
कनाडा अपनी खूबसूरत झीलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां सोलो ट्रैवलर्स को एडवेंचर के साथ शांति का भी शानदार अनुभव मिलता है. वैंकूवर में स्टेनली पार्क, गैस्टाउन और ग्रैनविल आइलैंड जैसी जगहें घूमी जा सकती हैं. टोरंटो में सीएन टॉवर और हार्बरफ्रंट का अपना अलग आकर्षण है. वहीं, बैनफ नेशनल पार्क में लेक लुईस, मोरेन लेक और पहाड़ों के शानदार नजारे किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसे लगते हैं. जो लोग भीड़ से दूर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए कनाडा शानदार ऑप्शन है.
आइसलैंड अपनी अनोखी नेचुरल ब्यूटी के कारण सोलो ट्रैवलर्स के बीच काफी पसंद किया जाता है. यहां बर्फीले पहाड़, ज्वालामुखी, झरने और नॉर्दर्न लाइट्स जैसे नजारे देखने को मिलते हैं. राजधानी रेक्याविक की रंगीन गलियों से लेकर ब्लू लैगून के गर्म पानी तक, यहां हर जगह एक अलग अनुभव मिलता है. गोल्डन सर्कल रूट पर गुलफॉस वॉटरफॉल, गीजर और नेशनल पार्क घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है.
न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए खास है, जो नेचर और रोमांच दोनों पसंद करते हैं. यहां ऊंचे पहाड़, साफ झीलें और हरे-भरे जंगल देखने को मिलते हैं. क्वीन्सटाउन में स्काईलाइन गोंडोला, लेक वाकाटिपु और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है. वहीं, मिलफोर्ड साउंड की क्रूज यात्रा आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है. रोड ट्रिप और फोटोग्राफी पसंद करने वाले लोगों के लिए न्यूजीलैंड किसी जन्नत से कम नहीं है.
इटली उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है, जो इतिहास, कला और खाने के शौकीन हैं. यहां की पुरानी इमारतें, म्यूजियम और गलियां हर जगह एक कहानी सुनाती हैं. रोम में कोलोसियम, रोमन फोरम और ट्रेवी फाउंटेन घूमने का अलग मजा है. वहीं, फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर अपनी कला और खूबसूरत गलियों के लिए मशहूर हैं. सोलो ट्रैवलर्स यहां लोकल फूड का स्वाद लेते हुए आराम से शहरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.
स्विट्जरलैंड सोलो ट्रैवलर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन में शामिल है. बर्फ से ढके पहाड़, साफ झीलें और छोटे-छोटे गांव यहां की सबसे बड़ी खासियत हैं. ज्यूरिख, ल्यूसर्न और इंटरलेकन जैसी जगहें घूमने के लिए बेहतरीन हैं. यहां की ट्रेन यात्रा भी अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस देती है.
पुर्तगाल यूरोप की उन जगहों में शामिल है, जहां सोलो ट्रैवलर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. लिस्बन और पोर्टो जैसे शहर अपनी रंगीन गलियों, समुद्र किनारे नजारों और लोकल मार्केट के लिए मशहूर हैं. यहां अकेले घूमना आसान है और लोकल लोग भी काफी दोस्ताना माने जाते हैं.
जापान सोलो ट्रैवलर्स के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां की सेफ्टी, साफ-सफाई और शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकेले सफर को आसान बना देते हैं. टोक्यो में शिबुया क्रॉसिंग, टोक्यो स्काईट्री और सेंसो-जी मंदिर देखने लायक हैं. वहीं, क्योटो के मंदिर और ओसाका का स्ट्रीट फूड हर ट्रैवलर को खास अनुभव देते हैं.
अकेले विदेश घूमने से पहले अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है. वीजा, मौसम, होटल, बजट और लोकल नियमों की जानकारी पहले से जरूर लें. जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास रखें और हमेशा अपनी सेफ्टी को प्राथमिकता दें. सही तैयारी के साथ सोलो ट्रैवल सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जिंदगी का ऐसा अनुभव बन सकता है, जिसे आप सालों तक याद रखेंगे. क्योंकि कभी-कभी दुनिया देखने के लिए सिर्फ एक टिकट नहीं, बल्कि थोड़ा सा हौसला भी चाहिए होता है.